«فلاشينغ ميدوز»: نافارو تهزم موخوفا وتتأهل للدور الرابع

وجهت إيما نافارو صدمة للمصنفة السابعة التشيكية كارولينا موخوفا وتغلبت عليها 6-3 و7-5، الجمعة، محققة بذلك فوزها الثالث هذا العام على لاعبة من بين المصنفات العشر الأوليات، لتتأهل إلى الدور الرابع ببطولة أميركا المفتوحة للتنس.

وقدمت المصنفة 26 واحدا من أفضل عروضها من الخط الخلفي للملعب، وتصدت لضربات موخوفا، التي كانت غابت عن الملاعب بعد وصولها إلى نهائي ويمبلدون في يوليو تموز بسبب خضوعها لعملية جراحية بسيطة.

وتلتقي نافارو في دور 16 الفائزة في المباراة بين إيلينا سفيتولينا أو آنا كالينسكايا.

وقالت نافارو، التي لحقت بمواطنتيها تيلور تاونسند وجيسيكا بيغولا في الدور الرابع، في حين لم تخض ماديسون كيز وكوكو غوف مباراتيهما في الدور الثالث بعد «كنت أعلم أن المباراة ستكون صعبة اليوم».