مارتينيز: فخور بارتباط اسمي ببرشلونة... ولكنني أريد البقاء في إنتر

أصدرت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه) عقوبات قاسية بحق نادي لوس أنجليس كليبرز من خلال حرمانه من خمسة اختيارات في الدور الأول من الدرافت وتغريمه 30 مليون دولار، وذلك بعد أن كشفت تحقيقات عن انتهاكات جسيمة لقواعد سقف الرواتب، مرتبطة بنجم الفريق كواهي لينرد.

وسيفقد كليبرز اختياره في الدور الأول من درافت الدوري في كل عام من 2029 وحتى 2033، بعدما خلص التحقيق إلى أن النادي ساعد لينرد على الالتفاف على قواعد سقف الرواتب من خلال اتفاقات مع رعاة تجاريين مرتبطين بالفريق.

كما قررت رابطة الدوري إيقاف مالك كليبرز ستيف بالمر عن جميع أنشطة الدوري والنادي لمدة عام، فيما أوقفت رئيسة عمليات الأعمال في النادي جيليان زوكر لمدة عام من دون راتب، بينما عوقب رئيس عمليات كرة السلة لورانس فرانك بالإيقاف لمدة ستة أشهر.

وفرضت غرامة قدرها 700 ألف دولار على لينرد.

وقال مفوض الرابطة آدم سيلفر: «إن النظام المتفق عليه جماعيا لتحديد أجور اللاعبين يمثل عنصرا أساسيا في المنافسة في كرة السلة التي يشرف عليها الدوري، بما يخدم مصلحة الفرق واللاعبين، وفي نهاية المطاف الجماهير».

وأضاف سيلفر: «أشعر بخيبة أمل عميقة إزاء الانتهاكات الصارخة لقواعدنا، وكذلك إخفاقات كليبرز على المستوى المؤسسي والقيادي، والتي أدت إلى هذا السلوك».

وأردف مفوض الدوري قائلا «تعكس شدة العقوبات خطورة الانتهاكات المرتكبة».