«فلاشينغ ميدوز»: ريباكينا وأندرييفا وغوف إلى الدور الثالث

تأهلت الكازاخية إيلينا ريباكينا، والأميركية كوكو غوف، والروسية ميرا أندرييفا، المُصنَّفات ثانية ورابعة وخامسة توالياً، إلى الدور الثالث من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة (فلاشينغ ميدوز)، آخر البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب.

وتغلبت ريباكينا على الإسبانية جيسيكا بوساس مانيرو 6 - 2 و6 - 4، بينما تجاوزت غوف الإسبانية باولا بادوسا 6 - 4 و7 - 6 (7 - 5)، واكتسحت أندرييفا الألمانية إيفا ليز 6 - 0 و6 - 2.

وأعربت ريباكينا عن سعادتها بالمستوى الذي قدمته، مؤكدة فخرها بأدائها القوي خلال الدورين الأولين، رغم أن استعداداتها للبطولة لم تكن مثالية.

ريباكينا (رويترز)

وقدمت ريباكينا، المُتوَّجة بلقب «أستراليا المفتوحة» لعام 2026، مستويات جيدة في الدورات التحضيرية لـ«فلاشينغ ميدوز»، إذ بلغت النهائي في تورونتو، وحقَّقت انتصارات في الأسبوع التالي في سينسيناتي.

واضطرت الكازاخية إلى الانسحاب من الدورة الأخيرة في الدور ربع النهائي؛ بسبب إصابة جعلت مشاركتها في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة محل شك.

وباتت بطلة «ويمبلدون» لعام 2022 بحاجة إلى 3 انتصارات إضافية فقط لبلوغ نصف النهائي وانتزاع صدارة التصنيف العالمي من البيلاروسية أرينا سابالينكا.

وكان أفضل إنجاز لريباكينا في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة خلال نسخة 2025، عندما خرجت من الدور الرابع على يد التشيكية ماركيتا فوندروشوفا.

وستخوض ريباكينا مباراتها المقبلة أمام الأوكرانية يوليا ستارودوبتسيفا، التي تغلبت على اليونانية ماريا ساكاري 1 - 6 و7 - 6 (7 - 4) و6 - 2.

وتحمل المواجهة المقبلة طابعاً ثأرياً بالنسبة لريباكينا، بعدما أقصتها ستارودوبتسيفا من الدور الثاني لبطولة «رولان غاروس» هذا العام.

كوكو غوف (أ.ب)

وفي مواجهة أخرى، حجزت غوف موعداً مع الإسبانية كريستينا بوكسا، بعدما تجاوزت بادوسا في أقل بقليل من ساعتين.

وكانت النجمة الأميركية البالغة 22 عاماً، والساعية إلى تكرار تتويجها بلقب «فلاشينغ ميدوز» عام 2023، قد خسرت 5 من مواجهاتها الـ8 السابقة أمام بادوسا.

أندرييفا (أ.ب)

أما أندرييفا، بطلة «رولان غاروس» هذا العام، فبلغت الدور الثالث بأداء قوي أمام ليز، بعدما حسمت المباراة بمجموعتين نظيفتين 6 - 0 و6 - 2.

وتلتقي الروسية في الدور المقبل التشيكية نيكولا بارتونكوفا، التي تغلبت على الألمانية تاتيانا ماريا 6 - 7 (5 - 7) و6 - 2 و6 - 3.