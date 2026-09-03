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الرياضة رياضة عالمية

تبرئة راوول أسينسيو نجم الريال في قضية «تسجيل ذي طابع جنسي»

راوول أسينسيو (رويترز)
راوول أسينسيو (رويترز)
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تبرئة راوول أسينسيو نجم الريال في قضية «تسجيل ذي طابع جنسي»

راوول أسينسيو (رويترز)
راوول أسينسيو (رويترز)

بُرّئ مدافع ريال مدريد الإسباني راوول أسينسيو، الخميس، في قضية نشر تسجيل مصور ذي طابع جنسي يتضمن قاصراً، وذلك من جانب المحكمة العليا في لاس بالماس بجزر الكناري.

وقالت المحكمة، في بيان أصدرته الخميس، إن اللاعب، البالغ 23 عاماً، «لم يرتكب أي جريمة»، وذلك بعد سحب المدعيتين شكواهما، عقب تقديم أسينسيو اعتذاره لهما في وقت سابق.

وكان أسينسيو قد وُضع قيد التحقيق عام 2025، إلى جانب 3 لاعبين سابقين من «أكاديمية ريال مدريد»، للاشتباه في تورطه بتسجيل ونشر مقاطع مصورة ذات طابع جنسي من دون موافقة، تظهر فيها شابتان تبلغان من العمر 16 و18 عاماً.

أما اللاعبون الثلاثة الآخرون، وهم: فيران رويس، وخوان رودريغيز، وآندريس غارسيا، فقد بُرّئوا من تهمة نشر تسجيلات لعلاقات حميمية من دون موافقة، لكن حُكم عليهم بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ بتهمة «استغلال مواد إباحية لقاصرات»، كما أُلزموا بالخضوع لدورة «إعادة تأهيل» جنسي.

ولم يكن أسينسيو حاضراً عند وقوع الأحداث، لكنه كان ملاحقاً قضائياً بسبب مشاركته هذه التسجيلات مع طرف ثالث. ورغم تبرئته في هذه القضية، فإن اللاعب الإسباني، الذي ارتبط اسمه بقضايا عدة وأمور خارج الملعب، لا يزال خاضعاً لإجراء تأديبي من جانب فريق ريال مدريد، وهو ما أكده مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو صباح الخميس.

وكان أسينسيو قد حُكم عليه الأربعاء بغرامة قدرها 14.400 ألف يورو وتعليق رخصة القيادة 8 أشهر، بعد إدانته بالقيادة تحت تأثير الكحول.

وقال مورينيو في مؤتمر صحافي: «إنه لاعب محترف نموذجي. عندما كان في كامل جاهزيته البدنية، لم يكن هناك من يتدرب بجدية مثله. والآن، رغم إصابته منذ أسابيع عدة، فإنه أول من يصل وآخر من يغادر».

وأضاف: «لكن لاعب ريال مدريد يبقى لاعباً في ريال مدريد على مدار 24 ساعة؛ 7 أيام في الأسبوع، و12 شهراً في السنة. وكل ما تفعله خارج الملعب يمثل ريال مدريد، ويمكن أن يسيء إلى سمعة النادي ومكانته. أنا لست سعيداً. الجميع يرتكب الأخطاء، لكن تراكم الأخطاء أمر مختلف».

ويعاني أسينسيو من إصابة في أوتار الركبة منذ منتصف تموز (يوليو) الماضي، ولم يوجه إليه مورينيو أي استدعاء للمباريات حتى الآن.

وكان أسينسيو قد فرض نفسه خلال الموسمين الماضيين خياراً جدياً في قلب دفاع ريال مدريد، قبل أن ينضم إلى قائمة المنتخب الإسباني عام 2025، من دون أن يخوض أي مباراة دولية حتى الآن.

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«بطلة أولمبية» تريد زيادة الجوائز المالية في السباحة

البطلة الأولمبية السابقة رانومي كروموفيديويو (رويترز)
البطلة الأولمبية السابقة رانومي كروموفيديويو (رويترز)
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«بطلة أولمبية» تريد زيادة الجوائز المالية في السباحة

البطلة الأولمبية السابقة رانومي كروموفيديويو (رويترز)
البطلة الأولمبية السابقة رانومي كروموفيديويو (رويترز)

حققت البطلة الأولمبية السابقة رانومي كروموفيديويو إنجازات تفوق بكثير ما جنته من جوائز مالية خلال مسيرتها في السباحة، لكنها تأمل اليوم، بصفتها أول مديرة لشؤون تفاعل الرياضيين في الاتحاد الدولي للألعاب المائية، في تعزيز الدعم المالي المقدم للرياضيين.

ويضع هذا المنصب الجديد بدوام كامل، الذي أعلن عنه اليوم الخميس، الهولندية البالغة من العمر 36 عاماً في موقع مسؤولية الإشراف على تطوير منظومة دعم الرياضيين داخل الاتحاد الدولي للألعاب المائية، الهيئة المشرفة على السباحة والغوص وكرة الماء وسائر الرياضات المائية.

وترى كروموفيديويو أن جزءاً أساسياً من هذا الدور يتمثل في السعي إلى توفير حوافز مالية أكبر للرياضيين، الذين غالباً ما يفتقرون إلى فرص تحقيق دخل مستدام من رياضاتهم رغم المنافسة على أعلى المستويات.

وخصص الاتحاد الدولي للألعاب المائية 10.13 مليون دولار جوائز مالية لمختلف الرياضات التابعة له خلال عام 2025، من بينها 6.1 مليون دولار لبطولة العالم التي أقيمت في سنغافورة.

ومع ذلك، فإن هذه المبالغ لا تجعل الرياضيين أثرياء، إذ حصل السباحون على 20 ألف دولار فقط مقابل الفوز بالميدالية الذهبية في بطولة العالم.

ومع إغراء «الألعاب المعززة»، التي تسمح باستخدام العقاقير المحظورة، للسباحين بمكافآت مالية ضخمة قد تغير حياتهم، خلال نسختها الافتتاحية في لاس فيجاس في مايو (أيار)، ترى كروموفيديويو أن الرياضيين بحاجة إلى مكافآت أكبر للحفاظ على التزامهم بالمنافسة النظيفة.

وقالت كروموفيديويو، الفائزة بذهبية التتابع في أولمبياد بكين 2008 والمتوجة بذهبيتي سباقي 50 و100 متر حرة في أولمبياد لندن 2012: «نعم، بالتأكيد».

وأضافت: «في الألعاب المعززة يمكن للرياضي أن يكسب ملايين الدولارات، وهذا أمر لم نعتد عليه في عالم السباحة».

وتابعت في مقابلة مع «رويترز»: «على مدار عشر سنوات، تحسنت الجوائز المالية، لكنني أعتقد أن هناك فرصة لمزيد من التطوير».

وباستثناء أسماء استثنائية مثل الأميركي مايكل فيلبس، الذي تجاوزت إنجازاته حدود السباحة وجعلته نجماً عالمياً، فإن قلة من الرياضيين تمكنوا من تحقيق ثروات كبيرة بفضل نجاحهم في الرياضات المائية.

ويعد الأسترالي كاميرون ماكيفوي بطلاً قومياً في بلاده بعد فوزه بذهبية سباق 50 متراً للسباحة الحرة في أولمبياد باريس، لكنه قال لـ«رويترز» إنه واجه صعوبات في جذب الرعاة التجاريين.

ورغم أن رقمه القياسي العالمي في سباق 50 متراً، الذي حققه خلال بطولة في الصين في مارس (آذار) الماضي، تصدر عناوين الأخبار في عالم السباحة، فإنه لم يحصل على أي مكافأة مالية مقابله، إذ لا يمنح الاتحاد الدولي للألعاب المائية جوائز مقابل تحطيم الأرقام القياسية العالمية، باستثناء عدد محدود من المنافسات التي ينظمها بنفسه.

وتأمل كروموفيديويو، التي ستتولى مهام منصبها في أكتوبر (تشرين الأول)، في تغيير هذا الواقع.

وقالت: «أعمل حالياً على دراسة آليات عمل الاتحاد الدولي للألعاب المائية وكيفية توزيع الموارد المالية. هل توجه إلى برامج التطوير والمنح الدراسية أم إلى الجوائز المالية المباشرة؟».

وأضافت: «أعتقد أننا بحاجة إلى دعم جميع الرياضيين، وكذلك مكافأة الإنجازات الاستثنائية. فعندما يحطم شخص ما رقماً قياسياً عالمياً في السباحة، فهذا يعني أنه أصبح أسرع سباح في التاريخ، وينبغي أن نأخذ ذلك في الاعتبار. بالتأكيد سيكون هذا أحد الملفات التي سأركز عليها خلال الأشهر المقبلة».

وسيتمثل محور رئيسي آخر في عملها في ضمان حصول الرياضيين على دعم أفضل عند نهاية مسيرتهم الرياضية، لمساعدتهم على التأقلم مع الحياة خارج المنافسات.

فكثيراً ما تحدث رياضيون بارزون عن معاناتهم من الاكتئاب وتحديات الصحة النفسية بعد الاعتزال، نتيجة فقدان نمط الحياة المنظم وشبكة الدعم التي اعتادوا عليها خلال مسيرتهم الرياضية.

وكان الاتحاد الدولي للألعاب المائية قد أعلن العام الماضي عن صندوق بقيمة 10 ملايين دولار لتقديم مدفوعات للرياضيين عند نهاية مسيرتهم، استناداً إلى مشاركاتهم المستمرة في بطولات الاتحاد.

ورحبت كروموفيديويو بهذه الخطوة، لكنها شددت على أن الدعم المالي وحده لا يكفي.

وقالت: «يواجه الرياضيون في مختلف الألعاب التحديات نفسها عند الاعتزال. صحيح أن هناك برامج وورش عمل يقدمها الاتحاد الدولي للألعاب المائية، لكنني أعتقد أننا نستطيع توسيع نطاق هذه المبادرات وجعلها أكثر فاعلية وملاءمة لاحتياجات الرياضيين».

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إيراولا يشيد بعقلية باركولا بعد انتقاله الضخم إلى ليفربول

إيراولا (رويترز)
إيراولا (رويترز)
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إيراولا يشيد بعقلية باركولا بعد انتقاله الضخم إلى ليفربول

إيراولا (رويترز)
إيراولا (رويترز)

قال مدرب ليفربول أندوني إيراولا، الخميس، إن برادلي باركولا وصل إلى النادي بـ«العقلية المناسبة»، بعدما أبدى بوضوح رغبته في الانضمام إلى عملاق الدوري الإنجليزي قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأصبح المهاجم الفرنسي البالغ 24 عاماً ثاني أغلى صفقة في تاريخ ليفربول يوم الاثنين، عندما انضم إلى الفريق مقابل مبلغ قد يصل إلى 124 مليون جنيه إسترليني (167 مليون دولار).

ولا يتفوق على قيمة صفقة الجناح الأيسر سوى مبلغ 125 مليون جنيه إسترليني الذي دفعه ليفربول لنيوكاسل، مقابل الدولي السويدي ألكسندر إيزاك العام الماضي.

ورحّب إيراولا، الذي استهل مشواره في «أنفيلد» بتعادلين في الدوري الإنجليزي، بقدوم اللاعب من بطل دوري أبطال أوروبا في الموسمين الماضيين، مؤكداً أنه سيكون متاحاً للمشاركة في مباراة الجمعة أمام إيبسويتش.

وقال المدرب الإسباني للصحافيين: «كان من أولوياتنا، لنقل، التعاقد مع لاعب جيد جداً جداً في هذا المركز».

وتابع: «أعتقد أيضاً أنه جاء بالعقلية المناسبة. لقد عرفت منه أنه كان يريد ليفربول بشدة. كان يريد فقط المجيء إلى هنا، وأعتقد أن هذه إشارة أولى جيدة».

وقال إيراولا إن قراراً سيُتخذ بشأن جاهزية باركولا للبدء أساسياً أمام إيبسويتش الصاعد حديثاً إلى الدوري الممتاز على ملعب بورتمان رود.

وأضاف المدرب السابق لبورنموث: «إنه في وضع جيد، لكن علينا أيضاً أن نأخذ في الاعتبار أنه لم يحصل على دقائق لعب في مباريات ما قبل الموسم».

وسيكون باركولا جزءاً من هجوم ليفربول الذي جرى تشكيله بكلفة باهظة، ويضم أيضاً إيزاك والفرنسي الآخر أوغو إيكيتيكيه وصانع الألعاب الألماني فلوريان فيرتس.

وأثار وصول الفرنسي تساؤلات بشأن مستقبل الجناح الأيسر كودي خاكبو، الذي ارتبط اسمه بالرحيل عن «أنفيلد» خلال فترة الانتقالات الصيفية.

لكن إيراولا قال إنه سعيد بالإبقاء على الدولي الهولندي، واصفاً إياه بأنه «لاعب ذو قيمة كبيرة جداً».

وأضاف إيراولا، الذي خلف أرني سلوت المقال من منصبه، أنه راضٍ عن نشاط النادي في سوق الانتقالات، بما في ذلك التعاقد مع باركولا والفرنسي جيريمي جاكيه والإسباني فيكتور مونيوس، وأنه ممتن لإغلاق نافذة الانتقالات الصيفية الآن.

وقال: «لقد قرر النادي أن التعاقدات التي أبرمناها هي التي حسّنت فريقنا وحسّنت وضعنا».

وتابع: «كانت هناك خيارات أخرى قررنا عدم المضي فيها لأسباب مختلفة. أحياناً تكون الأسباب فنية لأنها لا تضيف ما هو أفضل مما لديك. وأحياناً تكون لأسباب اقتصادية، إذ لم يكن من المنطقي من ناحية السوق القيام بتلك التحركات».

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باريس سان جيرمان يرغب في تمديد عقد مدربه إنريكي حتى 2030

لويس إنريكي (رويترز)
لويس إنريكي (رويترز)
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باريس سان جيرمان يرغب في تمديد عقد مدربه إنريكي حتى 2030

لويس إنريكي (رويترز)
لويس إنريكي (رويترز)

يسعى نادي باريس سان جيرمان إلى تمديد التعاقد مع الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني للفريق، وفقاً لتأكيدات من صحيفة «ليكيب».

وأشارت الصحيفة إلى أن إنريكي يرتبط بتعاقد مع النادي الباريسي حتى يونيو (حزيران) 2027، وأن إدارة النادي عرضت عليه عقداً جديداً لمدة 3 سنوات، ليبقى حتى صيف 2030.

وتابعت أنه رغم أن المفاوضات كانت تبدو محسومة في الأسبوع الماضي، لكنها لم تتقدَّم خلال الساعات القليلة الماضية.

ويثق مسؤولو سان جيرمان في إتمام الاتفاق مع إنريكي، ولا يشعرون بأن الوضع الحالي له علاقة بأي تباطؤ في المفاوضات.

وقالت «ليكيب»: «باستثناء أي تغيير مفاجئ، من المتوقع أن يواصل إنريكي مسيرته في باريس سان جيرمان لما بعد الموسم الحالي».

وتولى إنريكي المسؤولية في صيف 2023، وقاد الفريق للتتويج بدوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي.

وعمل المدرب الإسباني مع العملاق الباريسي في 178 مباراة، حقَّق خلالها 123 فوزاً و29 تعادلاً، مقابل 26 هزيمة.

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