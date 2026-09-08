غوريتسكا يغيب عن أول قائمة لمنتخب ألمانيا تحت قيادة كلوب

لن يكون لاعب الوسط ليون غوريتسكا متاحاً لمدرب المنتخب الألماني لكرة القدم، يورغن كلوب، في قائمة الفريق خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، التي يخوض فيها أولى مبارياته ببطولة دوري أمم أوروبا.

وقال غوريتسكا، الذي انتقل من بايرن ميونيخ الألماني إلى أستون فيلا الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، عبر حسابه في تطبيق «إنستغرام»، مساء أمس (الاثنين)، إنه سيحتاج إلى فترة راحة بعد أن «تأثر جسده بزيادة الجهد المبذول بعد فترة ابتعاده عن الملاعب».

وأضاف غوريتسكا: «سأستغل الأيام المقبلة، بما فيها فترة التوقف الدولي، للتعافي التام، وسأعود جاهزاً للقتال وبذل قصارى جهدي من أجلكم ومن أجل أستون فيلا».

وانضم النجم الدولي الألماني إلى أستون فيلا بعد أن رفض بايرن تجديد عقده، ليرحل عن الفريق البافاري بعد 8 سنوات حافلة بالألقاب، من بينها لقب دوري أبطال أوروبا عام 2020.

ومن المقرر أن يعلن كلوب قائمته الأولى للمنتخب الألماني في 17 سبتمبر (أيلول) الحالي، حيث يستعد الفريق للعب ضد كل من هولندا واليونان وصربيا بدوري أمم أوروبا.

وتولى المدرب الأسبق لليفربول الإنجليزي تدريب المنتخب الألماني بعد استقالة المدير الفني، يوليان ناغلسمان، عقب مشاركة مخيبة للآمال في كأس العالم بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا هذا العام.

وكان غوريتسكا جزءاً من الفريق الذي تم إقصاؤه على يد منتخب باراغواي في دور الـ32 بالمونديال الأخير.