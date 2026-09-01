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الرياضة رياضة عالمية

«فلاشينغ ميدوز»: شفيونتيك تعبر بثبات إلى الدور الثاني

ستواجه شفيونتيك في الدور الثاني الأرجنتينية ناديا بودوروسكا (أ.ف.ب)
ستواجه شفيونتيك في الدور الثاني الأرجنتينية ناديا بودوروسكا (أ.ف.ب)
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«فلاشينغ ميدوز»: شفيونتيك تعبر بثبات إلى الدور الثاني

ستواجه شفيونتيك في الدور الثاني الأرجنتينية ناديا بودوروسكا (أ.ف.ب)
ستواجه شفيونتيك في الدور الثاني الأرجنتينية ناديا بودوروسكا (أ.ف.ب)

استهلت البولندية إيغا شفيونتيك، البطلة السابقة لبطولة «أميركا المفتوحة للتنس»، مشوارها في النسخة الحالية بانتصار مقنع، بعدما تغلبت على الصينية وانغ شيو 6 - 2 و6 - 3، الاثنين، لتبلغ الدور الثاني.

شفيونتيك تريد المواصلة لمراحل متقدمة في البطولة (أ.ف.ب)

ودخلت شفيونتيك، المُصنَّفة الثامنة في البطولة، منافسات نيويورك بمعنويات مرتفعة، بعدما أحرزت في وقت سابق من أغسطس (آب) لقب تورونتو، وهو الأول لها خلال عام شهد تذبذباً في نتائجها، قبل أن تصل إلى الدور نصف النهائي في سينسيناتي، بينما تسعى في «فلاشينغ ميدوز» لإضافة لقب سابع في البطولات الأربع الكبرى إلى سجلها.

شفيونتيك توقع لمعجبيها عقب الفوز (أ.ف.ب)

وقالت شفيونتيك بعد المباراة التي استغرقت 88 دقيقة: «كان يوماً جيداً بالتأكيد. شعرت بحالة جيدة منذ البداية، وامتلكت الطاقة والكثافة التي أريد الحفاظ عليهما».

وأضافت: «من الجميل الوصول إلى إحدى البطولات الكبرى بعد تحقيق نتيجتين جيدتين، خصوصاً أن هذه الفترة من الموسم لم تكن يوماً من الفترات التي أشعر فيها براحة كبيرة. أحرزت تقدماً كبيراً، وأركز حالياً على تحسين التفاصيل الصغيرة في أدائي».

الصينية وانغ شيو (إ.ب.أ)

وفرضت البولندية، البالغة 25 عاماً، سيطرتها مبكراً تحت أضواء «ملعب لويس أرمسترونغ»، وتقدمت 3 - 1 في المجموعة الأولى، قبل أن تحسمها بكسر آخر لإرسال منافستها الصينية.

وواصلت شفيونتيك، المتوَّجة بلقب «أميركا المفتوحة» عام 2022، تفوقها في المجموعة الثانية، وحقَّقت كسر الإرسال الحاسم في الشوط الثامن قبل أن تنهي المباراة لمصلحتها.

فرضت البولندية سيطرتها مبكراً تحت أضواء «ملعب لويس أرمسترونغ» (أ.ب)

وستواجه شفيونتيك في الدور الثاني الأرجنتينية ناديا بودوروسكا، التي تأهلت بعد فوزها على السويسرية سيمونا فالتيرت.

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الإسباني مورينو يتولى مؤقتاً تدريب منتخب كوريا الجنوبية

روبرت مورينو (رويترز)
روبرت مورينو (رويترز)
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الإسباني مورينو يتولى مؤقتاً تدريب منتخب كوريا الجنوبية

روبرت مورينو (رويترز)
روبرت مورينو (رويترز)

أعلن «الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم»، الثلاثاء، تعيين الإسباني روبرت مورينو مدرباً مؤقتاً للمنتخب الوطني.

ويتولى مورينو، المدرب السابق للمنتخب الإسباني، قيادة كوريا الجنوبية خلال 6 مباريات في فترتي التوقف الدولي في سبتمبر (أيلول) الحالي ونوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، مع إمكانية تمديد عقده ليستمر في منصبه حتى «كأس آسيا 2027» المقررة في يناير (كانون الثاني) المقبل.

وقال هيون يونغ مين، رئيس «لجنة المنتخبات الوطنية» في «الاتحاد الكوري الجنوبي»: «أثار مورينو إعجابنا بفهمه العميق كرة القدم الكورية وقدرته على تقديم مجموعة واسعة من البدائل التكتيكية. نأمل أن يساعد هو وجهازه الفني الجديد في تحسين أداء منتخبنا الوطني».

وتولى مورينو تدريب منتخب إسبانيا في عام 2019، كما سبقت له قيادة أندية موناكو الفرنسي وغرناطة الإسباني، وكانت آخر تجاربه مع نادي سوتشي الروسي، الذي انتهت مهمته معه في أغسطس (آب) من العام الماضي. وأوضح «الاتحاد الكوري» أن إحدى المهام الرئيسية لمورينو ستكون «تغيير أجواء المنتخب الوطني»، بعدما ظل منصب المدير الفني شاغراً منذ استقالة هونغ ميونغ بو في أواخر يونيو (حزيران) الماضي، عقب خروج كوريا الجنوبية من دور المجموعات في «كأس العالم 2026».

ويستهل مورينو مهمته مع المنتخب الكوري بمواجهة الإكوادور يوم 24 سبتمبر الحالي.

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رياضة كرة القدم كوريا الجنوبية
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«لاليغا»: برشلونة يحول تأخره إلى فوز كبير بثنائية لكل من يامال ورافينيا

برشلونة يحول تخلفه إلى فوز كبير بثنائية لكل من يامال ورافينيا (رويترز)
برشلونة يحول تخلفه إلى فوز كبير بثنائية لكل من يامال ورافينيا (رويترز)
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«لاليغا»: برشلونة يحول تأخره إلى فوز كبير بثنائية لكل من يامال ورافينيا

برشلونة يحول تخلفه إلى فوز كبير بثنائية لكل من يامال ورافينيا (رويترز)
برشلونة يحول تخلفه إلى فوز كبير بثنائية لكل من يامال ورافينيا (رويترز)

تمكن برشلونة من قلب تأخره بهدف لفوز عريض أمام رايو فاليكانو 5 - 2 الاثنين على ملعب «كامب نو» في المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم، بفضل ثنائية لكل من لامين يامال والبرازيلي رافينيا، محافظاً بذلك على سجله المثالي في مستهل حملة الدفاع عن لقبه.

واستعاد العملاق الكاتالوني، الفائز باللقب في الموسمين الماضيين، المركز الأول بـ9 نقاط، متفوقاً على غريمه ريال مدريد بفارق الأهداف (+2)، علماً بأنه والنادي الملكي هما الفريقان الوحيدان اللذان حققا العلامة الكاملة حتى الآن.

وفوجئ برشلونة في مستهل اللقاء بهجمة سريعة أنهاها سيرخيو كاميو الذي افتتح التسجيل للضيوف في الدقيقة 9، لكن المضيف رد بسرعة في الدقيقة 19 بعد مراوغة وتسديدة رائعتين من قائده رافينيا الذي شغل مجدداً مركز الرقم 9.

ومنحت تسديدة قوية في الزاوية العليا من موهبة المنتخب الإسباني يامال التقدم لصاحب الأرض بعد دقيقتين فقط من إدراك التعادل.

وتسبب المدافع الفرنسي فلوريان لوجون في تعزيز تقدم أصحاب الأرض حين حول الكرة في شباك فريقه خلال اعتراضه كرة عرضية للدولي الإنجليزي أنتوني غوردون (51).

لكن رغم هذا التقدم، تبين أن «بلاوغرانا» لم يعالج بعد نقاط ضعفه الدفاعية رغم سوق انتقالاته الواعدة، إذ سمح لكاميو مجدداً بتقليص الفارق برأسية إثر ركلة ركنية (59).

قبل أن يوقع نجم منتخب الـ«سيليساو» على هدف برشلونة الرابع (71)، بعد تمريرة رائعة بالكعب من غوردون، ليحرزه ثنائيته الثانية في ثلاث مباريات في الدوري.

واختتم يامال الأهداف ورفع رصيده عن 19 عاماً إلى 51 في «لاليغا»، بتسديدة أرضية من على حافة منطقة الجزاء (90).

وقال مدرب برشلونة الألماني هانزي فليك لمنصة «دازون» عقب اللقاء: «أعتقد أننا لعبنا بشكل رائع فعلاً في الشوط الأول. تسجيل هدف ضدنا 1 - 0 كان وارداً، لكن رد الفعل كان جيداً جداً، وأعجبتني أشياء كثيرة رأيتها في الشوط الأول».

ورأى أنه «عندما تتقدم 3 - 1 خاصة على أرضك، عليك أن تتحكم بالمباراة بشكل أفضل بكثير».

وأضاف: «نملك الجودة للتحكم بالمباراة، وزيادة الاستحواذ على الكرة. عقلية فريقنا وبعض اللاعبين تميل دائماً لمواصلة الهجوم».

وتابع المهاجم البرازيلي غابريال جيزوس، القادم لبرشلونة من آرسنال الإنجليزي، المباراة من المدرجات.

وقال فليك عنه: «بالنسبة لي هو مهاجم من الطراز الأول، وبالطبع مهم جداً بالنسبة لنا. يمكنه أن يمنحنا أشياء كثيرة، وأنا سعيد جداً بوجوده هنا».

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الدوري الفرنسي: الجزائري عمورة ينتقل إلى نيس بالإعارة

محمد أمين عمورة (رويترز)
محمد أمين عمورة (رويترز)
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الدوري الفرنسي: الجزائري عمورة ينتقل إلى نيس بالإعارة

محمد أمين عمورة (رويترز)
محمد أمين عمورة (رويترز)

انتقل المهاجم الجزائري الدولي محمد أمين عمورة إلى نيس بالإعارة من فولفسبورغ الألماني لموسم واحد مع خيار الشراء، وفق ما أعلن صاحب المركز الـ17 في الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وقال النادي في بيان: «يسرّ نيس الإعلان عن التعاقد مع محمد عمورة. ينضم المهاجم البالغ من العمر 26 عاماً إلى النادي قادماً من فولفسبورغ الألماني على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء».

بدوره، قال اللاعب؛ الذي شارك بمباراة واحدة مع منتخب بلاده في «مونديال أميركا الشمالية» هذا الصيف قبل تعرّضه لإصابة: «أعرف الدوري الفرنسي جيداً، وأعرف نادي نيس جيداً. لديّ كثير من الأصدقاء الذين لعبوا هنا». وأضاف: «أعلم أن الموسم الماضي لم يكن سهلاً، لكنني أعلم أيضاً أن الطموحات هنا كبيرة دائماً. أعجبني ما طرحته الإدارة والمدرب. وأعرف أن الجماهير شغوفة، وهذا يعجبني أيضاً. آمل أن نقدم موسماً جيداً».

وبعدما بدأ مسيرته في وفاق سطيف، خاض عمورة أولى تجاربه الأوروبية في سويسرا مع لوغانو (66 مباراة و17 هدفاً بين عامي 2021 و2023)، لكنه تألق بشكل لافت في بلجيكا، حيث أصبح أحد أبرز عناصر صحوة أونيون سان جيلواز. وخلال موسمه الوحيد في الأراضي البلجيكية (2023 - 2024)، سجل 22 هدفاً وقدم 7 تمريرات حاسمة في مختلف المسابقات، مسهماً في إحراز «كأس بلجيكا». انضم إلى فولفسبورغ وسجّل 18 هدفاً في 67 مباراة، من بينها 8 أهداف في الموسم الماضي، رغم هبوط فريقه إلى الدرجة الثانية.

وقال موريس كوهين، رئيس نادي نيس: «نحن سعداء للغاية بالترحيب بمحمد في النادي. لقد تلقى كثيراً من العروض، واختياره الانضمام إلينا يؤكد أننا ما زلنا وجهة جاذبة للاعبين».

ولم تكن انطلاقة نيس؛ الذي نجا من الهبوط في الموسم الماضي بعد تفوّقه على سانت اتيان في ملحق الصعود والهبوط، جيدة في بداية هذا الموسم، مع تحقيق نقطة واحدة في أول مباراتين.

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