فلاشينغ ميدوز: سابالينكا تواصل هيمنتها وتعبر إلى الدور الثالث 

واصلت حاملة اللقب أرينا سابالينكا عروضها القوية ​في دورة أميركا المفتوحة للتنس، بعدما اكتسحت الروسية بولينا ياتسينكو، الصاعدة من التصفيات، بنتيجة 6-1 و6-1، لتحجز مقعدها في الدور الثالث.

ولم تهدر سبالينكا، المصنفة الأولى، أي وقت في فرض سيطرتها ‌على المباراة تحت ‌أضواء ملعب «آرثر ​آش»؛ ‌إذ ⁠حسمت ​المجموعة الأولى ⁠في 24 دقيقة فقط. وتسعى لاعبة روسيا البيضاء إلى إحراز لقبها الثالث توالياً في نيويورك، ومعادلة إنجاز الأسطورتين سيرينا ويليامز وكريس إيفرت.

وقالت سابالينكا للجماهير التي احتفت بها ⁠عقب تحقيقها فوزها السادس عشر ‌توالياً في ‌البطولة: «أنا سعيدة للغاية باللعب ​أمامكم؛ فالفترات المسائية هنا ‌هي الأفضل». وأضافت: «أنا راضية عن مستواي، ‌وراضية عن تركيزي، وسعيدة بتجاوز هذه المباراة».

وواصلت سابالينكا ضغطها على ياتسينكو، المصنفة 160 عالمياً، في مستهل المجموعة الثانية، مستفيدة ‌من قوتها ودقتها، فكسبت شوط الإرسال الافتتاحي لمنافستها، ثم حافظت ⁠على ⁠إرسالها دون أن تخسر أي نقطة في الشوط التالي، لتقترب سريعاً من حسم اللقاء.

ورغم خسارتها إرسالها في الشوط الرابع من المجموعة الثانية، فإن اللاعبة البالغة من العمر 28 عاماً استعادت توازنها على الفور، وردَّت بكسر إرسال منافستها لتتقدم (4 - 1)، قبل أن ​تمضي بثبات ​نحو الفوز وحجز مواجهة في الدور المقبل أمام كاميلا راخيموفا.