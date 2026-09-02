وفاة إيبرهارد فوغل نجم منتخب ألمانيا الشرقية السابق

أعلنت عائلة إيبرهارد فوغل، نجم كرة القدم السابق في منتخب ألمانيا الشرقية، عن وفاته، أمس (الثلاثاء)، عن عمر 83 عاماً بعد صراع طويل مع المرض.

وكان فوغل يشغل مركز الجناح الأيسر؛ حيث أتقن اللعب في هذا المركز بأسلوبه مما أكسبه احتراماً واسعاً محلياً وعالمياً.

وكان فوغل صاحب الرقم القياسي في عدد المشاركات في دوري ألمانيا الشرقية، حيث لعب 440 مباراة وسجل 188 هدفاً في دوري الدرجة الثانية (أوبررليغا) مع كارل ماركس شتات وكارل زايس يينا، كما فاز بلقب البطولة مرة واحدة مع كارل ماركس شتات وتوج بلقب كأس ألمانيا الشرقية ثلاث مرات مع كارل زايس يينا، ووصل معه إلى نهائي كأس أبطال الكؤوس الأوروبية في عام 1981.

كما سجل فوغل 25 هدفاً في 74 مباراة دولية مع منتخب ألمانيا الشرقية، و10 أهداف في 24 مباراة مع المنتخب الأولمبي، وفاز بالميدالية البرونزية عامي 1964 و1972، كما كان ضمن قائمة منتخب ألمانيا الشرقية في كأس العالم 1974 التي أقيمت في ألمانيا الغربية.

وقال هانز ماير، زميله السابق ومدربه لاحقاً، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: «كان مهاجماً موهوباً، وقادراً على اللعب لأي فريق كبير، كانت طريقته في اللعب في الجناح الأيسر رائعة».

وفي وقت لاحق من حياته، عمل فوغل مدرباً، حيث فاز ببطولة أوروبا لأقل من 19 عاماً عام 1986، واحتل المركز الثالث في كأس العالم لأقل من 20 عاماً بعد ذلك بعام، ثم المركز الثاني في أمم أوروبا لأقل من 16 عاماً في 1989، وبعد إعادة توحيد شطري ألمانيا في عام 1990، قام فوغل بتدريب العديد من الأندية مثل هانوفر ويينا وماغديبورغ ومنتخب توغو.