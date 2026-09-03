«فلاشينغ ميدوز»: فوز مريح يقود نوسكوفا إلى الدور الثالث

شقَّت ليندا نوسكوفا طريقها ​إلى الدور الثالث من دورة «أميركا المفتوحة» للتنس بفوز مريح على التايلاندية لانلانا تارارودي بنتيجة 6 - 4 و6 - 2، مواصلة سعيها لإضافة اللقب الثاني توالياً في البطولات الأربع الكبرى بعد تتويجها ‌في «ويمبلدون».

وفرضت ‌المُصنَّفة السادسة سيطرتها ​على ‌مجريات ⁠اللقاء ​منذ بدايته، لكنها ⁠اضطرت إلى الحفاظ على تركيزها بعدما كادت تارارودي، البالغة من العمر 22 عاماً، تنتزع فرصة لكسر الإرسال عقب حفاظ اللاعبتين على أشواط إرسالهما ⁠الأربعة الأولى.

غير أن نوسكوفا ‌حافظت على ‌هدوئها في اللحظات ​الحاسمة، ونجحت ‌في انتزاع الكسر الذي منحها الأفضلية، ‌قبل أن تحسم المجموعة الأولى لصالحها.

وبدا أن تارارودي فقدت جزءاً من زخمها بعد تأخرها في النتيجة، إذ خسرت ‌إرسالها مرتين في المجموعة الثانية، بينما واصلت نوسكوفا التقدُّم ⁠بثبات ⁠نحو الفوز.

وفي النهاية، أنهت اللاعبة التشيكية المباراة بصورة قوية، إذ سجَّلت 3 إرسالات ساحقة لتحسم المواجهة وتبلغ الدور الثالث في نيويورك للعام الثاني توالياً.

وقالت نوسكوفا: «أعتقد أن طاقتي ظلت حاضرة من البداية حتى النهاية. اللعب في الفترات الليلية ليس ​بالأمر السهل».

وستلتقي ​نوسكوفا في الدور المقبل، الأميركية آن لي.