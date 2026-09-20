عدم وصول الحافلة يحرم كوريا الجنوبية من التدريب قبل نهائي السلة في «ألعاب آسيا»

ذكرت وكالة «يونهاب» للأنباء، الأحد، أن منتخب كوريا الجنوبية لكرة السلة للرجال لم يتمكن من إقامة تدريب خفيف قبل ساعات من مواجهته اليابان صاحبة الأرض في نهائي دورة الألعاب الآسيوية، وذلك بسبب عدم وصول الحافلة المخصصة لنقلهم إلى الملعب.

وأبلغ مسؤولو الفريق وكالة الأنباء الكورية الجنوبية أن الحافلة، التي كان من المقرر أن تصل إلى فندق الفريق في ناغويا في تمام الساعة 10 صباحاً، لم تصل. وأشاروا إلى أنهم لم يتلقوا أي تفسير لذلك.

وكانت كوريا الجنوبية، التي تسعى إلى الفوز بأول ذهبية لها في كرة السلة للرجال في دورة الألعاب الآسيوية منذ 2014، مستعدة للتدريب على الرميات في صالة تدريب صباح يوم المباراة النهائية، التي تبدأ في الساعة 7:40 مساء بتوقيت ناغويا (10:40 بتوقيت غرينتش) في صالة «آيتشي» الدولية.

وأبلغت اللجنة الكورية للرياضة والأولمبياد وكالة «يونهاب» أنها تعتزم تقديم شكوى إلى اللجنة المنظمة للألعاب الآسيوية والمجلس الأولمبي الآسيوي.

وعندما طُلب من المنظمين التعليق على الحادث، رفضوا الإدلاء بأي تصريح، لكنهم قالوا لـ«رويترز» في رسالة بالبريد الإلكتروني: «نحن نعمل على ترتيب خدمات نقل مناسبة لجميع الرياضيين والمدربين ومسؤولي الدورة لضمان عدم تأثر المنافسات».

وعانت دورة ألعاب آيتشي-ناغويا عدداً من الأخطاء التنظيمية، بينها مشكلات في الإقامة وحوادث تتعلق بالنقل.

وواجه منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم تأخيرات، وتم نقله إلى ملعب خطأ، في حين شعر لاعبو الهوكي في البلاد بالحيرة عندما تم عزف النشيد الوطني لكوريا الشمالية المنافسة عن طريق الخطأ قبل المباراة.