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الرياضة رياضة عالمية

«فلاشينغ ميدوز»: نافارو تهزم موخوفا وتتأهل للدور الرابع

نافارو خلال المواجهة (رويترز)
نافارو خلال المواجهة (رويترز)
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«فلاشينغ ميدوز»: نافارو تهزم موخوفا وتتأهل للدور الرابع

نافارو خلال المواجهة (رويترز)
نافارو خلال المواجهة (رويترز)

وجهت إيما نافارو صدمة للمصنفة السابعة التشيكية كارولينا موخوفا وتغلبت عليها 6-3 و7-5، الجمعة، محققة بذلك فوزها الثالث هذا العام على لاعبة من بين المصنفات العشر الأوليات، لتتأهل إلى الدور الرابع ببطولة أميركا المفتوحة للتنس.

وقدمت المصنفة 26 واحدا من أفضل عروضها من الخط الخلفي للملعب، وتصدت لضربات موخوفا، التي كانت غابت عن الملاعب بعد وصولها إلى نهائي ويمبلدون في يوليو تموز بسبب خضوعها لعملية جراحية بسيطة.

وتلتقي نافارو في دور 16 الفائزة في المباراة بين إيلينا سفيتولينا أو آنا كالينسكايا.

وقالت نافارو، التي لحقت بمواطنتيها تيلور تاونسند وجيسيكا بيغولا في الدور الرابع، في حين لم تخض ماديسون كيز وكوكو غوف مباراتيهما في الدور الثالث بعد «كنت أعلم أن المباراة ستكون صعبة اليوم».

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الرياضة رياضة عالمية

الدوري الإسباني: بيتيس يصعق الريال بالهزيمة الأولى

ألفارو فاليس حارس ريال بيتيس يحتفل بتصديه لركلة الجزاء أمام مبابي (رويترز)
ألفارو فاليس حارس ريال بيتيس يحتفل بتصديه لركلة الجزاء أمام مبابي (رويترز)
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الدوري الإسباني: بيتيس يصعق الريال بالهزيمة الأولى

ألفارو فاليس حارس ريال بيتيس يحتفل بتصديه لركلة الجزاء أمام مبابي (رويترز)
ألفارو فاليس حارس ريال بيتيس يحتفل بتصديه لركلة الجزاء أمام مبابي (رويترز)

تلقى ريال مدريد الهزيمة الأولى في الموسم الحالي وسقط أمام مضيفه ريال بيتيس صفر/ 1 مساء الجمعة في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وسيطر التعادل السلبي على نتيجة المباراة حتى الدقيقة 81 حين خطف تروي باروت هدف الفوز القاتل لبيتيس.

وبدا أن النادي الملكي في طريقه لاقتناص تعادلا مثيرا حين أحرز الوافد الجديد كارلوس إسبي هدفا قبل ثلاث دقائق من النهاية، لكن الحكم ألغى الهدف بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار).

وتلقى ريال مدريد هزيمته الأولى بعد ثلاثة انتصارات متتالية ليتوقف رصيده عند تسع نقاط في المركز الثاني ، بفارق الأهداف خلف برشلونة المتصدر، والذي سيكون بوسعه الابتعاد بالصدارة عبر مواجهته أمام مضيفه فالنسيا مساء الاحد، كما رفع بيتيس رصيده إلى تسع نقاط أيضا.

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ريال مدريد الدوري الإسباني إسبانيا
الرياضة رياضة عالمية

«فلاشينغ ميدو»: ألكاراس إلى الدور الرابع على حساب وو يبينغ

ألكاراس أظهر أداء قويا في المباراة (إ.ب.أ)
ألكاراس أظهر أداء قويا في المباراة (إ.ب.أ)
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«فلاشينغ ميدو»: ألكاراس إلى الدور الرابع على حساب وو يبينغ

ألكاراس أظهر أداء قويا في المباراة (إ.ب.أ)
ألكاراس أظهر أداء قويا في المباراة (إ.ب.أ)

أكد حامل اللقب كارلوس ألكاراس مكانته مجددا باعتباره اللاعب الذي يصعب التغلب عليه في بطولة أميركا المفتوحة للتنس وتغلب 6-3 و6-4 و6-1 على الصيني وو يبينغ الجمعة ليتأهل إلى الدور الرابع ويواصل التقدم نحو لقبه الثالث في فلاشينغ ميدوز.

وبهذا الفوز، رفع ألكاراس رصيده من الانتصارات المتتالية في البطولات الأربع الكبرى إلى 17 فوزا، بعد فوزه في فلاشينغ ميدوز العام الماضي وفوزه في بطولة أستراليا المفتوحة في فبراير شباط.

وخاض الإسباني البطولة الحالية في نيويورك بعد غياب دام قرابة خمسة أشهر بسبب إصابة في المعصم، وبدا أكثر ثقة مع مرور كل مباراة، رغم أن وو عرقل انطلاقته المبكرة لبعض الوقت.

ومع اقتراب نهاية المباراة، أطلق اللاعب البالغ من العمر 23 عاما صيحة قوية عندما كسر إرسال وو ليتقدم 3-1 في المجموعة الثالثة، ثم واصل تقدمه حتى حسم المباراة ليحجز بذلك موعدا مع الأميركي تومي بول المصنف العشرين.

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سان جيرمان يواصل بدايته الكارثية ويسقط بثنائية أمام موناكو

لاعبو موناكو يحتفلون بالهدف الثاني (إ.ب.أ)
لاعبو موناكو يحتفلون بالهدف الثاني (إ.ب.أ)
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سان جيرمان يواصل بدايته الكارثية ويسقط بثنائية أمام موناكو

لاعبو موناكو يحتفلون بالهدف الثاني (إ.ب.أ)
لاعبو موناكو يحتفلون بالهدف الثاني (إ.ب.أ)

واصل باريس سان جيرمان حامل اللقب، بدايته المتعثرة في الدوري الفرنسي، بخسارته على أرضه أمام موناكو 1 /2 مساء الجمعة في الجولة الثالثة.

وفشل سان جيرمان مجددا في تحقيق انتصاره الأول في المسابقة هذا الموسم، بينما حقق موناكو فوزه الثالث على التوالي.

تقدم باريس سان جيرمان بهدف عن طريق مدافعه البرازيلي ماركينيوس في الدقيقة 31، قبل أن يدرك موناكو التعادل بواسطة البرتغالي فلافيو نازينيو في الدقيقة 58، ثم سجل البلجيكي ستانيس موزامبو هدف الفوز في الدقيقة 72.

وانفرد موناكو بالصدارة برصيد تسع نقاط بالعلامة الكاملة من ثلاثة انتصارات متتالية وتوقف رصيد سان جيرمان عند نقطتين في المركز الثاني عشر.

واستهل سان جيرمان حملة الدفاع عن اللقب بالتعادل مع رين 2 /2 ثم تعادل مع ليل بالنتيجة ذاتها في الجولة الثانية.

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