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فلاشينغ ميدوز: زفيريف ينجو من فخ هاليس… ويبلغ الدور الثالث

زفيريف (رويترز)
زفيريف (رويترز)
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فلاشينغ ميدوز: زفيريف ينجو من فخ هاليس… ويبلغ الدور الثالث

زفيريف (رويترز)
زفيريف (رويترز)

نجا ألكسندر زفيريف من اختبار عصيب آخر في بطولة أميركا المفتوحة للتنس «فلاشينغ ميدوز»، إذ تغلب المصنف الأول 6-4 و4-6 و7-6 و6-7 و6-3 على الفرنسي كوينتن هاليس اليوم الجمعة، ليحجز مكانه في الدور الثالث من البطولة الكبرى.

وخاض الفائز ببطولة فرنسا المفتوحة مباراة طويلة أخرى أمام لورنزو سونيغو في الدور الأول، وتعرض لضغط شديد من هاليس طوال مباراة الدور الثاني، مما أجبره على استجماع عزيمته مرة أخرى للبقاء على المسار الصحيح نحو تحقيق أول ألقابه في نيويورك.

وقال زفيريف على أرض الملعب بعد اللقاء الطويل الذي استمر أربع ساعات و33 دقيقة، وانتهى في الساعة 02:15 بالتوقيت المحلي (06:15 بتوقيت غرينيتش): «لأكون صريحاً، كان الأداء سيئاً للغاية، لكنني فزت وهذا هو الأهم».

وأضاف: «هذا هو سبب ذهابي إلى صالة الألعاب الرياضية، وهذا هو سبب ذهابي إلى مضمار الجري، وهذا هو سبب تدريبي، لأتمكن من الخروج منتصراً في هذه اللحظات الصعبة».

وأكد: «آمل أن أبدأ في اللعب بشكل أفضل في وقت ما، لكنني سعيد في الوقت الحالي بالوصول إلى الدور الثالث».

ويتنافس زفيريف، وصيف بطل فلاشينغ ميدوز عام 2020، كمصنف أول في بطولة كبرى لأول مرة في مسيرته.

وتابع زفيريف: «حسناً، الأمر رائع حتى تكاد تخسر في كل مرة! لا، إنه أمر مميز، لكنني قلت ذلك من قبل، لا يهم من أنت أو ما هو تصنيفك، المهم هو من يكون في نهاية القرعة».

وأكمل: «أتقدم بخطوات بطيئة نحو ذلك. ما زلت في المنافسة. ما زلت هنا، وآمل أن أقدم لكم عرضاً رائعاً آخر».

وفاز زفيريف بالمجموعة الافتتاحية بفضل كسر وحيد لإرسال منافسه، لكن هاليس، المصنف 52 عالمياً، عاد بقوة في المجموعة التالية ليعادل النتيجة، مما ألهب حماس الجماهير في ملعب آرثر آش، وأكد أن الطريق لن يكون سهلاً.

وكاد الإحباط الذي شعر به زفيريف (29 عاماً) يبلغ ذروته بعد أن أهدر فرصة كسر إرسال منافسه مبكراً في المجموعة الثالثة، وبدا أنه في ورطة كبيرة عندما تقدم هاليس 4-1، لكن الألماني رد بقوة ليعادل النتيجة.

وبعد أن أجبر منافسه على خوض شوط فاصل وفاز بالمجموعة الثالثة ليتقدم في المباراة، خسر زفيريف المجموعة الرابعة، قبل أن يهدئ أعصابه في المجموعة الحاسمة ويتقدم 4-2 بضربة ساحقة من على الشبكة.

وبعد أن وجد الفرصة التي كان يحتاج إليها، رفع زفيريف مستواه درجة أخرى ليجبر منافسه الفرنسي على ارتكاب خطأ عند نقطة حسم المباراة، ليحقق فوزاً صعباً ويضرب موعداً مع أليخاندرو تابيلو المصنف 25 في الدور القادم.

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الرياضة رياضة عالمية

كونسيساو ومارسيلينو على رادار تدريب طرابزون سبور

البرتغالي سيرغيو كونسيساو مدرب الاتحاد السابق على رادار طرابزون سبور (نادي الاتحاد)
البرتغالي سيرغيو كونسيساو مدرب الاتحاد السابق على رادار طرابزون سبور (نادي الاتحاد)
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كونسيساو ومارسيلينو على رادار تدريب طرابزون سبور

البرتغالي سيرغيو كونسيساو مدرب الاتحاد السابق على رادار طرابزون سبور (نادي الاتحاد)
البرتغالي سيرغيو كونسيساو مدرب الاتحاد السابق على رادار طرابزون سبور (نادي الاتحاد)

يواصل نادي طرابزون سبور التركي رحلة البحث عن مدرب جديد للفريق، وذلك بعد رحيل المدير الفني السابق فاتح تكة عن منصبه.

وكان طرابزون أعلن رحيل تكة الثلاثاء الماضي، بعدما توصل إلى اتفاق معه بخصوص فسخ تعاقده بسبب تراجع نتائج الفريق وخروجه من بطولة الدوري الأوروبي، وخسارته أمام آمد سبور في الجولة الماضية من الدوري التركي.

وذكرت صحيفة «فاناتيك» التركية أن طرابزون سبور يسعى بقوة إلى تعيين مدرب جديد، حيث درست إدارته العديد من الأسماء المحلية والأجنبية، قبل أن تقرر الاستقرار على التعاقد مع مدرب أجنبي جديد لتدريب الفريق.

وأضافت أن إرتوغرول دوغان، رئيس نادي طرابزون سبور، ألمح في تصريحاته إلى توجه ناديه في عملية البحث عن المدرب حينما قال: «ليست لدينا رفاهية ارتكاب الأخطاء، ولذلك السبب سنبحث الأمر بشكل مكثف لكن من المرجح أن يكون المدرب أجنبياً، ما نفعله يصب في هذا الاتجاه».

وطرح اسم الثنائي، البرتغالي سيرغيو كونسيساو والإسباني مارسيلينو، بقوة داخل طرابزون سبور، خصوصاً مع عدم توليهما تدريب أي فريق في الوقت الحالي، حيث تم وضعهما في الاعتبار أثناء عملية البحث عن مدرب جديد.

وسبق لكونسيساو تدريب نادي الاتحاد في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 خلفاً للفرنسي لوران بلان، واستمر حتى يونيو (حزيران) 2026، حيث قاد الفريق في 41 مباراة بمختلف البطولات، حقق خلالها 21 فوزاً و7 تعادلات و13 هزيمة، ووصل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

ورغم التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، ونجوم آخرين مثل البرازيلي فابينيو، قدم طرابزون سبور أداء متواضعاً في بطولة الدوري، حيث فاز في مباراة وتعادل في أخرى وخسر واحدة، كما ودع بطولة الدوري الأوروبي من التصفيات على يد فرينتسفاروش المجري.

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الرياضة رياضة عالمية

إيقاف كيريوس شهراً واحداً بسبب «تعاطي الكوكايين»

الأسترالي نيك كيريوس أوقف لتعاطي الكوكايين (أ.ف.ب)
الأسترالي نيك كيريوس أوقف لتعاطي الكوكايين (أ.ف.ب)
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إيقاف كيريوس شهراً واحداً بسبب «تعاطي الكوكايين»

الأسترالي نيك كيريوس أوقف لتعاطي الكوكايين (أ.ف.ب)
الأسترالي نيك كيريوس أوقف لتعاطي الكوكايين (أ.ف.ب)

قالت الوكالة الدولية لنزاهة التنس إن الأسترالي نيك كيريوس قد قبل ونفذ عقوبة إيقاف مخففة لمدة شهر واحد بموجب قواعد مكافحة المنشطات، بعد ثبوت وجود آثار للكوكايين في عينة اختبار خضع له في إحدى بطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين، التي أقيمت في مايوركا بإسبانيا في يونيو (حزيران).

وأوضحت الوكالة في بيان أن كيريوس، الذي كان موقوفاً مؤقتاً منذ الرابع من أغسطس (آب)، التحق ببرنامج علاجي معتمد منها لتخفيف عقوبة الإيقاف التلقائية لمدة ثلاثة أشهر بموجب قواعد الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (الوادا).

وأضاف البيان أن كيريوس (31 عاماً) أوضح خلال مقابلة مع محققي الوكالة الدولية لنزاهة التنس أن تعاطيه للكوكايين «حدث في إطار اجتماعي» خلال ليلة قضاها خارج المنزل قبل موعد مباراته في مايوركا.

واستشارت الوكالة خبيراً علمياً مستقلاً في مختبر معتمد من الوادا، الذي أفاد بأن التفسير يتوافق مع مستوى الكوكايين الذي عثر عليه في عينته.

وأضاف البيان: «ونتيجة لذلك، قبلت الوكالة الدولية لنزاهة التنس أن تعاطي كيريوس للكوكايين كان خارج نطاق المنافسة».

وقالت الوكالة إن إيقاف كيريوس سينتهي يوم الخميس، بشرط إتمام البرنامج.

وسيتم مصادرة الجائزة المالية ونقاط التصنيف التي حصل عليها من بطولة مايوركا.

ويحظر تعاطي الكوكايين أثناء المنافسات ويترتب على تعاطيه إيقاف مؤقت.

واعتذر كيريوس الشهر الماضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن فشله في اختبار المنشطات، قائلاً إنه ارتكب «خطأ فادحاً» ويتحمل المسؤولية الكاملة عنه.

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إيمري كان وكونستانتيلياس خارج قائمة دورتموند الأوروبية

اليوناني جيانيس كونستانتيلياس (أ.ب)
اليوناني جيانيس كونستانتيلياس (أ.ب)
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إيمري كان وكونستانتيلياس خارج قائمة دورتموند الأوروبية

اليوناني جيانيس كونستانتيلياس (أ.ب)
اليوناني جيانيس كونستانتيلياس (أ.ب)

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، الجمعة، أنه لم يضم قائد الفريق إيمري كان لقائمته في دوري أبطال أوروبا والتي أرسلها للاتحاد الأوروبي (يويفا).

وغاب اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً عن الفريق منذ مارس (آذار) الماضي بسبب تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي، لكن من المتوقع عودته هذا العام.

كما غاب اليوناني جيانيس كونستانتيلياس، الوافد الجديد على الفريق، واللاعب الشاب جاستن ليرما عن القائمة.

وأصيب كونستانتيلياس بتمزق في الرباط الصليبي للركبة في المباراة الأولى للفريق بالدوري الألماني أمام هامبورغ الأسبوع الماضي، في حين تعرض ليرما للإصابة أيضاً.

ويمكن لدورتموند تسجيل لاعبين جدد في قائمته لدوري الأبطال في نهاية يناير (كانون الثاني) المقبل في حال تأهله لمرحلة خروج المغلوب.

ويفتتح الفريق الألماني مشواره في مرحلة الدوري بالبطولة من خلال مواجهة فياريال الإسباني يوم الثلاثاء المقبل.

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