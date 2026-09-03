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اتحادات في دول الشمال تسعى لمحادثات مع اليويفا بشأن مخاوف حوكمة الفيفا

مخاوف كبيرة لدى اتحادات دول الشمال من إدارة فيفا للحوكمة (رويترز)
مخاوف كبيرة لدى اتحادات دول الشمال من إدارة فيفا للحوكمة (رويترز)
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اتحادات في دول الشمال تسعى لمحادثات مع اليويفا بشأن مخاوف حوكمة الفيفا

مخاوف كبيرة لدى اتحادات دول الشمال من إدارة فيفا للحوكمة (رويترز)
مخاوف كبيرة لدى اتحادات دول الشمال من إدارة فيفا للحوكمة (رويترز)

أفادت مصادر على اطلاع مباشر بالأمر اليوم الأربعاء بأن اتحادات كرة القدم في فنلندا والسويد والدنمرك وجهت خطابات إلى مفوض الاتحاد الأوروبي للرياضة جلين ميكاليف، تطلب فيها عقد اجتماع لبحث المخاوف المتعلقة بالحوكمة في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

وأوضحت المصادر لرويترز أن الخطاب حمل توقيعات رئيس الاتحاد الفنلندي آري لاهتي والدنمركي يسبر مولر والسويدي سيمون أستروم.

ويرفع هذا التحرك باتجاه ميكاليف من احتمالية تدخل صناع السياسات في الاتحاد الأوروبي في النزاع الذي هز قيادة الجهة المشرفة على اللعبة عالميا.

ورفض الاتحاد السويدي التعليق، بينما تعذر الوصول إلى الاتحادين الفنلندي والدنمركي. كما تواصلت رويترز مع الفيفا لاحقا للحصول على تعليق حول الخطاب.

وقال مصدر مطلع على الأمر لرويترز إن الرسالة جاءت في أعقاب مخاطبات وجهها أعضاء في البرلمان الأوروبي من السويد والدنمرك وفنلندا إلى اتحادات كرة القدم في بلدانهم في وقت سابق من الصيف.

وقال أحد المصادر إن الهدف الرئيسي كان طلب عقد اجتماع في بروكسل بين ميكاليف ورؤساء الاتحادات الثلاثة لمناقشة التطورات الأخيرة في الفيفا والمخاوف الواسعة حول كيفية إدارة كرة القدم العالمية.

وأكد مكتب مفوض الاتحاد الأوروبي للرياضة لرويترز اليوم أنه تلقى خطابا من الاتحادات، بينما لم يتضح بعد ما إذا كان ميكاليف سيقبل بعقد الاجتماع المقترح أم لا.

ووفقا للمصادر أبدت الاتحادات مخاوف بشأن الشفافية والتشاور وعمليات اتخاذ القرار داخل الفيفا، وأشارت بوجه خاص إلى مقترح "فيفا فوروارد إنتربرايز" والذي جرى التخلي عنه لاحقا.

وكان المقترح يهدف لإدخال مستثمرين من القطاع الخاص في كيان تجاري جديد تابع للفيفا يمتلك الحقوق المرتبطة بالمنافسات بما فيها كأس العالم، وهو ما أثار غضبا عارما في أوساط كرة القدم ودفع معارضي رئيس الفيفا جياني إنفانتينو لمناقشة فكرة تصويت بحجب الثقة عنه.

وتعتقد اتحادات دول الشمال الأوروبي أن احتمال استحواذ مستثمرين من القطاع الخاص على حصص في مسابقات الفيفا وأنشطته التجارية، إلى جانب ما تراها الاتحادات المذكورة غيابا للشفافية والتشاور الكافي حول المقترح، يثير تساؤلات أكبر بشأن السيطرة على مستقبل اللعبة عالميا، بحسب المصادر.

وذكرت المصادر أن الخطاب تطرق إلى رد الفعل تجاه محاولة إطلاق دوري السوبر الأوروبي عام 2021 كنموذج للتنسيق بين سلطات كرة القدم الأوروبية وصناع القرار لحماية النموذج الحالي للعبة.

وكانت اتحادات الشمال الأوروبي الستة، وهي الدنمرك وفنلندا وأيسلندا والنرويج والسويد وجزر فارو، قد أعلنت الشهر الماضي فقدانها الثقة في إنفانتينو، وطلبت فتح تحقيق مستقل في مقترح "فيفا فوروارد إنتربرايز" وإجراء مراجعة خارجية شاملة لنظام الحوكمة في الفيفا.

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فلاشينغ ميدوز: مارتا كوستيوك إلى الدور الثالث… وخروج المصرية ميار

النجمة الأوكرانية نجحت في الفوز على سلون (رويترز)
النجمة الأوكرانية نجحت في الفوز على سلون (رويترز)
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فلاشينغ ميدوز: مارتا كوستيوك إلى الدور الثالث… وخروج المصرية ميار

النجمة الأوكرانية نجحت في الفوز على سلون (رويترز)
النجمة الأوكرانية نجحت في الفوز على سلون (رويترز)

تأهلت الأوكرانية مارتا كوستيوك إلى الدور الثالث من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بعد فوزها على الأميركية سلون ستيفنز بمجموعتين دون رد 6-1 و7-5.

وفي المقابل، ودعت المصرية ميار شريف منافسات البطولة مبكرا، بخسارتها أمام التشيكية نيكولا بارتونكوفا 1-6 و2-6 في الدور الأول.

مارتا سعيدة بالتأهل (رويترز)

وفي بقية منافسات السيدات، تأهلت الإيطالية جازمين باوليني إلى الدور الثالث بفوزها على مواطنتها لوكريتسيا ستيفانيني 6-4 و6-1.

ولدى الرجال، بلغ الأميركي بن شيلتون، المصنف التاسع، الدور الثالث بعد فوزه على البولندي هوبرت هوركاتش 6-3 و5-7 و7-6 (3/7) و7-5، في مواجهة بين لاعبين يتميزان بقوة الإرسال.

وتأهل الإسباني داني ميريدا إلى الدور الثالث للمرة الأولى في مسيرته، بعدما حقق واحدة من أبرز مفاجآت البطولة بإقصائه الروسي أندري روبليف، المصنف التاسع عشر، 6-7 (3-7) و6-2 و6-4 و6-4.

وقدم ميريدا أداء لافتا في أول مشاركة له في الجدول الرئيسي لفلاشينغ ميدوز، ليحجز مكانه بين أفضل 32 لاعبا في البطولة.

كما تغلب الأميركي أليكس ميكلسن على مواطنه براندون ناكاشيما، المتألق هذا الصيف، 6-3 و6-4 و6-4.

ودخل ناكاشيما فلاشينغ ميدوز بعد وصوله إلى نهائي مرة واحدة ونصف النهائي مرتين في دورات تمهيدية مهمة قبل بطولة الولايات المتحدة، محققا 12 انتصارا مقابل 3 هزائم.

وانضم الإسباني رافايل خودار، المصنف 13، إلى قائمة ضحايا البطولة بخسارته أمام الصيني بُو يونتشاوكهتي، المصنف 124، 2-6 و1-6 و1-6.

وكان بو قد شارك في الجدول الرئيسي للبطولة بصفته «خاسرا محظوظا»، بعدما استفاد من انسحاب لاعب من الدور الأول في اللحظات الأخيرة.

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تنس الرياضة غراند سلام أميركا
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«إن بي إيه»: تغريم كليبرز 30 مليون دولار بسبب التحايل على سقف الرواتب

كواهي لينرد (أ.ب)
كواهي لينرد (أ.ب)
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«إن بي إيه»: تغريم كليبرز 30 مليون دولار بسبب التحايل على سقف الرواتب

كواهي لينرد (أ.ب)
كواهي لينرد (أ.ب)

أصدرت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه) عقوبات قاسية بحق نادي لوس أنجليس كليبرز من خلال حرمانه من خمسة اختيارات في الدور الأول من الدرافت وتغريمه 30 مليون دولار، وذلك بعد أن كشفت تحقيقات عن انتهاكات جسيمة لقواعد سقف الرواتب، مرتبطة بنجم الفريق كواهي لينرد.

وسيفقد كليبرز اختياره في الدور الأول من درافت الدوري في كل عام من 2029 وحتى 2033، بعدما خلص التحقيق إلى أن النادي ساعد لينرد على الالتفاف على قواعد سقف الرواتب من خلال اتفاقات مع رعاة تجاريين مرتبطين بالفريق.

كما قررت رابطة الدوري إيقاف مالك كليبرز ستيف بالمر عن جميع أنشطة الدوري والنادي لمدة عام، فيما أوقفت رئيسة عمليات الأعمال في النادي جيليان زوكر لمدة عام من دون راتب، بينما عوقب رئيس عمليات كرة السلة لورانس فرانك بالإيقاف لمدة ستة أشهر.

وفرضت غرامة قدرها 700 ألف دولار على لينرد.

وقال مفوض الرابطة آدم سيلفر: «إن النظام المتفق عليه جماعيا لتحديد أجور اللاعبين يمثل عنصرا أساسيا في المنافسة في كرة السلة التي يشرف عليها الدوري، بما يخدم مصلحة الفرق واللاعبين، وفي نهاية المطاف الجماهير».

وأضاف سيلفر: «أشعر بخيبة أمل عميقة إزاء الانتهاكات الصارخة لقواعدنا، وكذلك إخفاقات كليبرز على المستوى المؤسسي والقيادي، والتي أدت إلى هذا السلوك».

وأردف مفوض الدوري قائلا «تعكس شدة العقوبات خطورة الانتهاكات المرتكبة».

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كرة السلة أميركا
الرياضة رياضة عالمية

جنوى يعيد الشعراوي... ويوقع مع نجل روبينيو

منشور بثه نادي جنوى بعد توقيع العقد مع الشعراوي (موقع نادي جنوى)
منشور بثه نادي جنوى بعد توقيع العقد مع الشعراوي (موقع نادي جنوى)
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جنوى يعيد الشعراوي... ويوقع مع نجل روبينيو

منشور بثه نادي جنوى بعد توقيع العقد مع الشعراوي (موقع نادي جنوى)
منشور بثه نادي جنوى بعد توقيع العقد مع الشعراوي (موقع نادي جنوى)

تعاقد نادي جنوى الإيطالي مع الدولي السابق ستيفان الشعراوي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع روما في يونيو (حزيران) الماضي، وأعاده بذلك إلى نادي انطلاقته الاحترافية عام 2008 عندما كان في السادسة عشرة من عمره.

كما أعلن النادي تعاقده مع روبينيو جونيور، نجل الدولي البرازيلي السابق روبينيو.

وقال جنوى في بيان: يعلن نادي جنوى إتمام عملية الحصول على الحقوق الرياضية لستيفان الشعراوي الذي يعود إلى نادي بداياته مرتديا من جديد القميص الأحمر والأزرق، من دون الكشف عن مدة العقد.

وبدأ الشعراوي، البالغ من العمر 33 عاما، مسيرته في أكاديمية جنوى وخاض معه أول مباراة له في الدوري الإيطالي، قبل أن ينتقل إلى ميلان بين عامي 2011 و2015، ثم موناكو الفرنسي (2015-2016)، وروما على فترتين بين 2016 و2019، ثم من 2021 وحتى حزيران/يونيو الماضي، كما خاض تجربة في الصين مع شنغهاي شينهوا بين 2019 و2021.

وسجل المهاجم المصري الأصل والملقب بـ«الفرعون الصغير»، 73 هدفا في الدوري الإيطالي، و109 أهداف في مختلف المسابقات خلال مسيرته.

كما خاض 32 مباراة دولية سجل خلالها 7 أهداف، وكانت آخر مشاركة له مع الـ"أتزوري" في يونيو 2024.

وسيلتقي الشعراوي في جنوى بمدربه دانييلي دي روسي، زميله السابق في روما والذي سبق له أيضا أن تولى تدريبه لفترة قصيرة عندما كان مدربا لنادي العاصمة.

كما تعاقد جنوى مع روبينيو جونيور على سبيل الإعارة مع خيار الشراء. وهو نجل النجم البرازيلي السابق روبينيو الذي سبق له اللعب مع ريال مدريد ومانشستر سيتي وميلان.

وخاض روبينيو جونيور 19 مباراة في الدوري البرازيلي مع سانتوس خلال عامي 2025 و2026، من دون أن يتمكن من تسجيل أي هدف.

وفي أيار/مايو الماضي، وجد نفسه في قلب حادثة أثارت اهتماما واسعا في البرازيل، بعدما صفعه زميله في سانتوس ونجم المنتخب البرازيلي نيمار، إثر عدم تقبل الأخير تعرضه للمراوغة من اللاعب الشاب خلال إحدى الحصص التدريبية.

وسارع نيمار لاحقا إلى تقديم اعتذار علني.

ويحتل جنوى المركز السادس عشر في الدوري بعدما خسر أول مباراتين له هذا الموسم، وسيستضيف كومو الجمعة في افتتاح المرحلة الثالثة.

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