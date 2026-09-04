فلاشينغ ميدوز: زفيريف ينجو من فخ هاليس… ويبلغ الدور الثالث

نجا ألكسندر زفيريف من اختبار عصيب آخر في بطولة أميركا المفتوحة للتنس «فلاشينغ ميدوز»، إذ تغلب المصنف الأول 6-4 و4-6 و7-6 و6-7 و6-3 على الفرنسي كوينتن هاليس اليوم الجمعة، ليحجز مكانه في الدور الثالث من البطولة الكبرى.

وخاض الفائز ببطولة فرنسا المفتوحة مباراة طويلة أخرى أمام لورنزو سونيغو في الدور الأول، وتعرض لضغط شديد من هاليس طوال مباراة الدور الثاني، مما أجبره على استجماع عزيمته مرة أخرى للبقاء على المسار الصحيح نحو تحقيق أول ألقابه في نيويورك.

وقال زفيريف على أرض الملعب بعد اللقاء الطويل الذي استمر أربع ساعات و33 دقيقة، وانتهى في الساعة 02:15 بالتوقيت المحلي (06:15 بتوقيت غرينيتش): «لأكون صريحاً، كان الأداء سيئاً للغاية، لكنني فزت وهذا هو الأهم».

وأضاف: «هذا هو سبب ذهابي إلى صالة الألعاب الرياضية، وهذا هو سبب ذهابي إلى مضمار الجري، وهذا هو سبب تدريبي، لأتمكن من الخروج منتصراً في هذه اللحظات الصعبة».

وأكد: «آمل أن أبدأ في اللعب بشكل أفضل في وقت ما، لكنني سعيد في الوقت الحالي بالوصول إلى الدور الثالث».

ويتنافس زفيريف، وصيف بطل فلاشينغ ميدوز عام 2020، كمصنف أول في بطولة كبرى لأول مرة في مسيرته.

وتابع زفيريف: «حسناً، الأمر رائع حتى تكاد تخسر في كل مرة! لا، إنه أمر مميز، لكنني قلت ذلك من قبل، لا يهم من أنت أو ما هو تصنيفك، المهم هو من يكون في نهاية القرعة».

وأكمل: «أتقدم بخطوات بطيئة نحو ذلك. ما زلت في المنافسة. ما زلت هنا، وآمل أن أقدم لكم عرضاً رائعاً آخر».

وفاز زفيريف بالمجموعة الافتتاحية بفضل كسر وحيد لإرسال منافسه، لكن هاليس، المصنف 52 عالمياً، عاد بقوة في المجموعة التالية ليعادل النتيجة، مما ألهب حماس الجماهير في ملعب آرثر آش، وأكد أن الطريق لن يكون سهلاً.

وكاد الإحباط الذي شعر به زفيريف (29 عاماً) يبلغ ذروته بعد أن أهدر فرصة كسر إرسال منافسه مبكراً في المجموعة الثالثة، وبدا أنه في ورطة كبيرة عندما تقدم هاليس 4-1، لكن الألماني رد بقوة ليعادل النتيجة.

وبعد أن أجبر منافسه على خوض شوط فاصل وفاز بالمجموعة الثالثة ليتقدم في المباراة، خسر زفيريف المجموعة الرابعة، قبل أن يهدئ أعصابه في المجموعة الحاسمة ويتقدم 4-2 بضربة ساحقة من على الشبكة.

وبعد أن وجد الفرصة التي كان يحتاج إليها، رفع زفيريف مستواه درجة أخرى ليجبر منافسه الفرنسي على ارتكاب خطأ عند نقطة حسم المباراة، ليحقق فوزاً صعباً ويضرب موعداً مع أليخاندرو تابيلو المصنف 25 في الدور القادم.