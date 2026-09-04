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«فلاشينغ ميدوز»: ريباكينا وأندرييفا وغوف إلى الدور الثالث

ريباكينا فخورة بمستواها (رويترز)
ريباكينا فخورة بمستواها (رويترز)
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«فلاشينغ ميدوز»: ريباكينا وأندرييفا وغوف إلى الدور الثالث

ريباكينا فخورة بمستواها (رويترز)
ريباكينا فخورة بمستواها (رويترز)

تأهلت الكازاخية إيلينا ريباكينا، والأميركية كوكو غوف، والروسية ميرا أندرييفا، المُصنَّفات ثانية ورابعة وخامسة توالياً، إلى الدور الثالث من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة (فلاشينغ ميدوز)، آخر البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب.

وتغلبت ريباكينا على الإسبانية جيسيكا بوساس مانيرو 6 - 2 و6 - 4، بينما تجاوزت غوف الإسبانية باولا بادوسا 6 - 4 و7 - 6 (7 - 5)، واكتسحت أندرييفا الألمانية إيفا ليز 6 - 0 و6 - 2.

وأعربت ريباكينا عن سعادتها بالمستوى الذي قدمته، مؤكدة فخرها بأدائها القوي خلال الدورين الأولين، رغم أن استعداداتها للبطولة لم تكن مثالية.

ريباكينا (رويترز)

وقدمت ريباكينا، المُتوَّجة بلقب «أستراليا المفتوحة» لعام 2026، مستويات جيدة في الدورات التحضيرية لـ«فلاشينغ ميدوز»، إذ بلغت النهائي في تورونتو، وحقَّقت انتصارات في الأسبوع التالي في سينسيناتي.

واضطرت الكازاخية إلى الانسحاب من الدورة الأخيرة في الدور ربع النهائي؛ بسبب إصابة جعلت مشاركتها في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة محل شك.

وباتت بطلة «ويمبلدون» لعام 2022 بحاجة إلى 3 انتصارات إضافية فقط لبلوغ نصف النهائي وانتزاع صدارة التصنيف العالمي من البيلاروسية أرينا سابالينكا.

وكان أفضل إنجاز لريباكينا في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة خلال نسخة 2025، عندما خرجت من الدور الرابع على يد التشيكية ماركيتا فوندروشوفا.

وستخوض ريباكينا مباراتها المقبلة أمام الأوكرانية يوليا ستارودوبتسيفا، التي تغلبت على اليونانية ماريا ساكاري 1 - 6 و7 - 6 (7 - 4) و6 - 2.

وتحمل المواجهة المقبلة طابعاً ثأرياً بالنسبة لريباكينا، بعدما أقصتها ستارودوبتسيفا من الدور الثاني لبطولة «رولان غاروس» هذا العام.

كوكو غوف (أ.ب)

وفي مواجهة أخرى، حجزت غوف موعداً مع الإسبانية كريستينا بوكسا، بعدما تجاوزت بادوسا في أقل بقليل من ساعتين.

وكانت النجمة الأميركية البالغة 22 عاماً، والساعية إلى تكرار تتويجها بلقب «فلاشينغ ميدوز» عام 2023، قد خسرت 5 من مواجهاتها الـ8 السابقة أمام بادوسا.

أندرييفا (أ.ب)

أما أندرييفا، بطلة «رولان غاروس» هذا العام، فبلغت الدور الثالث بأداء قوي أمام ليز، بعدما حسمت المباراة بمجموعتين نظيفتين 6 - 0 و6 - 2.

وتلتقي الروسية في الدور المقبل التشيكية نيكولا بارتونكوفا، التي تغلبت على الألمانية تاتيانا ماريا 6 - 7 (5 - 7) و6 - 2 و6 - 3.

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كونسيساو ومارسيلينو على رادار تدريب طرابزون سبور

البرتغالي سيرغيو كونسيساو مدرب الاتحاد السابق على رادار طرابزون سبور (نادي الاتحاد)
البرتغالي سيرغيو كونسيساو مدرب الاتحاد السابق على رادار طرابزون سبور (نادي الاتحاد)
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كونسيساو ومارسيلينو على رادار تدريب طرابزون سبور

البرتغالي سيرغيو كونسيساو مدرب الاتحاد السابق على رادار طرابزون سبور (نادي الاتحاد)
البرتغالي سيرغيو كونسيساو مدرب الاتحاد السابق على رادار طرابزون سبور (نادي الاتحاد)

يواصل نادي طرابزون سبور التركي رحلة البحث عن مدرب جديد للفريق، وذلك بعد رحيل المدير الفني السابق فاتح تكة عن منصبه.

وكان طرابزون أعلن رحيل تكة الثلاثاء الماضي، بعدما توصل إلى اتفاق معه بخصوص فسخ تعاقده بسبب تراجع نتائج الفريق وخروجه من بطولة الدوري الأوروبي، وخسارته أمام آمد سبور في الجولة الماضية من الدوري التركي.

وذكرت صحيفة «فاناتيك» التركية أن طرابزون سبور يسعى بقوة إلى تعيين مدرب جديد، حيث درست إدارته العديد من الأسماء المحلية والأجنبية، قبل أن تقرر الاستقرار على التعاقد مع مدرب أجنبي جديد لتدريب الفريق.

وأضافت أن إرتوغرول دوغان، رئيس نادي طرابزون سبور، ألمح في تصريحاته إلى توجه ناديه في عملية البحث عن المدرب حينما قال: «ليست لدينا رفاهية ارتكاب الأخطاء، ولذلك السبب سنبحث الأمر بشكل مكثف لكن من المرجح أن يكون المدرب أجنبياً، ما نفعله يصب في هذا الاتجاه».

وطرح اسم الثنائي، البرتغالي سيرغيو كونسيساو والإسباني مارسيلينو، بقوة داخل طرابزون سبور، خصوصاً مع عدم توليهما تدريب أي فريق في الوقت الحالي، حيث تم وضعهما في الاعتبار أثناء عملية البحث عن مدرب جديد.

وسبق لكونسيساو تدريب نادي الاتحاد في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 خلفاً للفرنسي لوران بلان، واستمر حتى يونيو (حزيران) 2026، حيث قاد الفريق في 41 مباراة بمختلف البطولات، حقق خلالها 21 فوزاً و7 تعادلات و13 هزيمة، ووصل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

ورغم التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، ونجوم آخرين مثل البرازيلي فابينيو، قدم طرابزون سبور أداء متواضعاً في بطولة الدوري، حيث فاز في مباراة وتعادل في أخرى وخسر واحدة، كما ودع بطولة الدوري الأوروبي من التصفيات على يد فرينتسفاروش المجري.

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إيقاف كيريوس شهراً واحداً بسبب «تعاطي الكوكايين»

الأسترالي نيك كيريوس أوقف لتعاطي الكوكايين (أ.ف.ب)
الأسترالي نيك كيريوس أوقف لتعاطي الكوكايين (أ.ف.ب)
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إيقاف كيريوس شهراً واحداً بسبب «تعاطي الكوكايين»

الأسترالي نيك كيريوس أوقف لتعاطي الكوكايين (أ.ف.ب)
الأسترالي نيك كيريوس أوقف لتعاطي الكوكايين (أ.ف.ب)

قالت الوكالة الدولية لنزاهة التنس إن الأسترالي نيك كيريوس قد قبل ونفذ عقوبة إيقاف مخففة لمدة شهر واحد بموجب قواعد مكافحة المنشطات، بعد ثبوت وجود آثار للكوكايين في عينة اختبار خضع له في إحدى بطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين، التي أقيمت في مايوركا بإسبانيا في يونيو (حزيران).

وأوضحت الوكالة في بيان أن كيريوس، الذي كان موقوفاً مؤقتاً منذ الرابع من أغسطس (آب)، التحق ببرنامج علاجي معتمد منها لتخفيف عقوبة الإيقاف التلقائية لمدة ثلاثة أشهر بموجب قواعد الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (الوادا).

وأضاف البيان أن كيريوس (31 عاماً) أوضح خلال مقابلة مع محققي الوكالة الدولية لنزاهة التنس أن تعاطيه للكوكايين «حدث في إطار اجتماعي» خلال ليلة قضاها خارج المنزل قبل موعد مباراته في مايوركا.

واستشارت الوكالة خبيراً علمياً مستقلاً في مختبر معتمد من الوادا، الذي أفاد بأن التفسير يتوافق مع مستوى الكوكايين الذي عثر عليه في عينته.

وأضاف البيان: «ونتيجة لذلك، قبلت الوكالة الدولية لنزاهة التنس أن تعاطي كيريوس للكوكايين كان خارج نطاق المنافسة».

وقالت الوكالة إن إيقاف كيريوس سينتهي يوم الخميس، بشرط إتمام البرنامج.

وسيتم مصادرة الجائزة المالية ونقاط التصنيف التي حصل عليها من بطولة مايوركا.

ويحظر تعاطي الكوكايين أثناء المنافسات ويترتب على تعاطيه إيقاف مؤقت.

واعتذر كيريوس الشهر الماضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن فشله في اختبار المنشطات، قائلاً إنه ارتكب «خطأ فادحاً» ويتحمل المسؤولية الكاملة عنه.

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إيمري كان وكونستانتيلياس خارج قائمة دورتموند الأوروبية

اليوناني جيانيس كونستانتيلياس (أ.ب)
اليوناني جيانيس كونستانتيلياس (أ.ب)
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إيمري كان وكونستانتيلياس خارج قائمة دورتموند الأوروبية

اليوناني جيانيس كونستانتيلياس (أ.ب)
اليوناني جيانيس كونستانتيلياس (أ.ب)

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، الجمعة، أنه لم يضم قائد الفريق إيمري كان لقائمته في دوري أبطال أوروبا والتي أرسلها للاتحاد الأوروبي (يويفا).

وغاب اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً عن الفريق منذ مارس (آذار) الماضي بسبب تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي، لكن من المتوقع عودته هذا العام.

كما غاب اليوناني جيانيس كونستانتيلياس، الوافد الجديد على الفريق، واللاعب الشاب جاستن ليرما عن القائمة.

وأصيب كونستانتيلياس بتمزق في الرباط الصليبي للركبة في المباراة الأولى للفريق بالدوري الألماني أمام هامبورغ الأسبوع الماضي، في حين تعرض ليرما للإصابة أيضاً.

ويمكن لدورتموند تسجيل لاعبين جدد في قائمته لدوري الأبطال في نهاية يناير (كانون الثاني) المقبل في حال تأهله لمرحلة خروج المغلوب.

ويفتتح الفريق الألماني مشواره في مرحلة الدوري بالبطولة من خلال مواجهة فياريال الإسباني يوم الثلاثاء المقبل.

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