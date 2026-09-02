نابولي يمدد عقد قائده دي لورينزو حتى 2030

أعلن نادي نابولي الإيطالي تمديد عقد قائده وظهيره الأيمن جيوفاني دي لورينزو، ليستمر مع الفريق حتى عام 2030.

وكتب نابولي عبر حسابه على منصة «إكس» أن دي لورينزو «سيبقى مع الأزرق مدى الحياة»، في إشارة إلى تمديد عقده مع النادي.

ولعب دي لورينزو، البالغ من العمر 33 عاماً، مع عدة أندية، أبرزها: ريجينا وإمبولي، قبل انتقاله إلى نابولي عام 2019، حيث تُوّج معه بعدة ألقاب، أبرزها الدوري الإيطالي مرتين.

وشارك دي لورينزو في 307 مباريات بقميص نابولي، سجل خلالها 20 هدفاً وصنع 42.

وفي الموسم الماضي، خاض دي لورينزو 35 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها هدفين وصنع ثلاثة.