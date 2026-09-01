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مورينيو يودّع ميسي: كوبا أميركا والمونديال لن يكونا كما كانا

ليونيل ميسي وجوزيه مورينيو (رويترز)
ليونيل ميسي وجوزيه مورينيو (رويترز)
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مورينيو يودّع ميسي: كوبا أميركا والمونديال لن يكونا كما كانا

ليونيل ميسي وجوزيه مورينيو (رويترز)
ليونيل ميسي وجوزيه مورينيو (رويترز)

وجّه البرتغالي جوزيه مورينيو رسالة إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد إعلانه وضع حد لمسيرته الدولية مع منتخب بلاده، معبّراً عن تقديره لمسيرة قائد «ألبيسيليستي» التي وصفها بالرائعة والتي لا يمكن نسيانها.

وكتب مورينيو في رسالته إلى ميسي: «تهانينا على مسيرة دولية رائعة ولا تُنسى. كوبا أميركا المقبلة وكأس العالم المقبلة لن يكونا كما كانا»، في إشارة إلى التأثير الكبير الذي تركه النجم الأرجنتيني على البطولات الدولية خلال السنوات الأخيرة.

كان مورينيو قد واجه ميسي مراراً خلال فترات قيادته لريال مدريد قبل أن يوجّه إليه الرسالة التقديرية (حساب ميسي في «إنستغرام»)

ويأتي قرار ميسي في ختام مسيرة دولية استثنائية امتدت لنحو عقدين، تحوّل خلالها من موهبة شابة تحمل آمال الأرجنتينيين إلى القائد الذي أعاد المنتخب إلى منصات التتويج بعد سنوات طويلة من الانتظار. وارتدى ميسي قميص المنتخب الأرجنتيني للمرة الأولى عام 2005، وخاض معه أكثر من 190 مباراة دولية، أصبح خلالها الهداف التاريخي للمنتخب وصاحب الرقم القياسي في عدد المشاركات.

وعاش ميسي خلال مسيرته الدولية مراحل متباينة؛ فبعد خسارته نهائي كأس العالم 2014 أمام ألمانيا، سقط مع الأرجنتين في نهائي كوبا أميركا عامي 2015 و2016، قبل أن يعلن اعتزاله الدولي لفترة قصيرة عقب خسارة نهائي 2016، إلا أنه عاد عن قراره، ليبدأ لاحقاً أكثر فصول مسيرته نجاحاً مع المنتخب.

وقاد ميسي الأرجنتين إلى لقب كوبا أميركا عام 2021، وهو أول ألقابه الكبرى مع المنتخب، قبل أن يُتوج بكأس العالم في قطر عام 2022، ثم يضيف لقب كوبا أميركا 2024، ليصبح رصيده 3 ألقاب كبرى متتالية مع «ألبيسيليستي».

وأصبح ميسي، الذي سيغيب عن كأس العالم المقبلة بعد قراره الاعتزال دولياً، أحد أكثر اللاعبين تأثيراً في تاريخ البطولة والمنتخب الأرجنتيني، بعدما ارتبط اسمه بالجيل الذي أعاد الأرجنتين إلى قمة كرة القدم العالمية.

وكان مورينيو قد واجه ميسي مراراً خلال فترات قيادته لريال مدريد، في مواجهات «الكلاسيكو» أمام برشلونة، قبل أن يوجّه إليه هذه الرسالة التي عكست تقديراً لمسيرته الدولية، بعيداً عن المنافسة التي جمعتهما سابقاً.

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كومباني: نريد مساعدة كلوب ومنتخب ألمانيا على تحقيق أهدافهما

فينسنت كومباني (إ.ب.أ)
فينسنت كومباني (إ.ب.أ)
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كومباني: نريد مساعدة كلوب ومنتخب ألمانيا على تحقيق أهدافهما

فينسنت كومباني (إ.ب.أ)
فينسنت كومباني (إ.ب.أ)

أكد البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لبايرن ميونيخ، أن هناك تنسيقاً وتفاهماً بينه وبين يورغن كلوب، المدير الفني الجديد للمنتخب الألماني، مشيراً إلى أن كليهما يسعى إلى مساعدة منتخب الماكينات على تحقيق أهدافه.

وأوضح كومباني، اليوم الثلاثاء، أن حديثه مع كلوب كان «مثيراً للاهتمام للغاية... 50 في المائة من الحديث كان عن الفترة التي لعبنا فيها ضد بعضنا البعض، و50 في المائة عن المستقبل».

وسبق لكومباني مواجهة كلوب عندما كان لاعباً في صفوف هامبورغ ومانشستر سيتي، ثم عندما تولى تدريب بيرنلي، حيث كان كلوب وقتها مدرباً لماينز وبوروسيا دورتموند وليفربول.

وأضاف كومباني: «من المثير للاهتمام أن تتحدث مع مدرب لم يعد منخرطاً في العمل التدريبي اليومي، لكنه يمتلك قدراً هائلاً من الخبرة. لقد تابعت ما حققه والنجاحات التي وصل إليها، ومن المثير للاهتمام أن أعرف كيف تعامل مع الأمور وكيف نجح في تحقيقها».

يورغن كلوب (إ.ب.أ)

وتولى كلوب تدريب المنتخب الألماني خلفاً ليوليان ناغلسمان، الذي رحل عن منصبه بعد خروج ألمانيا من دور الـ32 في كأس العالم.

ومن المقرر أن يعلن كلوب قائمته الأولى لمنتخب ألمانيا في 17 سبتمبر (أيلول)، استعداداً لخوض أربع مباريات في دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية أمام هولندا وصربيا واليونان.

وقال كومباني: «بحسب خبرتي، فإن العلاقة بين النادي والمنتخب الوطني ليست معقدة، لأن لدينا هدفاً مشتركاً».

وأضاف: «يجب على ألمانيا التأهل، وهذا أمر واضح، ومن أجل ذلك تحتاج إلى أفضل اللاعبين. البطولات تُحسم في الصيف، ولذلك يجب أن يكون اللاعبون في أفضل حالة بدنية وأن يكونوا متاحين للمشاركة».

وحضر كلوب المباراة الافتتاحية لبايرن في الدوري الألماني أمام شتوتغارت يوم الجمعة، كما تابع تدريبات الفريق البافاري في وقت لاحق.

وسبق لكلوب أن وصف تعاقد بايرن مع كومباني عام 2024 بأنه «قرار جريء لكنه ذكي للغاية... لقد كان لاعباً من الطراز العالمي، وهو في طريقه لأن يصبح مدرباً من الطراز العالمي».

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الرياضة كرة القدم كأس العالم ألمانيا
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من «البلاي ستيشن» إلى «آنفيلد»... كيف تحقق حلم الطفولة لباركولا؟

وصول الجناح الفرنسي يمثل قطعة أساسية في مشروع هجومي جديد (أ.ف.ب)
وصول الجناح الفرنسي يمثل قطعة أساسية في مشروع هجومي جديد (أ.ف.ب)
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من «البلاي ستيشن» إلى «آنفيلد»... كيف تحقق حلم الطفولة لباركولا؟

وصول الجناح الفرنسي يمثل قطعة أساسية في مشروع هجومي جديد (أ.ف.ب)
وصول الجناح الفرنسي يمثل قطعة أساسية في مشروع هجومي جديد (أ.ف.ب)

لم يكن اختيار الفرنسي برادلي باركولا القميص رقم 29 مع ليفربول قراراً عابراً، بعدما حمل الرقم نفسه معه منذ أيامه مع باريس سان جيرمان، في ارتباط مباشر بذكريات طفولته مع لعبة «فيفا» على جهاز «بلايستيشن». ومع اكتمال انتقاله إلى النادي الإنجليزي في صفقة ضخمة، يأمل ليفربول أن تتحول تلك الذكريات إلى واقع على أرض الملعب.

باركولا، البالغ 23 عاماً، اعتاد خلال طفولته في مدينة فيلوربان الفرنسية خوض لعبة «فيفا» بشخصية أليكس هانتر، اللاعب الخيالي الذي تتيح اللعبة للاعبين قيادته من مرحلة الناشئين إلى أن يصبح نجماً عالمياً. وكان رقم 29 مرتبطاً بالشخصية في مسيرته الافتراضية، ليقرر باركولا الاحتفاظ به عندما انتقل إلى كرة القدم الحقيقية.

ويرى نادي ليفربول وفقاً لصحيفة «تلغراف» البريطانية، أن وصول الجناح الفرنسي يمثل قطعة أساسية في مشروع هجومي جديد، بعدما تعاقد أيضاً مع فلوريان فيرتز وألكسندر إيزاك، في واحدة من أكثر فترات الإنفاق طموحاً في تاريخ النادي. ومن المنتظر أن يشغل باركولا الجناح الأيسر، بينما يتقدَّم إيزاك الخط الأمامي، مع وجود فيرتز خلف المهاجم.

وتقوم الفكرة على استغلال سرعة باركولا والجناح الآخر، سواء إسماعيلا سار أو يانكوبا مينتيه، لخلق المساحات أمام فيرتز وإيزاك. وإذا نجح المدرب أندوني إيراولا في الجمع بين هذه العناصر، فإن ليفربول قد يمتلك واحداً من أكثر خطوط الهجوم إثارة في الدوري الإنجليزي.

كان باركولا مرتبطاً بعدد من الأندية خلال فترة الانتقالات، أبرزها آرسنال، إلا أن اهتمام ليفربول به يعود إلى عام 2022، قبل أن يحسم النادي الصفقة ويمنحه عقداً لـ5 سنوات.

ويحمل وصوله أيضاً آمالاً كبيرة لدى جماهير ليفربول، التي تتطلع إلى رؤية ثلاثي هجومي قادر على إعادة إنتاج شيء من الذكريات التي تركها الثلاثي السابق، ساديو ماني، وروبرتو فيرمينو، ومحمد صلاح، وإن كان من المبكر جداً إجراء مثل هذه المقارنات.

وقال قائد ليفربول، فيرجيل فان دايك، إن باركولا لاعب يتمتع بالسرعة، مؤكداً أن النادي الإنجليزي قادر على جذب أفضل اللاعبين في العالم، خصوصاً في ظل المرحلة الانتقالية التي يعيشها الفريق.

لكن الحماس المحيط بالصفقة لا يعني أن مشكلات ليفربول ستختفي فوراً. فقد أظهر التعادل 2 - 2 مع نوتنغهام فورست في الجولة الماضية وجود مساحات وثغرات لا تزال بحاجة إلى المعالجة، كما أن إيزاك لم يحصل على عدد كبير من الكرات رغم تسجيله هدفاً، بينما قدم فيرتز أداءً جيداً دون أن يظهر بصورة حاسمة طوال المباراة.

ويبدو أن إيراولا يدرك أن مشروعه يحتاج إلى الوقت، إذ يريد من فريقه أن يلعب كرة قدم هجومية سريعة، مع ضغط وحركة مستمرة من الأجنحة، بحيث يتحول اللعب إلى ما يشبه كرة القدم السريعة التي تبدو أحياناً وكأنها خرجت من شاشة لعبة إلكترونية.

وتمنح روزنامة ليفربول المقبلة فرصة مبكرة لاختبار هذا المشروع؛ إذ سيستضيف مانشستر سيتي وآرسنال ومانشستر يونايتد في 3 من مبارياته الـ5 المقبلة على ملعب «آنفيلد»، وهي مواجهات يمكن أن تكشف سريعاً مدى قدرة باركولا ورفاقه على تحويل الطموحات الجديدة إلى واقع.

وبانضمام باركولا إلى فيرتز وإيزاك، يأمل ليفربول في بناء هجوم يجمع بين السرعة والمهارة والقوة، وأن تصبح عبارة «كرة قدم بلايستيشن» التي ارتبطت بالفرنسي منذ طفولته وصفاً لما يقدمه الفريق فعلياً داخل الملعب.

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موسيالا وغنابري على أعتاب العودة لبايرن ميونيخ

جمال موسيالا (د.ب.أ)
جمال موسيالا (د.ب.أ)
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موسيالا وغنابري على أعتاب العودة لبايرن ميونيخ

جمال موسيالا (د.ب.أ)
جمال موسيالا (د.ب.أ)

اقترب الألماني الدولي جمال موسيالا من العودة إلى صفوف بايرن ميونيخ، بعدما استعاد تدريجياً جاهزيته البدنية وقدم مستويات جيدة في التدريبات هذا الأسبوع.

وقال البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لبايرن ميونيخ، قبل مواجهة أوسنابروك المنافس بدوري الدرجة الثانية غداً الأربعاء في الدور الأول لكأس ألمانيا: «لقد تدرب بشكل جيد للغاية هذا الأسبوع. سارت الأمور في التدريبات كما أردنا تماماً».

وأوضح كومباني أن قرار الدفع بموسيالا سيتم اتخاذه بالتشاور مع اللاعب والأطباء، بهدف اختيار «التوقيت المناسب» لعودته، سواء خلال مباراة أوسنابروك، أو أمام شالكه يوم السبت المقبل في الدوري الألماني، أو في افتتاح مشوار الفريق بدوري أبطال أوروبا أمام بودو غليمت النرويجي يوم الخميس المقبل.

وأضاف كومباني: «لا يمكنني أن أقول في هذه المرحلة ما إذا كانت عودة موسيالا ستكون في المباراة المقبلة».

وابتعد موسيالا، البالغ من العمر 23 عاماً، عن بايرن لفترة بعد تعرضه للسقوط مرتين على أرض الملعب خلال فترة قصيرة نتيجة حالة عصبية، ما استدعى تعديل الأدوية التي يتناولها.

كما اقترب سيرغ جنابري من العودة إلى الملاعب، حيث قال كومباني: «قد يكون ذلك في نهاية هذا الأسبوع، لكن ليس بالضرورة». وذلك بعد أن غاب اللاعب عن صفوف منتخب ألمانيا في كأس العالم بسبب إصابة خطيرة في فخذه.

سيرغ جنابري (رويترز)

وأوضح كومباني: «أعتقد أنه سيخوض أولى دقائقه في غضون الأيام العشرة المقبلة، وبعدها سيعود بشكل كامل إلى أجواء المباريات».

وأكد كومباني أن يوناس أوربيغ، الحارس البديل لمانويل نوير، سيشارك أساسياً أمام أوسنابروك، مشيراً إلى أن النادي منح الحارس الشاب قدراً كبيراً من الثقة، بعدما خاض كثيراً من المباريات المهمة مع الفريق، من بينها بلوغ نهائي كأس ألمانيا الموسم الماضي.

وتلقى بايرن ضربة موجعة بإصابة المهاجم الشاب مايكون كاردوزو، البالغ من العمر 17 عاماً، الذي سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر بعد خضوعه لجراحة في الكتف، إثر إصابته خلال مشاركته مع الفريق الرديف في مطلع الأسبوع.

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