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الرياضة رياضة عالمية

«جائزة إيطاليا الكبرى»: لوكلير يقود هيمنة فيراري على التجارب الحرة الأولى

شارل لوكلير قاد سيطرة فيراري على تجارب مونزا الحرة (إ.ب.أ)
شارل لوكلير قاد سيطرة فيراري على تجارب مونزا الحرة (إ.ب.أ)
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«جائزة إيطاليا الكبرى»: لوكلير يقود هيمنة فيراري على التجارب الحرة الأولى

شارل لوكلير قاد سيطرة فيراري على تجارب مونزا الحرة (إ.ب.أ)
شارل لوكلير قاد سيطرة فيراري على تجارب مونزا الحرة (إ.ب.أ)

هيمن فيراري على التجارب الحرة الأولى لجائزة إيطاليا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات بعدما جاء شارل لوكلير في المركز الأول متفوقاً على زميله لويس هاميلتون، الجمعة.

وفي أسرع لفة، سجل لوكلير دقيقة واحدة و23.008 ثانية، بفارق 0.173 ثانية من هاميلتون، ليفرض فيراري هيمنته على السباق الذي يقام على أرضه ووسط جماهيره في مونزا.

ويخوض فيراري، الذي لم يفز في مونزا منذ 2024، الجائزة الكبرى بعدما أجرى تحديثاً على المحرك، وبدا المرشح الأوفر حظاً بناءً على ما قدمه في التجارب الحرة الأولى.

أما جورج راسل سائق مرسيدس، الذي يحتل المركز الثاني في الترتيب العام ويتساوى في النقاط مع هاميلتون، فقد سجل ثالث أسرع زمن بفارق 0.304 ثانية عن المتصدر.

وجاء ليام لاوسون، الذي يقود سيارة رد بول بديلاً للفرنسي إسحاق حجار المصاب، في المركز الرابع بفارق 0.425 ثانية عن لوكلير، بينما احتل كيمي أنتونيلي، سائق مرسيدس ومتصدر الترتيب العام، المركز الخامس.

ومن المقرر أن ينطلق أنتونيلي، أول إيطالي يخوض جائزة إيطاليا الكبرى متصدراً للترتيب العام منذ 73 عاماً، من المركز الأخير بسبب تغيير المحرك.

وجاء لاندو نوريس سائق مكلارين، والفائز بالسباقين الأخيرين في المجر وهولندا، في المركز السادس، بينما احتل أرفيد ليندبلاد من فريق ريسنغ بولز المركز السابع، وغابرييل بورتوليتو سائق أودي المركز الثامن.

وجاء فرانكو كولابينتو سائق ألبين في المركز التاسع، وأكمل الإستوني بول آرون، سائق ألبين البديل، المراكز العشرة الأولى.

ورفع المنظمون العلم الأحمر بعدما توقفت سيارة كولتون هيرتا سائق الاختبارات في كاديلاك على جانب الحلبة.

وشارك هيرتا في التجارب الحرة الأولى بدلاً من المكسيكي سيرخيو بيريز لاكتساب الخبرة.

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في وقت باتت آماله باللقب هذا الموسم صعبة، يرى شارل لوكلير من موناكو أن التتويج ببطولة العالم لـ«فورمولا 1» في عام 2027: «أمر ممكن».

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لوكلير: حلم التتويج ببطولة العالم لـ«فورمولا 1» «ممكناً» في 2027

المونوغاسي شارل لوكلير سائق «فيراري» (إ.ب.أ)
المونوغاسي شارل لوكلير سائق «فيراري» (إ.ب.أ)
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لوكلير: حلم التتويج ببطولة العالم لـ«فورمولا 1» «ممكناً» في 2027

المونوغاسي شارل لوكلير سائق «فيراري» (إ.ب.أ)
المونوغاسي شارل لوكلير سائق «فيراري» (إ.ب.أ)

في وقت باتت آماله باللقب هذا الموسم صعبة، يرى شارل لوكلير من موناكو الذي يعيش منذ عام 2019 شغف «فيراري» بكل تفاصيله، أن التتويج ببطولة العالم لـ«فورمولا 1» في عام 2027: «أمر ممكن»، وذلك في مقابلة أجراها عشية جائزة إيطاليا الكبرى المقررة الأحد، حيث لا يزال مشجعو الـ«تيفوزي» ينتظرون الكثير من سائقي الفريق.

وبانتصار يتيم حققه في سيلفرستون في يوليو (تموز) الماضي، يحتل السائق المولود في موناكو، البالغ من العمر 28 عاماً، المركز الخامس فقط في الترتيب العام، ليبقى أحد أبرز سائقي «فورمولا 1»، من دون لقب عالمي.

وقال لوكلير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، على هامش جائزة هولندا الكبرى أواخر أغسطس (آب): «من المؤكد أن الفوز ببطولة العالم في 2026 سيكون هدفاً صعب المنال، لكن بالنسبة إلى العام المقبل، أعتقد أن الأمر لا يزال ممكناً».

وكان لوكلير أول سائق هذا العام يجدد عقده مع فريقه، الذي يعدّه بمثابة «عائلتي الثانية».

ولم يكن لوكلير الذي يحظى باحترام كبير بفضل موهبته وشخصيته الراقية، سوى سائق مغمور يبلغ من العمر 21 عاماً عندما وجد نفسه عام 2019 داخل صفوف أكثر فرق بطولة «فورمولا 1» شهرة وتاريخاً.

واحتل المركزين الثاني والثالث في بطولتي العالم عامي 2022 و2024، في حين يملك في رصيده تسعة انتصارات في سباقات البطولة، من بينها فوز على أرضه في موناكو وانتصاران في مونزا.

وكان كل شيء ليبتسم للسائق الشاب الذي تزوج حديثاً، والذي أثبت أيضاً حنكته في عالم الأعمال وأصبح نجماً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتابعه نحو 33 مليون شخص عبر مختلف المنصات، لولا معاناته أحياناً من حساسية عاطفية وانفعالية كلفته بعض المواقف خلال مسيرته مع «فيراري»، حيث لا مثيل للضغوط، والتي تزداد حدة مع الحماس الهائل لجماهير «الحصان الجامح».

يقول لوكلير: «لقد تغيّرت كثيراً؛ لأن التجارب، سواء كانت جيدة أم سيئة، تجعلنا ننضج كثيراً، كسائق وكإنسان».

ويظهر السائق أمام وسائل الإعلام بشخصية هادئة ومبتسمة ومتحفظة، على النقيض تماماً من أسلوبه العدواني وسرعته الكبيرة على حلبات السباق.

ويضيف: «نشأت في إيطاليا من خلال سباقات (الكارتينغ)، وتأثرت كثيراً بالشغف والمشاعر الإيطالية. لكن مع مرور السنوات، تمكنت من إدارة هذه المشاعر بشكل أفضل عندما تسير الأمور على نحو رائع أو عندما تكون في أسوأ حالاتها».

وكان لوكلير قد كشف هذا الصيف عن تأثره بـ«الروايات السلبية» التي أحاطت بمستوياته المتذبذبة خلال الموسم.

ويؤكد سائق «فيراري»: «الشغف داخل (فيراري) يمثل قوة هائلة، وعندما لا تسير الأمور كما ينبغي، لا ندخر جهداً أو وقتاً من أجل تغيير الوضع».

ويتابع لوكلير، في مقابلة مع «وكالة الصحافة الفرنسية» ووسيلتين إعلاميتين متخصصتين، هما «إي أس بي أن» و«فورمولا باشن»: «لكن الأمر يمكن أن يكون مؤلماً أيضاً عندما لا تسير الأمور جيداً؛ لأن الناس يشعرون بذلك بعمق شديد».

وقد استعاد السائق حيويته بعد فوزه بجائزة بريطانيا الكبرى مطلع يوليو (تموز)، في انتصار أظهر قدرة سيارته على منافسة سيارة زميله الشهير منذ عام 2025، بطل العالم سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون.

وقال السائق البريطاني البالغ 41 عاماً، والذي تتجاوز شهرته العالمية حدود «فورمولا 1» بكثير، خلال المؤتمر الصحافي، الخميس: «لا يوجد أفضل من أن تكون سائقاً لـ(فيراري). يا له من شرف وامتياز أن أصل إلى إيطاليا للمشاركة في هذا السباق العريق مع أفضل فريق في العالم!».

ويشعر لوكلير بدوره بحماس كبير أمام «الحماس الهائل» الذي يجتاح جماهير «سكوديريا» في حلبتَي مونزا وميلانو خلال الأسبوع الذي يسبق انطلاق جائزة إيطاليا الكبرى.

يقول لوكلير: «الأجواء حول الحلبة جنونية، فالناس ببساطة في غاية الحماس. لكن هذا ليس ضغطاً سلبياً على الإطلاق، بل هو أمر إيجابي بالكامل».

وللحفاظ على «شغفي كما هو»، يحظى لوكلير بدعم رئيس فريقه، الفرنسي فريديريك فاسور الذي تولى منصبه عام 2023، لكنه يعرفه منذ أن عملا معاً في ساوبر قبل نحو عشرة أعوام.

ويتابع: «فريد جلب بالفعل هذا الهدوء وهذه البرودة الضرورية لجعل البيئة المحيطة أقل تأثراً بالعواطف».

ويؤكد ابن مونت كارلو: «حبي لـ(فيراري) ولهذه الرياضة هو نفسه منذ اليوم الأول».

ولوكلير هو نجل هيرفيه لوكلير، سائق «فورمولا 3» الذي توفي عام 2017، وكان والده قد أدخله عالم سباقات «الكارتينغ» في الرابعة من عمره.

كما كان السائق الفرنسي جول بيانكي أحد أبرز قدواته، قبل أن يفارق الحياة عن عمر 25 عاماً في عام 2015، متأثراً بإصابات تعرَّض لها جراء حادث خلال جائزة اليابان الكبرى لـ«فورمولا 1» في العام السابق.

وتُعد «فيراري» الفريق الأكثر تتويجاً في تاريخ البطولة، لكنها حققت آخر ألقابها في بطولة الصانعين عام 2008، في حين يعود آخر لقب عالمي للسائقين إلى عام 2007، عندما توج الفنلندي كيمي رايكونن بالبطولة.

يعرّف لوكلير عن نفسه أولاً بصفته مواطناً من إمارة موناكو، من دون أن يتنكر لروابطه بإيطاليا وفرنسا، وهو ثالث سائق من الإمارة يشارك في «فورمولا 1» بعد لوي شيرون وأوليفييه بيريتا.

ويحلم لوكلير بأن يصبح أول سائق من موناكو يتوّج ببطولة العالم لـ«فورمولا 1».

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الرياضة رياضة سباق السيارات الفورمولا 1 إيطاليا
الرياضة رياضة عالمية

«فلاشينغ ميدوز»: أوساكا وبيغولا تطالبان الجماهير باحترام آداب التنس

اليابانية ناومي أوساكا (أ.ب)
اليابانية ناومي أوساكا (أ.ب)
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«فلاشينغ ميدوز»: أوساكا وبيغولا تطالبان الجماهير باحترام آداب التنس

اليابانية ناومي أوساكا (أ.ب)
اليابانية ناومي أوساكا (أ.ب)

دعت اليابانية ناومي أوساكا جمهور بطولة «أميركا المفتوحة» للتنس، إلى احترام آداب اللعبة بعد أن أثار بعض المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي جدلاً واسعاً بتعطيلهم مجريات مباراتها في الدور الأول من منافسات فردي السيدات.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن نحو 100 مؤثر وصانعي محتوى تمَّت دعوتهم لحضور البطولة في نيويورك، وهو ما يمثِّل ضعف العدد الذي تمَّت دعوته في العام الماضي، في محاولة من المنظِّمين الوصول لجماهير جديدة.

وتساءل بعض اللاعبين عمّا إذا كان التركيز على التفاعل عبر الإنترنت قد تجاوز الحد، وذلك بعد لفت نظر بعض الحضور؛ بسبب تصوير أنفسهم واستخدامهم إضاءة دائرية محمولة في أثناء خوض أوساكا المباراة التي فازت بها على الروسية أناستاسيا زاخاروفا في الدور الأول.

وقالت أوساكا، حاملة اللقب مرتين، إن حكم الكرسي طلب منها مراراً وتكراراً التزام الهدوء، وذلك خلال فوزها في الدور الثاني على كاترينا سينياكوفا الخميس.

وقالت: «أعتقد أنه من البديهي أن يحترم كل مَن يحضر حدثاً رياضياً هذه الرياضة».

وأضافت: «أشعر بأن من أبسط قواعد اللياقة الاطلاع على قواعد اللعبة، خصوصاً آدابها».

وقالت الأميركية جيسيكا بيغولا، المُصنَّفة رقم 11، إن بعض التصرفات كانت «غير لائقة».

وأضافت: «أقدر حضور المؤثرين وصانعي المحتوى لعرض تجربتهم في بطولة أميركا المفتوحة».

وتابعت بيغولا: «لكنني أجد من الصعب مشاهدة مقاطع الفيديو التي يظهرون بها خلال المباريات وهم يلتقطون الصور ويستخدمون أضواء الكاميرات».

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الشاب الفرنسي نجيسان إلى ليفربول من سانت ايتيان

الفرنسي الشاب دجيليان نجيسان (نادي ليفربول)
الفرنسي الشاب دجيليان نجيسان (نادي ليفربول)
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الشاب الفرنسي نجيسان إلى ليفربول من سانت ايتيان

الفرنسي الشاب دجيليان نجيسان (نادي ليفربول)
الفرنسي الشاب دجيليان نجيسان (نادي ليفربول)

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، الجمعة، عن تعاقده مع اللاعب الفرنسي الشاب دجيليان نجيسان قادماً من سانت إتيان الفرنسي.

وأوضح ليفربول عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، الجمعة، أن نجيسان سينضم بشكل رسمي للنادي في يناير (كانون الثاني) المقبل.

وتابع أن اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً سيقضي بقية موسم 2026 - 2027 معاراً لفريق ستاد بريست، أحد أندية الدوري الفرنسي الممتاز.

وتدرج نجيسان في الفئات السنية لفريق سانت إتيان وشارك في 13 مباراة مع الفريق الأول وسجل هدفاً، وكانت مشاركته الأولى في يناير (كانون الثاني) 2025.

وعلى المستوى الدولي شارك نجيسان مع المنتخب الفرنسي للشباب في كأس العالم لأقل من 20 عاماً في تشيلي العام الماضي، وشارك في حصول الفريق على المركز الرابع.

كما أنه تم اختياره في فريق بطولة أمم أوروبا لأقل من 17 عاماً، الصيف الماضي، بعدما سجل 4 أهداف.

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