كومباني: نريد مساعدة كلوب ومنتخب ألمانيا على تحقيق أهدافهما

أكد البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لبايرن ميونيخ، أن هناك تنسيقاً وتفاهماً بينه وبين يورغن كلوب، المدير الفني الجديد للمنتخب الألماني، مشيراً إلى أن كليهما يسعى إلى مساعدة منتخب الماكينات على تحقيق أهدافه.

وأوضح كومباني، اليوم الثلاثاء، أن حديثه مع كلوب كان «مثيراً للاهتمام للغاية... 50 في المائة من الحديث كان عن الفترة التي لعبنا فيها ضد بعضنا البعض، و50 في المائة عن المستقبل».

وسبق لكومباني مواجهة كلوب عندما كان لاعباً في صفوف هامبورغ ومانشستر سيتي، ثم عندما تولى تدريب بيرنلي، حيث كان كلوب وقتها مدرباً لماينز وبوروسيا دورتموند وليفربول.

وأضاف كومباني: «من المثير للاهتمام أن تتحدث مع مدرب لم يعد منخرطاً في العمل التدريبي اليومي، لكنه يمتلك قدراً هائلاً من الخبرة. لقد تابعت ما حققه والنجاحات التي وصل إليها، ومن المثير للاهتمام أن أعرف كيف تعامل مع الأمور وكيف نجح في تحقيقها».

يورغن كلوب (إ.ب.أ)

وتولى كلوب تدريب المنتخب الألماني خلفاً ليوليان ناغلسمان، الذي رحل عن منصبه بعد خروج ألمانيا من دور الـ32 في كأس العالم.

ومن المقرر أن يعلن كلوب قائمته الأولى لمنتخب ألمانيا في 17 سبتمبر (أيلول)، استعداداً لخوض أربع مباريات في دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية أمام هولندا وصربيا واليونان.

وقال كومباني: «بحسب خبرتي، فإن العلاقة بين النادي والمنتخب الوطني ليست معقدة، لأن لدينا هدفاً مشتركاً».

وأضاف: «يجب على ألمانيا التأهل، وهذا أمر واضح، ومن أجل ذلك تحتاج إلى أفضل اللاعبين. البطولات تُحسم في الصيف، ولذلك يجب أن يكون اللاعبون في أفضل حالة بدنية وأن يكونوا متاحين للمشاركة».

وحضر كلوب المباراة الافتتاحية لبايرن في الدوري الألماني أمام شتوتغارت يوم الجمعة، كما تابع تدريبات الفريق البافاري في وقت لاحق.

وسبق لكلوب أن وصف تعاقد بايرن مع كومباني عام 2024 بأنه «قرار جريء لكنه ذكي للغاية... لقد كان لاعباً من الطراز العالمي، وهو في طريقه لأن يصبح مدرباً من الطراز العالمي».