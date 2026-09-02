تايسون فيوري يترقب نزال أنتوني جوشوا في نيويورك

أكد المروّج فرانك وارن أن الملاكم تايسون فيوري ينتظر أنتوني جوشوا بعد توقيعه على عقد نزال بريطانيا المرتقَب ضده.

ولمَّح فيوري، أمس (الثلاثاء) إلى قرب الإعلان عن هذا النزال المرتقب؛ حيث نشر على حسابه في «إنستغرام» صورة ساخرة له وهو يواجه جوشوا، مع عبارة «مدينة نيويورك».

ويشير هذا إلى المكان المتوقَّع لإقامة النزال: «ماديسون سكوير غاردن». وكان فريق جوشوا يفضل ملعب «ويمبلي»، وحضور الجمهور المحلي، لكن الشركة المنظمة للنزال ترغب في عبور المحيط الأطلسي لجذب جمهور أميركي أكبر عبر منصة «نتفليكس».

وقال إيدي هيرن، مروج جوشوا من شركة «ماتشروم»، إن الاتفاق يتوقف على صافي أرباح موكله، لكن وارن أكد بشكل قاطع أن فيوري ملتزم بالفعل، حسبما نقلت «وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)».

وقال لشبكة «سكاي سبورتس نيوز»: «تايسون وقَّع العقد، وهو ملتزم بالمباراة ووافق عليها».

وأضاف: «لقد وقَّع عليها. هذا أمر مؤكد، ونحن ننتظر فقط رد جوشوا. لا أستطيع التحدث نيابة عنه؛ فهو متعاقد مع (ماتشروم)».