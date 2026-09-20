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عدم وصول الحافلة يحرم كوريا الجنوبية من التدريب قبل نهائي السلة في «ألعاب آسيا»

منتخب كوريا الجنوبية لكرة السلة للرجال لم يتمكن من إقامة تدريب خفيف (رويترز)
منتخب كوريا الجنوبية لكرة السلة للرجال لم يتمكن من إقامة تدريب خفيف (رويترز)
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عدم وصول الحافلة يحرم كوريا الجنوبية من التدريب قبل نهائي السلة في «ألعاب آسيا»

منتخب كوريا الجنوبية لكرة السلة للرجال لم يتمكن من إقامة تدريب خفيف (رويترز)
منتخب كوريا الجنوبية لكرة السلة للرجال لم يتمكن من إقامة تدريب خفيف (رويترز)

ذكرت وكالة «يونهاب» للأنباء، الأحد، أن منتخب كوريا الجنوبية لكرة السلة للرجال لم يتمكن من إقامة تدريب خفيف قبل ساعات من مواجهته اليابان صاحبة الأرض في نهائي دورة الألعاب الآسيوية، وذلك بسبب عدم وصول الحافلة المخصصة لنقلهم إلى الملعب.

وأبلغ مسؤولو الفريق وكالة الأنباء الكورية الجنوبية أن الحافلة، التي كان من المقرر أن تصل إلى فندق الفريق في ناغويا في تمام الساعة 10 صباحاً، لم تصل. وأشاروا إلى أنهم لم يتلقوا أي تفسير لذلك.

وكانت كوريا الجنوبية، التي تسعى إلى الفوز بأول ذهبية لها في كرة السلة للرجال في دورة الألعاب الآسيوية منذ 2014، مستعدة للتدريب على الرميات في صالة تدريب صباح يوم المباراة النهائية، التي تبدأ في الساعة 7:40 مساء بتوقيت ناغويا (10:40 بتوقيت غرينتش) في صالة «آيتشي» الدولية.

وأبلغت اللجنة الكورية للرياضة والأولمبياد وكالة «يونهاب» أنها تعتزم تقديم شكوى إلى اللجنة المنظمة للألعاب الآسيوية والمجلس الأولمبي الآسيوي.

وعندما طُلب من المنظمين التعليق على الحادث، رفضوا الإدلاء بأي تصريح، لكنهم قالوا لـ«رويترز» في رسالة بالبريد الإلكتروني: «نحن نعمل على ترتيب خدمات نقل مناسبة لجميع الرياضيين والمدربين ومسؤولي الدورة لضمان عدم تأثر المنافسات».

وعانت دورة ألعاب آيتشي-ناغويا عدداً من الأخطاء التنظيمية، بينها مشكلات في الإقامة وحوادث تتعلق بالنقل.

وواجه منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم تأخيرات، وتم نقله إلى ملعب خطأ، في حين شعر لاعبو الهوكي في البلاد بالحيرة عندما تم عزف النشيد الوطني لكوريا الشمالية المنافسة عن طريق الخطأ قبل المباراة.

مواضيع
رياضة دورة الألعاب الآسيوية كرة السلة اليابان

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صمد اللاعبون الإيرانيون أمام محاولات الصين للعودة في اللقاء (أ.ف.ب)
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«آسياد 2026 - سلة»: المنتخب الإيراني يحرز البرونزية على حساب الصين

صمد اللاعبون الإيرانيون أمام محاولات الصين للعودة في اللقاء (أ.ف.ب)
صمد اللاعبون الإيرانيون أمام محاولات الصين للعودة في اللقاء (أ.ف.ب)

أحرز المنتخب الإيراني الميدالية البرونزية لمسابقة كرة السلة للرجال، بفوزه في مباراة مثيرة على نظيره الصيني، بنتيجة 79 - 70، في دورة الألعاب الآسيوية المقامة في اليابان، الأحد.

وصمد اللاعبون الإيرانيون أمام محاولات الصين للعودة في اللقاء، وقد تركهم هذا الإنجاز في حالة من الذهول، بعد أشهر من الحرب في بلادهم.

تقدَّم العملاق الصيني، المتوّج باللقب الآسيوي 7 مرات، بنتيجة 31 - 29 في الشوط الأول في ناغويا، لكن إيران سيطرت على مجريات اللعب في الربع الثالث لتتقدم 55 - 46 قبل بداية الربع الأخير، وحافظت على أفضليتها لتشعل احتفالات صاخبة، وتمنح إيران منصة التتويج.

وهي الميدالية الأولى للبعثة الإيرانية في النسخة الحالية من الألعاب.

وقال أرسلان كاظمي، لاعب الارتكاز البالغ طوله 202 سنتيمتر، الذي كان أول إيراني يتم اختياره من «الدرافت» في دوري كرة السلة الاميركي من قبل واشنطن ويزاردز، عام 2013، ولكن من دون أن يشارك في أي مباراة بالموسم العادي: «بصراحة، أنا عاجز عن الكلام».

وأضاف: «كان الضغط الذي تعرضنا له هائلاً».

وتابع: «لا يستطيع كثير من الرياضيين قول ذلك؛ بالنظر إلى ما مررنا به نحن وعائلاتنا منذ ما يقارب ستة أشهر. أهنئ الشعب الإيراني لأنهم يستحقون أفضل من ذلك بكثير».

وأردف: «وأعتقد أنني وزملائي بذلنا قصارى جهدنا على أرض الملعب اليوم لنحقق هذا الفوز ونسعدهم».

وقال زميله أرمان زنكنه (203 سنتيمترات) إن الفريق مرّ بالكثير، لكن الأمر كان يستحق كل هذا العناء «إذا فزت بميدالية في دورة الألعاب الآسيوية، فلن تُضطَر للالتحاق بالجيش بعد الآن، وهذا إنجاز عظيم لبعض اللاعبين».

وأضاف: «لقد مررنا بشهرين عصيبين للغاية. ذهبنا إلى الفلبين للمشاركة في التصفيات، ثم عدنا إلى هنا مباشرة».

وأردف: «كان الأمر صعباً للغاية. والعيش في حاوية، مع الطعام وكل شيء، كان صعباً، صعباً جداً».

وختم قائلاً: «في النهاية، وصلنا إلى مرحلة العودة إلى الوطن بميدالية، وهذا يعني لنا الكثير».

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رياضة دورة الألعاب الآسيوية كرة السلة اليابان
الرياضة رياضة عالمية

أوسيمين يغيب عن مباراتَي نيجيريا أمام مدغشقر وغينيا بيساو

فيكتور أوسيمين (د.ب.أ)
فيكتور أوسيمين (د.ب.أ)
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أوسيمين يغيب عن مباراتَي نيجيريا أمام مدغشقر وغينيا بيساو

فيكتور أوسيمين (د.ب.أ)
فيكتور أوسيمين (د.ب.أ)

أعلن الاتحاد النيجيري لكرة القدم اليوم (الأحد) غياب مهاجمه فيكتور أوسيمين عن مباراتَي المنتخب أمام مدغشقر وغينيا بيساو، في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2027، بسبب مواصلته التعافي من إصابة عضلية.

ويخضع أوسيمين -مهاجم غلاطة سراي التركي- للعلاج والتأهيل بعد تعرضه لإصابة عضلية، ما سيحرمه من المشاركة مع المنتخب النيجيري في مباراتي التصفيات المقبلتين.

وذكر الاتحاد النيجيري في بيان: «سيغيب فيكتور أوسيمين عن مباراتَي نيجيريا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 أمام مدغشقر وغينيا بيساو، بينما يواصل التعافي من إصابة عضلية. نتمنى لفيكتور الشفاء العاجل».

ويعد أوسيمين أحد أبرز عناصر المنتخب النيجيري، الذي يستعد لبدء مشواره في التصفيات المؤهلة للنسخة المقبلة من كأس أمم أفريقيا.

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كرة القدم كأس الأمم الأفريقية رياضة نيجيريا
الرياضة رياضة عالمية

باسكال غروس ينهي مسيرته الدولية مع منتخب ألمانيا

باسكال غروس (د.ب.أ)
باسكال غروس (د.ب.أ)
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باسكال غروس ينهي مسيرته الدولية مع منتخب ألمانيا

باسكال غروس (د.ب.أ)
باسكال غروس (د.ب.أ)

أعلن باسكال غروس، لاعب وسط برايتون الإنجليزي، إنهاء مسيرته مع المنتخب الألماني، مفضلاً التركيز على مشواره مع ناديه وإفساح المجال أمام اللاعبين الشباب.

وقال غروس، البالغ من العمر 35 عاماً، إنه اتخذ قرار اعتزال اللعب الدولي عقب مشاركته مع ألمانيا في كأس العالم الأخيرة؛ حيث خاض 19 مباراة دولية، وسجل هدفاً واحداً منذ ظهوره الأول مع المنتخب في سبتمبر (أيلول) 2023.

وأوضح غروس عقب فوز برايتون على آرسنال 3-صفر في الدوري الإنجليزي الممتاز، السبت: «لم أعلن اعتزالي رسمياً الآن، لكنني اعتزلت بالفعل. انتهى الأمر بالنسبة لي بعد كأس العالم».

وأضاف: «أعتقد أن الوقت حان أيضاً لكي أتمنى للجيل الجديد كل التوفيق وأن أسانده. ما زلت أستمتع بلعب كرة القدم مع النادي، وأعتقد أن إعادة بناء المنتخب الألماني أمر جيد».

ولم يوجد غروس ضمن قائمة تضم 44 لاعباً اختارها المدرب الجديد للمنتخب الألماني يورغن كلوب لخوض مباريات دوري الأمم الأوروبية المقبلة.

وشارك غروس بديلاً في آخر مبارياته الدولية خلال خسارة ألمانيا أمام الإكوادور 1-2 في دور المجموعات بكأس العالم.

وبات غروس ثالث لاعب ينهي مسيرته الدولية مع ألمانيا بعد كأس العالم، بعد الحارس مانويل نوير، والمدافع أنطونيو روديغر.

وعاد غروس إلى برايتون في يناير (كانون الثاني) الماضي قادماً من بوروسيا دورتموند، بعدما سبق له اللعب مع الفريق الإنجليزي بين عامي 2017 و2024، وسجل أحد أهداف الفوز على آرسنال.

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