«فلاشينغ ميدوز»: ألكاراس يقلب تأخره أمام فاريا... ويصعد إلى الدور الثالث

واصل الإسباني كارلوس ألكاراس، حامل اللقب، استعادة إيقاعه بعد غياب ​طويل؛ بسبب إصابة في المعصم، بعدما قلب تأخره أمام البرتغالي جايمي فاريا إلى فوز بنتيجة 4 - 6 و6 - صفر و6 - 3 و6 - 2، ليبلغ الدور الثالث من دورة «أميركا المفتوحة» للتنس.

وعاد ألكاراس إلى الملاعب بعد غياب استمر نحو 5 ‌أشهر، واستهل مشواره ‌في البطولة بفوز مريح ​على ‌رومان ⁠سافيولين ​يوم الاثنين، لكنه ⁠واجه اختباراً أكثر صعوبة في أول ظهور له خلال الفترة المسائية هذا العام.

ونجح فاريا، المُصنَّف 72 عالمياً، في كسر إرسال ألكاراس ليتقدم 4 - 3 في المجموعة الأولى، ثم اعتمد على قوة ⁠إرساله ليحسمها لصالحه، قبل أن يواصل ‌الضغط على الإسباني ‌الذي بدا عرضة للأخطاء ​في بداية المجموعة ‌الثانية، وحصل على فرصتين إضافيتين لكسر ‌الإرسال.

لكن ألكاراس رفع من مستوى أدائه في الوقت المناسب، وأمتع جماهير «ملعب آرثر آش» بسلسلة من اللمسات المبهرة، من بينها مزيج رائع ‌من الكرات القصيرة الماكرة التي تجبر منافسه على التقدم للشبكة، وأخرى ⁠من ⁠فوقه حال تقدمه، قبل أن يحسم المجموعة الثانية دون رد ويعادل النتيجة.

وواصل اللاعب الحاصل على 7 ألقاب كبرى تألقه في المجموعة الثالثة، مسدداً ضربات مذهلة أرهقت منافسه البرتغالي، في وقت فرض فيه سيطرته تدريجياً على مجريات المباراة.

ومع تراجع قوة إرسال فاريا، انطلق ألكاراس، البالغ من العمر 23 عاماً، بقوة ​في المجموعة ​الرابعة، ليحسم المواجهة، ويضرب موعداً في الدور المقبل مع الصيني وو يبينغ.