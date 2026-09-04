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شكوك حول حضور إنفانتينو انطلاق كأس العالم للشابات

إنفانتينو (أ.ف.ب)
إنفانتينو (أ.ف.ب)
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شكوك حول حضور إنفانتينو انطلاق كأس العالم للشابات

إنفانتينو (أ.ف.ب)
إنفانتينو (أ.ف.ب)

من المتوقع حضور نحو 15 ألف شخص للمباراتين الافتتاحيتين في كأس العالم للسيدات تحت 20 عاماً غداً السبت، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) سيكون من بين الحاضرين.

وتعد البطولة، التي تستمر حتى 27 سبتمبر (أيلول) في بولندا، أول مسابقة كبرى ينظمها «الفيفا» كان من الممكن أن تتأثر بالأزمة الإدارية التي أعقبت اقتراح إنفانتينو ببيع حصة في كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص.

وتراجع إنفانتينو عن الاقتراح في 31 يوليو (تموز) بعد معارضة شديدة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) وأطراف معنية أخرى.

وتضمنت خطة «فيفا فورورد إنتربرايز» نقل الحقوق التجارية المرتبطة بمسابقات «الفيفا»، بما في ذلك كأس العالم للرجال والسيدات وكأس العالم للأندية، إلى شركة تابعة جديدة، على أن يدفع مستثمرون من القطاع الخاص حوالي 4.2 مليار دولار مقابل حصة تقدر قيمة الشركة بحوالي 20 مليار دولار.

وواجه المسؤول السويسري (56 عاماً) منذ ذلك الحين دعوات من «اليويفا» والاتحاد الآسيوي لكرة القدم واتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (الكونكاكاف) تطالبه بالاستقالة، على الرغم من أنه أعلن أنه سيسعى لولاية رابعة في اجتماع الجمعية العمومية لـ«الفيفا» في مارس (آذار) 2027.

ولم يعلن أي منافس ترشحه رسمياً حتى الآن، لكن «اليويفا» قال إنه سيعمل مع الاتحادات القارية الأخرى لضمان توفير بديل تثق فيه الاتحادات الأعضاء.

وتعد كأس العالم للسيدات تحت 20 عاماً بطولة مهمة لتطوير كرة القدم النسائية، وتأمل العديد من لاعباتها أن يشاركن في نهاية المطاف في كأس العالم للسيدات للكبار في البرازيل العام المقبل.

ويشهد اليوم الافتتاحي مواجهة بين بولندا المضيفة والأرجنتين، قبل أن تلتقي المكسيك مع بنين، وتقام المباراتان في كاتوفيتسه.

ولم يتمكن «الفيفا» حتى اليوم الجمعة من تأكيد ما إذا كان إنفانتينو سيحضر المباراتين الافتتاحيتين.

ورغم أنه لم يحضر دائماً المباريات الافتتاحية لبطولات الفئات العمرية التي ينظمها «الفيفا»، فإن إنفانتينو ظل حاضراً بقوة منذ انهيار مقترح «فيفا فورورد إنتربرايز»، فقد حضر حفل ختام كأس العالم للرياضات الإلكترونية في باريس الشهر الماضي، وبعد ثلاثة أيام شاهد فيتنام وهي تحسم لقب بطولة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) على حساب تايلاند في هانوي.

كما زار جمهورية الدومينيكان أثناء إقامة بطولة اتحاد الكاريبي تحت 14 عاماً، على الرغم من أن رئيس اتحاد «الكونكاكاف» فيكتور مونتالياني طلب منه الابتعاد، بحجة أن الجدل الدائر حول رئيس «الفيفا» قد يلقي بظلاله على هذا الحدث الشبابي.

وذكر اسم مونتالياني كمنافس محتمل لإنفانتينو، لكنه لم يعلن ترشحه بعد. والموعد النهائي للإعلان عن الترشح هو 18 نوفمبر (تشرين الثاني).

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فلاشينغ ميدوز: شفيونتيك تكسب ناديا بودوروسكا… وتعبر إلى الدور الثالث

إيغا شفيونتيك (أ.ف.ب)
إيغا شفيونتيك (أ.ف.ب)
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فلاشينغ ميدوز: شفيونتيك تكسب ناديا بودوروسكا… وتعبر إلى الدور الثالث

إيغا شفيونتيك (أ.ف.ب)
إيغا شفيونتيك (أ.ف.ب)

تأهلت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة الثامنة عالميا، إلى الدور الثالث من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب، بفوزها السهل على الأرجنتينية ناديا بودوروسكا 6-3 و6-2 الخميس.

واستغلت البولندية البالغة 25 عاما والمتوجة بلقب البطولة عام 2022، فرصة كسر الإرسال الوحيدة التي أتيحت لها في المجموعة الأولى لتتقدم 3-1 أمام لاعبة كانت ضمن أفضل 40 لاعبة في العالم قبل تراجعها إلى المرتبة 449 عالميا.

ناديا خسرت أمام شفيونتيك (أ.ب)

ولم تتواجه اللاعبتان منذ الدور نصف النهائي من بطولة فرنسا المفتوحة عام 2020، حين فازت البولندية في طريقها إلى إحراز أول لقب كبير في مسيرتها.

وبصرف النظر عن الفترة العصيبة عندما كانت النتيجة 5-3 واضطرت خلالها لإنقاذ أربع كرات لكسر الإرسال، خاضت شفيونتيك نهاية هادئة للمجموعة الأولى، وواصلت تفوقها بكسر إرسال بودوروسكا في بداية المجموعة الثانية.

وعززت تفوقها بكسر جديد لتتقدم 4-1، قبل أن تنهي المباراة في ساعة و11 دقيقة مستغلة فرصة المباراة الأولى.

النجمة البولندية واصلت رحلتها في فلاشينغ ميدوز (رويترز)

وستلعب المصنفة الأولى عالميا سابقا في الدور المقبل السبت مع الفائزة من مواجهة التشيكية ماري بوزكوفا والبريطانية هارييت دارت، بحثا عن بطاقة التأهل إلى دور الـ16.

وقالت شفيونتيك، الحائزة على ستة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، عقب اللقاء: «أشعر هنا بإحساس أفضل من أي بطولة من بطولات غراند سلام هذا العام. أحاول فقط الاستمتاع بكل يوم وتحسين أدائي يوما بعد يوم».

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تنس رياضة غراند سلام أميركا
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الدوري الفرنسي: البديل أويدا يهدي ليل الصدارة

جانب من مباراة ليل وتولوز (أ.ف.ب)
جانب من مباراة ليل وتولوز (أ.ف.ب)
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الدوري الفرنسي: البديل أويدا يهدي ليل الصدارة

جانب من مباراة ليل وتولوز (أ.ف.ب)
جانب من مباراة ليل وتولوز (أ.ف.ب)

أهدى الوافد الجديد البديل الياباني أياسي أويدا فريقه ليل صدارة موقتة بتسجيله هدف الفوز الوحيد في مرمى مضيفه تولوز 1-0، في افتتاح المرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم الخميس.

وسجل أويدا القادم إلى فرنسا قبل ثلاثة أيام في صفقة بقيمة 15 مليون يورو والذي كان دخل في الدقيقة 57 بدلا من المخضرم أوليفييه جيرو (39 عاما) هدف النقاط الثلاث في مباراته الاولى مع ليل بعدما تابع برأسه كرة أبعدها بصعوبة الحارس الشاب ماتيس نيفلور الذي دخل بدوره بدلا من غيوم ريست (73).

وسجل أويدا (28 عاما) مع فينورد روتردام 25 هدفا في 31 مباراة بالدوري الهولندي في الموسم الماضي، ليتوج أفضل هداف. كما فاز بلقب الكأس عام 2024.

ورفع ليل الذي حقق فوزه الثاني مقابل تعادل رصيده إلى 7 نقاط في المركز الاول موقتا بانتظار بقية نتائج المرحلة، فيما تجمد رصيد تولوز عند نقطة يتيمة في المركز السادس عشر.

وتحضر ليل الذي يشرف على تدريبه دافيدي أنشيلوتي نجل المدرب الشهير كارلو، بأفضل طريقة ممكنة لمباراته أمام ريال بيتيس الإسباني الثلاثاء في دور المجموعة الموحدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

باع ليل الموهبة الشابة المغربي أيوب بوعدي إلى مانشستر سيتي الانجليزي مقابل 100 مليون يورو والبلجيكي ماتياس فرنانديز-باردو مقابل 60 مليونا إلى نيوكاسل قبل اقفال سوق الانتقالات.

استهل بطل فرنسا 4 مرات الدوري بفوز على أنجيه 2-0، قبل أن يفرّط بتقدمه بهدفين على أرضه أمام باريس سان جيرمان، حامل اللقب، ليخرج بتعادل 2-2.

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الدوري الفرنسي كرة القدم الرياضة فرنسا
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فلاشينغ ميدوز: إيالا تواصل التقدم مستفيدة من دعم الجماهير

ألكسندرا إيالا (أ.ف.ب)
ألكسندرا إيالا (أ.ف.ب)
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فلاشينغ ميدوز: إيالا تواصل التقدم مستفيدة من دعم الجماهير

ألكسندرا إيالا (أ.ف.ب)
ألكسندرا إيالا (أ.ف.ب)

تغلبت الفلبينية ألكسندرا إيالا على الأوكرانية أولكساندرا أولينيكوفا 6 - 1 و6 - 4 ​لتتأهل إلى الدور الثالث بدورة أميركا المفتوحة للتنس، الخميس، مما أبقى الحماس وعززه لدى مشجعيها في نيويورك.

وكانت اللاعبة البالغة من العمر 21 عاماً خسرت أمام أولينيكوفا في ستراسبورغ في وقت سابق من ‌هذا العام، ‌لكنها وجدت الوصفة ​الصحيحة هذه ‌المرة، ⁠حيث ​لم تستغرق ⁠سوى ما يزيد قليلاً على ساعة لحسم المباراة.

وتلتقي إيالا في المباراة المقبلة الفائزة من مواجهة الأميركية إيفا يوفيتش والبريطانية فرانسيسكا جونز.

وقالت إيالا: «صبري وثبات تركيزي - أعتقد أن هذا ⁠كان مفتاح الفوز بالمباراة اليوم».

وبعد فوزها ‌في واشنطن، ‌الشهر الماضي، والذي شكل ​نقطة تحول ‌في مسيرتها، بدت إيالا جاهزة لتحقيق ‌مشاركة رائعة في فلاشينغ ميدوز، وفازت بالأشواط الأربعة الأولى في المجموعة الأولى التي سيطرت عليها تماماً.

وتبادلت اللاعبتان كسر الإرسال في ‌مجموعة ثانية أكثر تنافسية؛ إذ كسرت إيالا إرسال منافستها من ⁠الخط ⁠الخلفي للملعب في الشوط السابع قبل أن تضغط بقوة وتحسم المجموعة بضربة إرسال ساحقة وسط فرحة الجماهير؛ إذ كانت أعلام الفلبين تملأ المدرجات.

وحظيت أول لاعبة من الفلبين تفوز بمباراة في بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات بتشجيع حار من مواطنيها في ملعب لويس أرمسترونغ، ورُفعت ​لافتات تحثها على ​مواصلة الكفاح.

وقالت إيالا: «أعتقد أننا جميعاً نمثل شيئاً ما. وأنا فخورة بما أمثله».

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