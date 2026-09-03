سابالينكا تهاجم صحافياً بعد سؤاله عن «الحفلات واللهو» في «فلاشينغ ميدوز»

ردَّت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المُصنَّفة الأولى عالمياً، بغضب على صحافي لمَّح إلى أن مشاركاتها في فعاليات مصاحبة لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة «فلاشينغ ميدوز»، تضمَّنت «حفلات ولهواً»، وذلك بعد فوزها السريع على الروسية بولينا إياتشينكو 6 - 1 و6 - 1، الأربعاء.

وبحسب صحيفة «التايمز» البريطانية، احتاجت سابالينكا، البالغة 28 عاماً، إلى 53 دقيقة فقط للتغلب على المُصنَّفة 160 عالمياً، والتأهل إلى الدور الثالث، قبل أن تواجه في المؤتمر الصحافي سؤالاً مشابهاً لما تعرَّضت له عقب فوزها في الدور الأول.

ورفضت سابالينكا الربط بين ظهورها في فعاليات خارج الملعب، وبين استعداداتها للبطولة، وردَّت على الصحافي قائلة: «أنتم تمزحون. حفلات ولهو... لماذا تقول ذلك أصلاً؟ ولماذا تفكر بهذه الطريقة؟ أي نوع من الأسئلة هذا؟».

وأضافت المُصنَّفة الأولى عالمياً، قبل أن تنهي النقاش: «لمجرد أنني نشرت بعض الأنشطة التي شاركت فيها مع علامات تجارية، تعتقد أنني كنت أحتفل ولا أتدرب؟».

وتسعى سابالينكا إلى إحراز لقب «أميركا المفتوحة» للمرة الثالثة توالياً، وعبَّرت بعد فوزها المريح على إياتشينكو في «ملعب آرثر آش» عن رضاها عن مستواها وتركيزها.

وقالت: «كنت أعمل بجدية كبيرة، وأشعر بأنني بدأت أبتعد قليلاً عن محاولة الوصول إلى المثالية داخل الملعب. أعرف أنك لا تستطيع أن تكون مثالياً، ولذلك أحاول فقط التعامل مع ما أملكه في الوقت الحالي».

ولم تحرز سابالينكا أي بطولة منذ تتويجها بلقب دورة ميامي المفتوحة في مارس (آذار) الماضي، وتحتاج إلى الفوز بلقب «أميركا المفتوحة» خلال الأسبوعين الحاليين لتجنب مرور عام كامل دون إحراز إحدى بطولات «غراند سلام» للمرة الأولى منذ 2022.

واعترفت سابالينكا بأنها عانت خلال منتصف الموسم، موضحة أن وضعها تغير على المستويين الذهني والبدني.

وقالت: «أعتقد أنني عانيت قليلاً في منتصف الموسم. ومرة أخرى، لن أدافع عن نفسي أو أشرح لماذا أو ماذا حدث، لكنني سعيدة بمستواي».

وأضافت: «أستطيع القول بالتأكيد إنني أقوى ذهنياً بكثير مما كنت عليه في منتصف الموسم، كما أشعر بأنني أقوى بدنياً. أشعر بأنني عدت إلى مستواي، وكل ما أريده هو الدخول إلى كل مباراة بالتركيز الصحيح».

وتلتقي سابالينكا في الدور الثالث الأوزبكية كاميلا رحيموفا.