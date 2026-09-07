«فلاشينغ ميدوز»: نوسكوفا جاهزة لأي شيء في دور الثمانية أمام سابالينكا

نجت التشيكية ليندا نوسكوفا، بطلة ويمبلدون، من انتفاضة في منتصف مباراتها أمام المصنفة 11، مارتا كوستيوك، لتفوز 7-5 و5-7 و6-4، لتضرب موعداً مع المصنفة الأولى ​عالمياً أرينا سابالينكا في دور الثمانية من دورة أميركا المفتوحة للتنس، أمس (الأحد).

وتغلبت اللاعبة التشيكية على كوستيوك في مجموعتين متتاليتين، في طريقها نحو الفوز بلقب البطولة الكبرى على الملاعب العشبية هذا العام، ولكنها خاضت مباراة أصعب بكثير في ملعب لويس أرمسترونغ، لتحسم انتصارها أخيراً في النقطة السادسة للفوز بالمباراة بضربة إرسال لم تتمكن منافستها من ردها.

وستكون مواجهة نوسكوفا وسابالينكا بالتأكيد بين أكثر المباريات إثارة في «فلاشينغ ميدوز». وقالت نوسكوفا ‌عن لاعبة ‌روسيا البيضاء: «إنها تتمتع بثبات كبير في كل ما ​تفعله؛ ‌سواء ⁠كان ​ذلك في ⁠الإرسال أو في رد كل ضربة ممكنة أو -كما تعلمون- في أدائها القوي للغاية من الخط الخلفي للملعب، وعدم خوفها من التقدم للشبكة أيضاً، واعتمادها على الكرات القصيرة خلف الشبكة أو الضربات المائلة -كما تعلمون- لتنويع الإيقاع».

وتغلبت سابالينكا عليها في المواجهتين السابقتين بينهما، وآخرهما كانت خلال مسيرة لاعبة روسيا البيضاء نحو لقب «إنديان ويلز».

وتبدو سابالينكا كأنها لا يمكن إيقافها حتى ⁠الآن في نيويورك؛ حيث لم تخسر أي مجموعة حتى ‌الآن. وأضافت نوسكوفا: «المباراة الأخيرة في (إنديان ويلز) ‌كانت صعبة ومتقاربة، ولكنها قدمت أداء جيداً. فازت ​باللقب، تماماً كما كانت تفوز هنا ‌خلال العامين الماضيين. أعرف أسلوب لعبها جيداً. سنرى ما سيحدث. لا ‌يزال أمامي يوم واحد للتعافي واستعادة التركيز، وكما تعلمون لإعداد نفسي لذلك. ولكنني أتوقع أن تكون مباراة سريعة».

ستحتاج اللاعبة التشيكية إلى كل لحظة من وقت التعافي بعد مواجهة مرهقة ضد كوستيوك. وقالت نوسكوفا ‌التي انهارت على أرض الملعب لحظة فوزها: «أشعر بارتياح كبير. كانت مباراة صعبة للغاية. أعني من الناحية ⁠العاطفية أكثر من البدنية. ⁠أشعر وكأن حجراً ثقيلاً سقط من على صدري في النهاية».

واستخدمت المصنفة السادسة ضرباتها الخلفية القوية كالصخرة، لتحييد إرسال منافستها في المجموعة الأولى، وأطلقت ضربات أمامية ناجحة عدة في طريقها إلى كسر الإرسال الحاسم في الشوط الـ11. وتفاقمت مشكلات كوستيوك في المجموعة الثانية عندما ارتكبت خطأين مزدوجين في ضربة الإرسال وخطأ سهلاً، لتمنح نوسكوفا كسر إرسال في الشوط السابع.

وانهارت اللاعبة الأوكرانية وغطَّت وجهها بيديها بعد أن أرسلت ضربة خارج الملعب في الشوط الثامن، ولكن الجماهير ساندتها وهتفت لها، لتستعيد قوتها وتنقذ نقطتين للفوز بالمباراة، وتطلق ضربة تجاوزت نوسكوفا لتتعادل 5-5. ثم كسرت كوستيوك إرسال ​منافستها دون أن تخسر أي ​نقطة في الشوط الـ12 لتمدد المباراة إلى مجموعة فاصلة، ولكنها لم تستطع الحفاظ على زخمها. وتقدمت نوسكوفا 4-3 بضربة خلفية ناجحة، لتفجر غضب كوستيوك.