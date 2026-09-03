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فلاشينغ ميدوز: سابالينكا تواصل هيمنتها وتعبر إلى الدور الثالث 

أرينا سابالينكا (إ.ب.أ)
أرينا سابالينكا (إ.ب.أ)
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فلاشينغ ميدوز: سابالينكا تواصل هيمنتها وتعبر إلى الدور الثالث 

أرينا سابالينكا (إ.ب.أ)
أرينا سابالينكا (إ.ب.أ)

واصلت حاملة اللقب أرينا سابالينكا عروضها القوية ​في دورة أميركا المفتوحة للتنس، بعدما اكتسحت الروسية بولينا ياتسينكو، الصاعدة من التصفيات، بنتيجة 6-1 و6-1، لتحجز مقعدها في الدور الثالث.

ولم تهدر سبالينكا، المصنفة الأولى، أي وقت في فرض سيطرتها ‌على المباراة تحت ‌أضواء ملعب «آرثر ​آش»؛ ‌إذ ⁠حسمت ​المجموعة الأولى ⁠في 24 دقيقة فقط. وتسعى لاعبة روسيا البيضاء إلى إحراز لقبها الثالث توالياً في نيويورك، ومعادلة إنجاز الأسطورتين سيرينا ويليامز وكريس إيفرت.

وقالت سابالينكا للجماهير التي احتفت بها ⁠عقب تحقيقها فوزها السادس عشر ‌توالياً في ‌البطولة: «أنا سعيدة للغاية باللعب ​أمامكم؛ فالفترات المسائية هنا ‌هي الأفضل». وأضافت: «أنا راضية عن مستواي، ‌وراضية عن تركيزي، وسعيدة بتجاوز هذه المباراة».

وواصلت سابالينكا ضغطها على ياتسينكو، المصنفة 160 عالمياً، في مستهل المجموعة الثانية، مستفيدة ‌من قوتها ودقتها، فكسبت شوط الإرسال الافتتاحي لمنافستها، ثم حافظت ⁠على ⁠إرسالها دون أن تخسر أي نقطة في الشوط التالي، لتقترب سريعاً من حسم اللقاء.

ورغم خسارتها إرسالها في الشوط الرابع من المجموعة الثانية، فإن اللاعبة البالغة من العمر 28 عاماً استعادت توازنها على الفور، وردَّت بكسر إرسال منافستها لتتقدم (4 - 1)، قبل أن ​تمضي بثبات ​نحو الفوز وحجز مواجهة في الدور المقبل أمام كاميلا راخيموفا.

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«فلاشينغ ميدوز»: ألكاراس يقلب تأخره أمام فاريا... ويصعد إلى الدور الثالث

كارلوس ألكاراس (إ.ب.أ)
كارلوس ألكاراس (إ.ب.أ)
TT
TT

«فلاشينغ ميدوز»: ألكاراس يقلب تأخره أمام فاريا... ويصعد إلى الدور الثالث

كارلوس ألكاراس (إ.ب.أ)
كارلوس ألكاراس (إ.ب.أ)

واصل الإسباني كارلوس ألكاراس، حامل اللقب، استعادة إيقاعه بعد غياب ​طويل؛ بسبب إصابة في المعصم، بعدما قلب تأخره أمام البرتغالي جايمي فاريا إلى فوز بنتيجة 4 - 6 و6 - صفر و6 - 3 و6 - 2، ليبلغ الدور الثالث من دورة «أميركا المفتوحة» للتنس.

وعاد ألكاراس إلى الملاعب بعد غياب استمر نحو 5 ‌أشهر، واستهل مشواره ‌في البطولة بفوز مريح ​على ‌رومان ⁠سافيولين ​يوم الاثنين، لكنه ⁠واجه اختباراً أكثر صعوبة في أول ظهور له خلال الفترة المسائية هذا العام.

ونجح فاريا، المُصنَّف 72 عالمياً، في كسر إرسال ألكاراس ليتقدم 4 - 3 في المجموعة الأولى، ثم اعتمد على قوة ⁠إرساله ليحسمها لصالحه، قبل أن يواصل ‌الضغط على الإسباني ‌الذي بدا عرضة للأخطاء ​في بداية المجموعة ‌الثانية، وحصل على فرصتين إضافيتين لكسر ‌الإرسال.

لكن ألكاراس رفع من مستوى أدائه في الوقت المناسب، وأمتع جماهير «ملعب آرثر آش» بسلسلة من اللمسات المبهرة، من بينها مزيج رائع ‌من الكرات القصيرة الماكرة التي تجبر منافسه على التقدم للشبكة، وأخرى ⁠من ⁠فوقه حال تقدمه، قبل أن يحسم المجموعة الثانية دون رد ويعادل النتيجة.

وواصل اللاعب الحاصل على 7 ألقاب كبرى تألقه في المجموعة الثالثة، مسدداً ضربات مذهلة أرهقت منافسه البرتغالي، في وقت فرض فيه سيطرته تدريجياً على مجريات المباراة.

ومع تراجع قوة إرسال فاريا، انطلق ألكاراس، البالغ من العمر 23 عاماً، بقوة ​في المجموعة ​الرابعة، ليحسم المواجهة، ويضرب موعداً في الدور المقبل مع الصيني وو يبينغ.

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تنس رياضة أميركا
الرياضة رياضة عالمية

سابالينكا تهاجم صحافياً بعد سؤاله عن «الحفلات واللهو» في «فلاشينغ ميدوز»

سابالينكا (أ.ب)
سابالينكا (أ.ب)
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سابالينكا تهاجم صحافياً بعد سؤاله عن «الحفلات واللهو» في «فلاشينغ ميدوز»

سابالينكا (أ.ب)
سابالينكا (أ.ب)

ردَّت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المُصنَّفة الأولى عالمياً، بغضب على صحافي لمَّح إلى أن مشاركاتها في فعاليات مصاحبة لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة «فلاشينغ ميدوز»، تضمَّنت «حفلات ولهواً»، وذلك بعد فوزها السريع على الروسية بولينا إياتشينكو 6 - 1 و6 - 1، الأربعاء.

وبحسب صحيفة «التايمز» البريطانية، احتاجت سابالينكا، البالغة 28 عاماً، إلى 53 دقيقة فقط للتغلب على المُصنَّفة 160 عالمياً، والتأهل إلى الدور الثالث، قبل أن تواجه في المؤتمر الصحافي سؤالاً مشابهاً لما تعرَّضت له عقب فوزها في الدور الأول.

ورفضت سابالينكا الربط بين ظهورها في فعاليات خارج الملعب، وبين استعداداتها للبطولة، وردَّت على الصحافي قائلة: «أنتم تمزحون. حفلات ولهو... لماذا تقول ذلك أصلاً؟ ولماذا تفكر بهذه الطريقة؟ أي نوع من الأسئلة هذا؟».

وأضافت المُصنَّفة الأولى عالمياً، قبل أن تنهي النقاش: «لمجرد أنني نشرت بعض الأنشطة التي شاركت فيها مع علامات تجارية، تعتقد أنني كنت أحتفل ولا أتدرب؟».

وتسعى سابالينكا إلى إحراز لقب «أميركا المفتوحة» للمرة الثالثة توالياً، وعبَّرت بعد فوزها المريح على إياتشينكو في «ملعب آرثر آش» عن رضاها عن مستواها وتركيزها.

وقالت: «كنت أعمل بجدية كبيرة، وأشعر بأنني بدأت أبتعد قليلاً عن محاولة الوصول إلى المثالية داخل الملعب. أعرف أنك لا تستطيع أن تكون مثالياً، ولذلك أحاول فقط التعامل مع ما أملكه في الوقت الحالي».

ولم تحرز سابالينكا أي بطولة منذ تتويجها بلقب دورة ميامي المفتوحة في مارس (آذار) الماضي، وتحتاج إلى الفوز بلقب «أميركا المفتوحة» خلال الأسبوعين الحاليين لتجنب مرور عام كامل دون إحراز إحدى بطولات «غراند سلام» للمرة الأولى منذ 2022.

واعترفت سابالينكا بأنها عانت خلال منتصف الموسم، موضحة أن وضعها تغير على المستويين الذهني والبدني.

وقالت: «أعتقد أنني عانيت قليلاً في منتصف الموسم. ومرة أخرى، لن أدافع عن نفسي أو أشرح لماذا أو ماذا حدث، لكنني سعيدة بمستواي».

وأضافت: «أستطيع القول بالتأكيد إنني أقوى ذهنياً بكثير مما كنت عليه في منتصف الموسم، كما أشعر بأنني أقوى بدنياً. أشعر بأنني عدت إلى مستواي، وكل ما أريده هو الدخول إلى كل مباراة بالتركيز الصحيح».

وتلتقي سابالينكا في الدور الثالث الأوزبكية كاميلا رحيموفا.

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تكريم ميسي بدقيقة تصفيق في الدوريات الأرجنتينية

ليونيل ميسي (د.ب.أ)
ليونيل ميسي (د.ب.أ)
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تكريم ميسي بدقيقة تصفيق في الدوريات الأرجنتينية

ليونيل ميسي (د.ب.أ)
ليونيل ميسي (د.ب.أ)

سوف تتوقف جميع مباريات كرة القدم للرجال والنساء في الأرجنتين بحلول الدقيقة العاشرة، ولمدة دقيقة، تكريماً للأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، الذي أعلن اعتزاله اللعب الدولي يوم الاثنين الماضي.

وقال كلاوديو تابيا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم: «نريد تكريم مسيرة ميسي مع الأرجنتين بدقيقة تصفيق في الجولة المقبلة».

وتقرر إيقاف المباريات بعد 10 دقائق من اللعب، لأن ميسي كان يرتدي القميص رقم 10 مع منتخب بلاده.

كما أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، في بيان رسمي مساء الأربعاء، أنه سيعرض فيديو ترويجياً في الملاعب المُجهَّزة بشاشات قبل انطلاق المباريات.

وتوهج ميسي بمسيرة أسطورية مع الأندية التي لعب لها، وتُوِّج بكأس العالم في مونديال قطر 2022.

وكاد «ليو» يحقق لقباً ثانياً على التوالي هذا الصيف، لكن الأرجنتين خسرت أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026.

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