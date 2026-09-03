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الرياضة رياضة عالمية

«فلاشينغ ميدوز»: فوز مريح يقود نوسكوفا إلى الدور الثالث

ليندا نوسكوفا (إ.ب.أ)
ليندا نوسكوفا (إ.ب.أ)
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«فلاشينغ ميدوز»: فوز مريح يقود نوسكوفا إلى الدور الثالث

ليندا نوسكوفا (إ.ب.أ)
ليندا نوسكوفا (إ.ب.أ)

شقَّت ليندا نوسكوفا طريقها ​إلى الدور الثالث من دورة «أميركا المفتوحة» للتنس بفوز مريح على التايلاندية لانلانا تارارودي بنتيجة 6 - 4 و6 - 2، مواصلة سعيها لإضافة اللقب الثاني توالياً في البطولات الأربع الكبرى بعد تتويجها ‌في «ويمبلدون».

وفرضت ‌المُصنَّفة السادسة سيطرتها ​على ‌مجريات ⁠اللقاء ​منذ بدايته، لكنها ⁠اضطرت إلى الحفاظ على تركيزها بعدما كادت تارارودي، البالغة من العمر 22 عاماً، تنتزع فرصة لكسر الإرسال عقب حفاظ اللاعبتين على أشواط إرسالهما ⁠الأربعة الأولى.

غير أن نوسكوفا ‌حافظت على ‌هدوئها في اللحظات ​الحاسمة، ونجحت ‌في انتزاع الكسر الذي منحها الأفضلية، ‌قبل أن تحسم المجموعة الأولى لصالحها.

وبدا أن تارارودي فقدت جزءاً من زخمها بعد تأخرها في النتيجة، إذ خسرت ‌إرسالها مرتين في المجموعة الثانية، بينما واصلت نوسكوفا التقدُّم ⁠بثبات ⁠نحو الفوز.

وفي النهاية، أنهت اللاعبة التشيكية المباراة بصورة قوية، إذ سجَّلت 3 إرسالات ساحقة لتحسم المواجهة وتبلغ الدور الثالث في نيويورك للعام الثاني توالياً.

وقالت نوسكوفا: «أعتقد أن طاقتي ظلت حاضرة من البداية حتى النهاية. اللعب في الفترات الليلية ليس ​بالأمر السهل».

وستلتقي ​نوسكوفا في الدور المقبل، الأميركية آن لي.

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الاتحاد الألماني يتخذ خطوة نحو الانفصال عن رابطة البوندسليغا للسيدات

اتحاد الكرة الألماني يمهّد لنقل إدارة دوري السيدات للرابطة الجديدة (رويترز)
اتحاد الكرة الألماني يمهّد لنقل إدارة دوري السيدات للرابطة الجديدة (رويترز)
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الاتحاد الألماني يتخذ خطوة نحو الانفصال عن رابطة البوندسليغا للسيدات

اتحاد الكرة الألماني يمهّد لنقل إدارة دوري السيدات للرابطة الجديدة (رويترز)
اتحاد الكرة الألماني يمهّد لنقل إدارة دوري السيدات للرابطة الجديدة (رويترز)

يعقد الاتحاد الألماني لكرة القدم جمعية عمومية غير عادية يوم 18 سبتمبر (أيلول) لنقل مسؤولية إدارة دوري السيدات الألماني (البوندسليغا) إلى الرابطة النسائية الجديدة.

وأوضح الاتحاد الألماني، في بيان له، اليوم (الخميس)، أنه بصدد إجراء التعديلات اللازمة على لائحة النظام الأساسي واعتماد الإطار التعاقدي لعملية النقل خلال هذه العمومية.

وتأسست رابطة الدوري الألماني للسيدات في أواخر 2025 كهيئة مستقلة عن اتحاد الكرة الألماني، على خطى رابطة البوندسليغا للرجال التي تدير بطولة الدوري للدرجتين الأولى والثانية.

وتستهدف الرابطة الجديدة لدوري الكرة النسائية تطوير الهياكل التنظيمية في البوندسليغا وإدارة دوري السيدات بشكل كامل اعتباراً من أول يوليو (تموز) 2027.

وفي مايو (أيار) الماضي، توصل الاتحاد الألماني لكرة القدم ورابطة الدوري الألماني لكرة القدم النسائية إلى اتفاق بشأن إدارة التدفقات المالية.

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الرياضة الدوري الألماني كرة القدم للسيدات ألمانيا
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نوريس يطلق مشروعاً طموحاً لرعاية نجوم «فورمولا 1» القادمين

لاندو نوريس (رويترز)
لاندو نوريس (رويترز)
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نوريس يطلق مشروعاً طموحاً لرعاية نجوم «فورمولا 1» القادمين

لاندو نوريس (رويترز)
لاندو نوريس (رويترز)

شارك بطل العالم لسباقات السيارات «فورمولا1» لاندو نوريس في تأسيس فريق جديد؛ يهدف إلى ​مساعدة السائقين الشبان على شق طريقهم عبر فئات التطوير المختلفة، وصولاً إلى أعلى مستويات رياضة المحركات.

واستحوذ مشروع «إل إن 4 فيوجن» على أصول من فريق «إيه آي إكس ريسينغ»، وأكد مشاركته في بطولة «فورمولا4» الإيطالية، وبطولة «فورمولا» الإقليمية الأوروبية، وبطولة «فورمولا3» التابعة لـ«الاتحاد الدولي للسيارات»، التي تقام ‌بوصفها فئة داعمة ‌لـ«بطولة العالم لفورمولا​1». كما ‌يعمل ⁠الفريق على ​توسيع نشاطه ⁠ليشمل بطولة «فورمولا4» البريطانية، وبطولة «فورمولا2».

وبالتوازي مع ذلك، يطلق نوريس برنامجاً مستقلاً وممولاً بالكامل لتطوير السائقين؛ يهدف إلى اكتشاف المواهب الشابة الواعدة ودعمها من خلال إزالة العوائق المالية، إلى جانب توفير التدريب والتوجيه والإرشاد ⁠المهني. وقال نوريس قبل سباق «جائزة ‌إيطاليا الكبرى» المقرر ‌هذا الأسبوع: «كنت محظوظاً بوجود أشخاص ​رائعين إلى جانبي ‌طيلة مسيرتي، وأدرك أن الوصول إلى (فورمولا1) يتطلب أكثر بكثير من الموهبة وحدها. فأنت بحاجة إلى الأشخاص المناسبين، والدعم المناسب، والفرص المناسبة في التوقيت المناسب. وهذا هو جوهر هذين المشروعين».

وأضاف: «أرغب ‌في توفير فرص حقيقية للجيل المقبل، سواء أكان داخل الحلبة أم خارجها، ونأمل ⁠أن ⁠نحدث فارقاً ملموساً في مسيرة السائقين الشبان الصاعدين في هذه الرياضة».

وسيتولى رينيه روزين منصب الرئيس التنفيذي للفريق الجديد. وينتمي روزين إلى العائلة المؤسسة لفريق «بريما» الإيطالي العريق، الذي لعب دوراً بارزاً في صقل مواهب عدد من سائقي «فورمولا1» الحاليين، من بينهم كيمي أنتونيلي سائق «مرسيدس»، وشارل لوكلير سائق «فيراري»، بالإضافة إلى أوسكار بياستري، زميل نوريس ​في «مكلارين».

كما سيتولى ​جيوم كابيتو، المدير التقني السابق لفريق «بريما»، منصب «مدير السباقات» في المشروع الجديد.

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الرياضة رياضة عالمية

اليابان تلتقي البرازيل مجدداً ودياً في سنغافورة

اليابان تلتقي البرازيل مجدداً ودياً في سنغافورة (رويترز)
اليابان تلتقي البرازيل مجدداً ودياً في سنغافورة (رويترز)
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اليابان تلتقي البرازيل مجدداً ودياً في سنغافورة

اليابان تلتقي البرازيل مجدداً ودياً في سنغافورة (رويترز)
اليابان تلتقي البرازيل مجدداً ودياً في سنغافورة (رويترز)

ستحظى اليابان بفرصة للثأر من هزيمتها المؤلمة أمام البرازيل في كأس العالم لكرة القدم، عندما تشارك في دورة دولية رباعية تستضيفها سنغافورة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقاً لما أعلنه المنظمون الخميس.

وكان غابرييل مارتينيلي قد سجل هدفاً في اللحظات الأخيرة ليمنح البرازيل الفوز 2 - 1 ويقصي منتخب اليابان من دور الـ32.

كما يشارك منتخبا باراغواي وسنغافورة في بطولة «تحدي ميزوهو الأزرق» التي تقام بين 13 و17 نوفمبر خلال النافذة الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وتفتتح سنغافورة منافسات البطولة التي تستضيفها على ملعبها الوطني، بمواجهة باراغواي في 13 نوفمبر، قبل أن تلتقي اليابان مع البرازيل في اليوم التالي. وتختتم البطولة في 17 نوفمبر بإقامة مباراتين، تجمع الأولى سنغافورة بالبرازيل، بطلة العالم 5 مرات، بينما تلتقي اليابان مع باراغواي في الثانية.

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