تكريم ميسي بدقيقة تصفيق في الدوريات الأرجنتينية

سوف تتوقف جميع مباريات كرة القدم للرجال والنساء في الأرجنتين بحلول الدقيقة العاشرة، ولمدة دقيقة، تكريماً للأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، الذي أعلن اعتزاله اللعب الدولي يوم الاثنين الماضي.

وقال كلاوديو تابيا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم: «نريد تكريم مسيرة ميسي مع الأرجنتين بدقيقة تصفيق في الجولة المقبلة».

وتقرر إيقاف المباريات بعد 10 دقائق من اللعب، لأن ميسي كان يرتدي القميص رقم 10 مع منتخب بلاده.

كما أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، في بيان رسمي مساء الأربعاء، أنه سيعرض فيديو ترويجياً في الملاعب المُجهَّزة بشاشات قبل انطلاق المباريات.

وتوهج ميسي بمسيرة أسطورية مع الأندية التي لعب لها، وتُوِّج بكأس العالم في مونديال قطر 2022.

وكاد «ليو» يحقق لقباً ثانياً على التوالي هذا الصيف، لكن الأرجنتين خسرت أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026.