مورينيو يودّع ميسي: كوبا أميركا والمونديال لن يكونا كما كانا

وجّه البرتغالي جوزيه مورينيو رسالة إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد إعلانه وضع حد لمسيرته الدولية مع منتخب بلاده، معبّراً عن تقديره لمسيرة قائد «ألبيسيليستي» التي وصفها بالرائعة والتي لا يمكن نسيانها.

وكتب مورينيو في رسالته إلى ميسي: «تهانينا على مسيرة دولية رائعة ولا تُنسى. كوبا أميركا المقبلة وكأس العالم المقبلة لن يكونا كما كانا»، في إشارة إلى التأثير الكبير الذي تركه النجم الأرجنتيني على البطولات الدولية خلال السنوات الأخيرة.

كان مورينيو قد واجه ميسي مراراً خلال فترات قيادته لريال مدريد قبل أن يوجّه إليه الرسالة التقديرية (حساب ميسي في «إنستغرام»)

ويأتي قرار ميسي في ختام مسيرة دولية استثنائية امتدت لنحو عقدين، تحوّل خلالها من موهبة شابة تحمل آمال الأرجنتينيين إلى القائد الذي أعاد المنتخب إلى منصات التتويج بعد سنوات طويلة من الانتظار. وارتدى ميسي قميص المنتخب الأرجنتيني للمرة الأولى عام 2005، وخاض معه أكثر من 190 مباراة دولية، أصبح خلالها الهداف التاريخي للمنتخب وصاحب الرقم القياسي في عدد المشاركات.

وعاش ميسي خلال مسيرته الدولية مراحل متباينة؛ فبعد خسارته نهائي كأس العالم 2014 أمام ألمانيا، سقط مع الأرجنتين في نهائي كوبا أميركا عامي 2015 و2016، قبل أن يعلن اعتزاله الدولي لفترة قصيرة عقب خسارة نهائي 2016، إلا أنه عاد عن قراره، ليبدأ لاحقاً أكثر فصول مسيرته نجاحاً مع المنتخب.

وقاد ميسي الأرجنتين إلى لقب كوبا أميركا عام 2021، وهو أول ألقابه الكبرى مع المنتخب، قبل أن يُتوج بكأس العالم في قطر عام 2022، ثم يضيف لقب كوبا أميركا 2024، ليصبح رصيده 3 ألقاب كبرى متتالية مع «ألبيسيليستي».

وأصبح ميسي، الذي سيغيب عن كأس العالم المقبلة بعد قراره الاعتزال دولياً، أحد أكثر اللاعبين تأثيراً في تاريخ البطولة والمنتخب الأرجنتيني، بعدما ارتبط اسمه بالجيل الذي أعاد الأرجنتين إلى قمة كرة القدم العالمية.

وكان مورينيو قد واجه ميسي مراراً خلال فترات قيادته لريال مدريد، في مواجهات «الكلاسيكو» أمام برشلونة، قبل أن يوجّه إليه هذه الرسالة التي عكست تقديراً لمسيرته الدولية، بعيداً عن المنافسة التي جمعتهما سابقاً.