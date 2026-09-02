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الرياضة رياضة عالمية

«إن بي إيه»: تغريم كليبرز 30 مليون دولار بسبب التحايل على سقف الرواتب

كواهي لينرد (أ.ب)
كواهي لينرد (أ.ب)
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«إن بي إيه»: تغريم كليبرز 30 مليون دولار بسبب التحايل على سقف الرواتب

كواهي لينرد (أ.ب)
كواهي لينرد (أ.ب)

أصدرت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه) عقوبات قاسية بحق نادي لوس أنجليس كليبرز من خلال حرمانه من خمسة اختيارات في الدور الأول من الدرافت وتغريمه 30 مليون دولار، وذلك بعد أن كشفت تحقيقات عن انتهاكات جسيمة لقواعد سقف الرواتب، مرتبطة بنجم الفريق كواهي لينرد.

وسيفقد كليبرز اختياره في الدور الأول من درافت الدوري في كل عام من 2029 وحتى 2033، بعدما خلص التحقيق إلى أن النادي ساعد لينرد على الالتفاف على قواعد سقف الرواتب من خلال اتفاقات مع رعاة تجاريين مرتبطين بالفريق.

كما قررت رابطة الدوري إيقاف مالك كليبرز ستيف بالمر عن جميع أنشطة الدوري والنادي لمدة عام، فيما أوقفت رئيسة عمليات الأعمال في النادي جيليان زوكر لمدة عام من دون راتب، بينما عوقب رئيس عمليات كرة السلة لورانس فرانك بالإيقاف لمدة ستة أشهر.

وفرضت غرامة قدرها 700 ألف دولار على لينرد.

وقال مفوض الرابطة آدم سيلفر: «إن النظام المتفق عليه جماعيا لتحديد أجور اللاعبين يمثل عنصرا أساسيا في المنافسة في كرة السلة التي يشرف عليها الدوري، بما يخدم مصلحة الفرق واللاعبين، وفي نهاية المطاف الجماهير».

وأضاف سيلفر: «أشعر بخيبة أمل عميقة إزاء الانتهاكات الصارخة لقواعدنا، وكذلك إخفاقات كليبرز على المستوى المؤسسي والقيادي، والتي أدت إلى هذا السلوك».

وأردف مفوض الدوري قائلا «تعكس شدة العقوبات خطورة الانتهاكات المرتكبة».

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جنوى يعيد الشعراوي... ويوقع مع نجل روبينيو

منشور بثه نادي جنوى بعد توقيع العقد مع الشعراوي (موقع نادي جنوى)
منشور بثه نادي جنوى بعد توقيع العقد مع الشعراوي (موقع نادي جنوى)
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جنوى يعيد الشعراوي... ويوقع مع نجل روبينيو

منشور بثه نادي جنوى بعد توقيع العقد مع الشعراوي (موقع نادي جنوى)
منشور بثه نادي جنوى بعد توقيع العقد مع الشعراوي (موقع نادي جنوى)

تعاقد نادي جنوى الإيطالي مع الدولي السابق ستيفان الشعراوي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع روما في يونيو (حزيران) الماضي، وأعاده بذلك إلى نادي انطلاقته الاحترافية عام 2008 عندما كان في السادسة عشرة من عمره.

كما أعلن النادي تعاقده مع روبينيو جونيور، نجل الدولي البرازيلي السابق روبينيو.

وقال جنوى في بيان: يعلن نادي جنوى إتمام عملية الحصول على الحقوق الرياضية لستيفان الشعراوي الذي يعود إلى نادي بداياته مرتديا من جديد القميص الأحمر والأزرق، من دون الكشف عن مدة العقد.

وبدأ الشعراوي، البالغ من العمر 33 عاما، مسيرته في أكاديمية جنوى وخاض معه أول مباراة له في الدوري الإيطالي، قبل أن ينتقل إلى ميلان بين عامي 2011 و2015، ثم موناكو الفرنسي (2015-2016)، وروما على فترتين بين 2016 و2019، ثم من 2021 وحتى حزيران/يونيو الماضي، كما خاض تجربة في الصين مع شنغهاي شينهوا بين 2019 و2021.

وسجل المهاجم المصري الأصل والملقب بـ«الفرعون الصغير»، 73 هدفا في الدوري الإيطالي، و109 أهداف في مختلف المسابقات خلال مسيرته.

كما خاض 32 مباراة دولية سجل خلالها 7 أهداف، وكانت آخر مشاركة له مع الـ"أتزوري" في يونيو 2024.

وسيلتقي الشعراوي في جنوى بمدربه دانييلي دي روسي، زميله السابق في روما والذي سبق له أيضا أن تولى تدريبه لفترة قصيرة عندما كان مدربا لنادي العاصمة.

كما تعاقد جنوى مع روبينيو جونيور على سبيل الإعارة مع خيار الشراء. وهو نجل النجم البرازيلي السابق روبينيو الذي سبق له اللعب مع ريال مدريد ومانشستر سيتي وميلان.

وخاض روبينيو جونيور 19 مباراة في الدوري البرازيلي مع سانتوس خلال عامي 2025 و2026، من دون أن يتمكن من تسجيل أي هدف.

وفي أيار/مايو الماضي، وجد نفسه في قلب حادثة أثارت اهتماما واسعا في البرازيل، بعدما صفعه زميله في سانتوس ونجم المنتخب البرازيلي نيمار، إثر عدم تقبل الأخير تعرضه للمراوغة من اللاعب الشاب خلال إحدى الحصص التدريبية.

وسارع نيمار لاحقا إلى تقديم اعتذار علني.

ويحتل جنوى المركز السادس عشر في الدوري بعدما خسر أول مباراتين له هذا الموسم، وسيستضيف كومو الجمعة في افتتاح المرحلة الثالثة.

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الدوري الإيطالي إيطاليا
الرياضة رياضة عالمية

السيتي يعير لاعبه الأرجنتيني إتشيفيري إلى بنفيكا

كلاوديو إتشيفيري (موقع نادي مانشستر سيتي)
كلاوديو إتشيفيري (موقع نادي مانشستر سيتي)
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السيتي يعير لاعبه الأرجنتيني إتشيفيري إلى بنفيكا

كلاوديو إتشيفيري (موقع نادي مانشستر سيتي)
كلاوديو إتشيفيري (موقع نادي مانشستر سيتي)

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي انتقال لاعب خط الوسط الأرجنتيني الشاب، كلاوديو إتشيفيري، إلى صفوف بنفيكا البرتغالي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وانضم صانع الألعاب الأرجنتيني إلى مانشستر سيتي في يناير (كانون الثاني) 2024، لكنه بقي مع فريقه السابق ريفر بليت، حتى نهاية العام.

وقال سيتي عبر موقعه الرسمي إن إتشيفيري كان قد غادر بوينس آيرس، بعدما تألق في بطولة أميركا الجنوبية تحت 20 عاما، والتي سجل خلالها 6 أهداف وكان قائدا لمنتخب بلاده الذي وصل إلى النهائي.

كما سجل اللاعب ثلاثية رائعة «هاتريك» في فوز مانشستر سيتي على العين الإماراتي بكأس العالم للأندية، الصيف الماضي، قبل أن تغيبه الإصابة لبقية مشوار البطولة.

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مانشستر سيتي بريطانيا
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كأس ألمانيا: بايرن يقلبها على أسانبروك برباعية

كين يحتفل بهدفه الشخصي الثاني في المباراة (أ.ف.ب)
كين يحتفل بهدفه الشخصي الثاني في المباراة (أ.ف.ب)
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كأس ألمانيا: بايرن يقلبها على أسانبروك برباعية

كين يحتفل بهدفه الشخصي الثاني في المباراة (أ.ف.ب)
كين يحتفل بهدفه الشخصي الثاني في المباراة (أ.ف.ب)

أكمل بايرن ميونخ عقد المتأهلين إلى الدور الثاني من بطولة كأس ألمانيا بفوز كبير حققه الأربعاء على مضيفه أسنابروك 4 / 1.

وسجل رون ميسنر هدفا رائعا لأصحاب الأرض أسنابروك من تسديدة صاروخية من مسافة بعيدة في الدقيقة الخامسة، لكن رد بايرن لم يتأخر كثيرا حيث تعادل الفريق الضيف في الدقيقة 18 عن طريق الإنجليزي الدولي هاري كين.

ونجح توم بيشوف في إضافة الهدف الثاني لبايرن في الدقيقة 24، لينهي الفريق الشوط الأول متقدما 2 / 1.

وفي الشوط الثاني أكمل بايرن ميونخ، حامل اللقب، تفوقه في المباراة، ليسجل هدفين جاءا عن طريق، الفرنسي مايكل أوليسيه في الدقيقة 73، وهاري كين من ركلة جزاء في الدقيقة 86.

وكان بايرن قد حقق لقب النسخة الماضية من البطولة بالفوز على شتوتغارت 3 / صفر في المباراة النهائية.

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