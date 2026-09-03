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الرياضة رياضة عالمية

إيتو رئيس اتحاد الكاميرون: الاتحادات الأفريقية يجب أن تدعم إنفانتينو

صامويل إيتو (رويترز)
صامويل إيتو (رويترز)
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إيتو رئيس اتحاد الكاميرون: الاتحادات الأفريقية يجب أن تدعم إنفانتينو

صامويل إيتو (رويترز)
صامويل إيتو (رويترز)

قال صامويل إيتو، ‌رئيس الاتحاد الكاميروني، إن كرة القدم الأفريقية ينبغي أن تواصل دعم جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي (الفيفا)، مشيداً بدوره في تسريع وتيرة تطوير الاتحادات الوطنية بالقارة ومنح ​عدد أكبر من الدول فرصة المشاركة في كأس العالم.

وقال إيتو في مقابلة مع صحيفة «ليكيب» الفرنسية: «لقد غير الرئيس جياني إنفانتينو وجه كرة القدم»، وأضاف: «ساعد السيد إنفانتينو قارتنا، وساهم في تطور اتحاداتنا بوتيرة أسرع بكثير، ويجب أن نعترف بذلك. ينبغي أن ندعمه تقديراً لكل ما حققه حتى الآن».

وتتعارض تصريحات إيتو مع الموقف المتشدد المتزايد الذي يتبناه الاتحاد الأوروبي (اليويفا) تجاه رئيس الـ«فيفا»، مما يعكس تبايناً في أولويات مسؤولي كرة القدم ‌في أفريقيا ونظرائهم ‌في أوروبا.

وأضاف مهاجم منتخب الكاميرون السابق «منح ​الفرصة ‌لدول ⁠لم تكن تملك ​سابقاً فرصة ⁠المشاركة في أعظم بطولة كروية في العالم، وهي كأس العالم».

وكان إنفانتينو قد أعلن عزمه الترشح لولاية جديدة خلال اجتماع الجمعية العمومية لـ«فيفا» المقرر عقده في 18 مارس (آذار) 2027.

وحصلت أفريقيا على تسعة مقاعد مباشرة في النسخة الموسعة من كأس العالم التي أقيمت بمشاركة 48 منتخباً، في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مقارنة بخمسة مقاعد فقط في نسخة 2022 التي ⁠استضافتها قطر.

وكان الاتحاد الأوروبي قد عارض مقترحاً جرى التخلي ‌عنه لاحقاً، يقضي بنقل الحقوق التجارية المرتبطة ‌بكأس العالم للرجال والسيدات وكأس العالم للأندية ​إلى شركة جديدة تابعة لـ«فيفا» ‌تحمل اسم «فيفا فوروارد إنتربرايز»، مع إتاحة المجال أمام مستثمرين خارجيين للمساهمة في ملكيتها.

ورغم ‌إعلان «فيفا» التخلي نهائياً عن المشروع، واصل الـ«يويفا» انتقاد طريقة إدارة الاتحاد الدولي لهذا الملف، وطلب إذناً من محكمة أميركية للحصول على أدلة تمهيداً لإمكانية رفع دعوى جنائية في سويسرا ضد إنفانتينو ومسؤولين ومستشارين آخرين في الـ«فيفا». كما أعلن ‌«يويفا» عزمه العمل مع شركائه وأصحاب المصلحة لطرح آلية جديدة لتوزيع الموارد عبر برنامج (فيفا فوروارد) الحالي.

في المقابل، ⁠رأى إيتو ⁠أن الاتحادات الأفريقية لا يمكن أن تنظر إلى سياسات «فيفا» بالمنظور نفسه الذي تتبناه القوى الكروية الكبرى، نظراً لاعتمادها بدرجة كبيرة على التمويل الحكومي ومحدودية مواردها المالية.

وقال: «عندما تمتلك بعض الاتحادات ميزانيات لا تتجاوز 150 ألف يورو، فكيف يمكنها منافسة الدول الكبرى؟ لن ننظر إلى الأمور بالطريقة نفسها التي تنظر بها تلك الدول».

وأضاف أن نقص الموارد أسهم أيضاً في فقدان العديد من المواهب الأفريقية لصالح المنتخبات الأوروبية.

وقال: «لو كنا في الكاميرون نملك ميزانية تتراوح بين 20 و40 مليون دولار سنوياً، لكان لدينا بالتأكيد لاعبون مثل كيليان مبابي وأوريلين تشواميني»، في إشارة إلى الدوليين ​الفرنسيين المنحدرين من أصول كاميرونية.

وختم إيتو ​بالقول: «يُعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اتحاداً مهماً بالنسبة لـ(فيفا)، وهو يساهم بشكل كبير في تطوير اللعبة، لكنه ليس الاتحاد الوحيد، ولا ينبغي اعتباره الأهم».

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الاتحاد الألماني يتخذ خطوة نحو الانفصال عن رابطة البوندسليغا للسيدات

اتحاد الكرة الألماني يمهّد لنقل إدارة دوري السيدات للرابطة الجديدة (رويترز)
اتحاد الكرة الألماني يمهّد لنقل إدارة دوري السيدات للرابطة الجديدة (رويترز)
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الاتحاد الألماني يتخذ خطوة نحو الانفصال عن رابطة البوندسليغا للسيدات

اتحاد الكرة الألماني يمهّد لنقل إدارة دوري السيدات للرابطة الجديدة (رويترز)
اتحاد الكرة الألماني يمهّد لنقل إدارة دوري السيدات للرابطة الجديدة (رويترز)

يعقد الاتحاد الألماني لكرة القدم جمعية عمومية غير عادية يوم 18 سبتمبر (أيلول) لنقل مسؤولية إدارة دوري السيدات الألماني (البوندسليغا) إلى الرابطة النسائية الجديدة.

وأوضح الاتحاد الألماني، في بيان له، اليوم (الخميس)، أنه بصدد إجراء التعديلات اللازمة على لائحة النظام الأساسي واعتماد الإطار التعاقدي لعملية النقل خلال هذه العمومية.

وتأسست رابطة الدوري الألماني للسيدات في أواخر 2025 كهيئة مستقلة عن اتحاد الكرة الألماني، على خطى رابطة البوندسليغا للرجال التي تدير بطولة الدوري للدرجتين الأولى والثانية.

وتستهدف الرابطة الجديدة لدوري الكرة النسائية تطوير الهياكل التنظيمية في البوندسليغا وإدارة دوري السيدات بشكل كامل اعتباراً من أول يوليو (تموز) 2027.

وفي مايو (أيار) الماضي، توصل الاتحاد الألماني لكرة القدم ورابطة الدوري الألماني لكرة القدم النسائية إلى اتفاق بشأن إدارة التدفقات المالية.

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الرياضة الدوري الألماني كرة القدم للسيدات ألمانيا
الرياضة رياضة عالمية

نوريس يطلق مشروعاً طموحاً لرعاية نجوم «فورمولا 1» القادمين

لاندو نوريس (رويترز)
لاندو نوريس (رويترز)
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نوريس يطلق مشروعاً طموحاً لرعاية نجوم «فورمولا 1» القادمين

لاندو نوريس (رويترز)
لاندو نوريس (رويترز)

شارك بطل العالم لسباقات السيارات «فورمولا1» لاندو نوريس في تأسيس فريق جديد؛ يهدف إلى ​مساعدة السائقين الشبان على شق طريقهم عبر فئات التطوير المختلفة، وصولاً إلى أعلى مستويات رياضة المحركات.

واستحوذ مشروع «إل إن 4 فيوجن» على أصول من فريق «إيه آي إكس ريسينغ»، وأكد مشاركته في بطولة «فورمولا4» الإيطالية، وبطولة «فورمولا» الإقليمية الأوروبية، وبطولة «فورمولا3» التابعة لـ«الاتحاد الدولي للسيارات»، التي تقام ‌بوصفها فئة داعمة ‌لـ«بطولة العالم لفورمولا​1». كما ‌يعمل ⁠الفريق على ​توسيع نشاطه ⁠ليشمل بطولة «فورمولا4» البريطانية، وبطولة «فورمولا2».

وبالتوازي مع ذلك، يطلق نوريس برنامجاً مستقلاً وممولاً بالكامل لتطوير السائقين؛ يهدف إلى اكتشاف المواهب الشابة الواعدة ودعمها من خلال إزالة العوائق المالية، إلى جانب توفير التدريب والتوجيه والإرشاد ⁠المهني. وقال نوريس قبل سباق «جائزة ‌إيطاليا الكبرى» المقرر ‌هذا الأسبوع: «كنت محظوظاً بوجود أشخاص ​رائعين إلى جانبي ‌طيلة مسيرتي، وأدرك أن الوصول إلى (فورمولا1) يتطلب أكثر بكثير من الموهبة وحدها. فأنت بحاجة إلى الأشخاص المناسبين، والدعم المناسب، والفرص المناسبة في التوقيت المناسب. وهذا هو جوهر هذين المشروعين».

وأضاف: «أرغب ‌في توفير فرص حقيقية للجيل المقبل، سواء أكان داخل الحلبة أم خارجها، ونأمل ⁠أن ⁠نحدث فارقاً ملموساً في مسيرة السائقين الشبان الصاعدين في هذه الرياضة».

وسيتولى رينيه روزين منصب الرئيس التنفيذي للفريق الجديد. وينتمي روزين إلى العائلة المؤسسة لفريق «بريما» الإيطالي العريق، الذي لعب دوراً بارزاً في صقل مواهب عدد من سائقي «فورمولا1» الحاليين، من بينهم كيمي أنتونيلي سائق «مرسيدس»، وشارل لوكلير سائق «فيراري»، بالإضافة إلى أوسكار بياستري، زميل نوريس ​في «مكلارين».

كما سيتولى ​جيوم كابيتو، المدير التقني السابق لفريق «بريما»، منصب «مدير السباقات» في المشروع الجديد.

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الرياضة رياضة عالمية

اليابان تلتقي البرازيل مجدداً ودياً في سنغافورة

اليابان تلتقي البرازيل مجدداً ودياً في سنغافورة (رويترز)
اليابان تلتقي البرازيل مجدداً ودياً في سنغافورة (رويترز)
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اليابان تلتقي البرازيل مجدداً ودياً في سنغافورة

اليابان تلتقي البرازيل مجدداً ودياً في سنغافورة (رويترز)
اليابان تلتقي البرازيل مجدداً ودياً في سنغافورة (رويترز)

ستحظى اليابان بفرصة للثأر من هزيمتها المؤلمة أمام البرازيل في كأس العالم لكرة القدم، عندما تشارك في دورة دولية رباعية تستضيفها سنغافورة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقاً لما أعلنه المنظمون الخميس.

وكان غابرييل مارتينيلي قد سجل هدفاً في اللحظات الأخيرة ليمنح البرازيل الفوز 2 - 1 ويقصي منتخب اليابان من دور الـ32.

كما يشارك منتخبا باراغواي وسنغافورة في بطولة «تحدي ميزوهو الأزرق» التي تقام بين 13 و17 نوفمبر خلال النافذة الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وتفتتح سنغافورة منافسات البطولة التي تستضيفها على ملعبها الوطني، بمواجهة باراغواي في 13 نوفمبر، قبل أن تلتقي اليابان مع البرازيل في اليوم التالي. وتختتم البطولة في 17 نوفمبر بإقامة مباراتين، تجمع الأولى سنغافورة بالبرازيل، بطلة العالم 5 مرات، بينما تلتقي اليابان مع باراغواي في الثانية.

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