عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:45 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

نجوم ألعاب القوى الألمان يحلمون باستضافة مونديال 2029 في ميونيخ

نجوم ألعاب القوى الألمان يحلمون باستضافة مونديال 2029 في ميونيخ (أ.ف.ب)
نجوم ألعاب القوى الألمان يحلمون باستضافة مونديال 2029 في ميونيخ (أ.ف.ب)
TT
TT

نجوم ألعاب القوى الألمان يحلمون باستضافة مونديال 2029 في ميونيخ

نجوم ألعاب القوى الألمان يحلمون باستضافة مونديال 2029 في ميونيخ (أ.ف.ب)
نجوم ألعاب القوى الألمان يحلمون باستضافة مونديال 2029 في ميونيخ (أ.ف.ب)

أمل عدد من أبرز نجوم ألعاب القوى في ألمانيا أن تحظى مدينة ميونيخ بشرف استضافة بطولة العالم عام 2029، لمنحهم فرصة المنافسة أمام جماهيرهم على أرضهم، في ظل توقعات بأن يعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى عن المدينة المضيفة في سبتمبر (أيلول) المقبل. وقال ليو نويغباور، بطل العالم وأوروبا في منافسات العشاري: «ميونيخ 2029 ستكون بالطبع حلماً. سيكون الأمر رائعاً حقاً». وأضاف: «أعتقد أن ألعاب القوى تحظى عموماً بتقدير كبير في ألمانيا، ولدي الآن شعور بأنها تزداد شعبية يوماً بعد يوم». ويتطلع نيكلاس كاول، منافس نويجباور في منافسات العشاري، أيضاً إلى العودة إلى الملعب الأولمبي في ميونيخ، الذي توج فيه بطلاً لأوروبا عام 2022، إذا حصلت المدينة على حق استضافة البطولة. وقال كاول: «بالطبع أتمنى بشدة أن تستضيف ميونيخ بطولة العالم 2029، لأنني سأكون في سن 31 عاماً، وهو عمر لا يزال بإمكاني فيه المنافسة». وأضاف: «العودة إلى الملعب الأولمبي الذي أصبحت فيه بطلاً لأوروبا ستكون أمراً استثنائياً بكل المقاييس». واستضافت ألمانيا بطولة العالم لألعاب القوى مرتين من قبل، الأولى عام 1993 في شتوتغارت، والثانية عام 2009 في برلين، عندما سجل الأسطورة الجامايكي يوسين بولت الرقمين القياسيين العالميين الحاليين في سباقي 100 و200 متر. وتتنافس ميونيخ على استضافة بطولة 2029 مع لندن، التي استضافت نسخة 2017، والعاصمة الكينية نيروبي، التي تسعى إلى منح القارة الأفريقية فرصة استضافة البطولة للمرة الأولى. ومن جانبها، تأمل جينا لوكينكيمبر، التي توجت بذهبيتي سباق السرعة في ميونيخ خلال بطولة أوروبا عام 2022، في أن تحصل المدينة على حق الاستضافة، مؤكدة أنها شاركت بشكل فعال في دعم ملف الترشح. وقالت لوكينكيمبر: «لقد بذلت الكثير من الجهد من أجل هذا الملف، وألقيت خطاباً استمر عشر دقائق أمام لجنة الاتحاد الدولي لألعاب القوى، لأنني بالتأكيد أؤيد إقامة بطولة العالم في ألمانيا مجدداً».

مواضيع
العاب القوى رياضة ألمانيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

العداء الألماني أنساه يرفض قرار إيقافه بسبب المنشطات

رياضة عالمية العداء الألماني أوين أنساه (أ.ب)

العداء الألماني أنساه يرفض قرار إيقافه بسبب المنشطات

رفض العداء الألماني أوين أنساه، بطل أوروبا في سباق 200 متر، العقوبة المقترحة بإيقافه أربع سنوات من جانب الوكالة الألمانية لمكافحة المنشطات.

«الشرق الأوسط» (برلين)
رياضة عالمية العداءة الأميركية ماساي راسل (رويترز)
رياضة عالمية

الأميركية راسل: إنجاز دوس سانتوس أسهم في تحطيمي الرقم العالمي

أكدت الأميركية ماساي راسل أن الرقم العالمي الذي سجله البرازيلي دوس سانتوس في سباق «400 متر حواجز» منحها دفعة إضافية لتحقيق إنجاز في سباق «100 متر حواجز».

«الشرق الأوسط» (زيوريخ)
رياضة عالمية السويدي الأسطوري أرماند «موندو» دوبلانتيس بطل لقاء سيليزيا (رويترز)
رياضة عالمية

«لقاء سيليزيا الماسي»: فوز جديد لدوبلانتيس «دون رقم قياسي»

حقق السويدي الأسطوري أرماند «موندو» دوبلانتيس فوزاً جديداً الأحد في مسابقة القفز بالزانة خلال لقاء سيليزيا البولندي.

«الشرق الأوسط» (سيليزيا (بولندا))
رياضة عالمية بطلة الوثب الطويل الأولمبية مالايكا ميهامبو (رويترز)
رياضة عالمية

الإصابة تنهي موسم بطلة الوثب الألمانية ميهامبو

أعلن الاتحاد الألماني لألعاب القوى، في بيان الأحد، أن بطلة الوثب الطويل الأولمبية، مالايكا ميهامبو، اضطرت لإنهاء موسمها مبكراً بسبب إصابة في الفخذ.

«الشرق الأوسط» (برلين)
رياضة عالمية روبوتات «شبيهة بالبشر» تحطم أرقاماً قياسية رياضية (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

روبوتات «شبيهة بالبشر» تحطم أرقاماً قياسية رياضية

حطّم «رياضيون» آليون شبيهو البشر أرقاماً قياسية رياضية بشرية، من بينها الرقم القياسي للأسطورة الجامايكية أوسين بولت في سباق 100 متر.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الرياضة رياضة عالمية

مانشستر سيتي يتعاقد مع آلان إلياس قادماً من بالميراس

آلان إلياس (رويترز)
آلان إلياس (رويترز)
TT
TT

مانشستر سيتي يتعاقد مع آلان إلياس قادماً من بالميراس

آلان إلياس (رويترز)
آلان إلياس (رويترز)

أعلن مانشستر سيتي، اليوم الاثنين، تعاقده مع الجناح البرازيلي آلان إلياس قادماً من بالميراس بموجب عقد مدته خمس سنوات، ليصبح بذلك سادس لاعب ينضم إلى صفوف الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الصيف.

وقال هوغو فيانا مدير كرة القدم في مانشستر سيتي في بيان: «آلان لاعب مثير للغاية، ونعتقد أنه سيكون إضافة كبيرة للفريق».

وأضاف: «لقد أظهر طوال مسيرته القصيرة حتى الآن أنه سيكافح ليكون في أفضل حالاته».

وأشارت تقارير إلى أن مانشستر سيتي وافق على دفع حوالي 40 مليون يورو (47 مليون دولار) للحصول على خدمات اللاعب الذي تدرج في أكاديمية النادي الذي يتخذ من ساو باولو مقراً له، وخاض 96 مباراة مع الفريق الأول.

وتعاقد سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية مع إليوت أندرسون، وخيرونيمو رولي، وأيوب بوعدي، وجيريمي مونجا، وبيرس تشارلز.

وقال آلان: «هذه لحظة لا تصدق بالنسبة لي. مانشستر سيتي، بكل ما حققه من ألقاب على مدى 15 عاماً الماضية، هو أحد أكثر الأندية جاذبية في العالم للاعبين».

وأضاف: «إن جلوسي هنا اليوم والقول إنني انضممت إلى سيتي هو أكثر لحظة أشعر فيها بالفخر في حياتي. أحب بالميراس، وسأظل أحبه دائماً، لكن قرار الانضمام إلى سيتي كان سهلاً».

وقال إلياس إنه يأمل أن يكون «برازيلياً جيداً آخر» في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأن يسير على خطى لاعبين أمثال غابرييل جيسوس وإيدرسون وفرناندينيو، الذين فازوا بلقب الدوري مع سيتي.

مواضيع
الرياضة كرة القدم مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

مارتينيز فخور بارتداء قميص جون تيري في تشيلسي

إيميليانو مارتينيز (رويترز)
إيميليانو مارتينيز (رويترز)
TT
TT

مارتينيز فخور بارتداء قميص جون تيري في تشيلسي

إيميليانو مارتينيز (رويترز)
إيميليانو مارتينيز (رويترز)

أعرب الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، حارس المرمى الجديد لنادي تشيلسي الإنجليزي، عن فخره بارتداء القميص رقم 26، الذي ارتبط لسنوات بأسطورة النادي جون تيري، مؤكداً أنه سيحمل الرقم الشهير بكل تقدير.

وانضم مارتينيز إلى تشيلسي قادماً من أستون فيلا، وشارك للمرة الأولى مع فريقه الجديد في الفوز المثير على برايتون 4-3 أمس الأحد، حيث قدم أداءً جيداً وتصدى لعدد من الفرص الخطيرة، ليساهم في تحقيق الفريق انتصاره الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال مارتينيز إنه تحدث مع تيري قبل انتقاله إلى تشيلسي، مستفيداً من علاقتهما السابقة عندما كان تيري ضمن الجهاز الفني لأستون فيلا خلال فترة وجود الحارس الأرجنتيني في النادي.

وأوضح مارتينيز للموقع الرسمي لتشيلسي: «أتذكر أنني ارتديت الرقم 26 في بعض فترات الإعارة مع أندية سابقة، وبالطبع كنت أعرف أن جون تيري اشتهر بهذا الرقم هنا».

وأضاف: «كان جون أحد الأشخاص الذين تحدثت معهم قبل انضمامي، وقال إنه سعيد للغاية بوجودي هنا. ومن خلال الفترة التي قضيناها معاً في أستون فيلا، فهو يعرف مدى جديتي في عملي وما يمكنني تقديمه لتشيلسي، وقد ساعدني كثيراً في اتخاذ قراري».

وكشف الحارس الأرجنتيني أنه أرسل رسالة إلى تيري صباح توقيعه مع تشيلسي، قال فيها: «سأرتدي قميصك، وسأرتديه بكل فخر».

مواضيع
الرياضة كرة القدم تشيلسي الدوري الإنجليزي بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

غابرييل جيسوس وبرشلونة... صفقة تأجلت 10 أعوام

حاول برشلونة في ذلك الوقت الاستفادة من وجود نيمار إلى جانب جيسوس في المنتخب البرازيلي (رويترز)
حاول برشلونة في ذلك الوقت الاستفادة من وجود نيمار إلى جانب جيسوس في المنتخب البرازيلي (رويترز)
TT
TT

غابرييل جيسوس وبرشلونة... صفقة تأجلت 10 أعوام

حاول برشلونة في ذلك الوقت الاستفادة من وجود نيمار إلى جانب جيسوس في المنتخب البرازيلي (رويترز)
حاول برشلونة في ذلك الوقت الاستفادة من وجود نيمار إلى جانب جيسوس في المنتخب البرازيلي (رويترز)

قبل 10 أعوام، بذل النجم البرازيلي نيمار جهداً لإقناع مواطنه غابرييل جيسوس باختيار برشلونة، لكن اتصالاً من بيب غوارديولا غيّر مسار الصفقة، قبل أن يجد المهاجم طريقه أخيراً إلى النادي الكاتالوني بعد عقد كامل.

وأعلن برشلونة تعاقده مع غابرييل جيسوس، مهاجم آرسنال، مقابل 10 ملايين يورو، في صفقة جاءت في اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات، بعدما تعثرت مساعي النادي لضم الأرجنتيني جوليان ألفاريز بسبب رفض أتلتيكو مدريد التفاوض.

لكن جيسوس لم يكن اسماً جديداً على قائمة اهتمامات برشلونة؛ إذ سبق للنادي أن راقبه عندما كان لاعباً في صفوف بالميراس عام 2016. ووفقاً لصحيفة «ماركا» الإسبانية سافر روبرت فرنانديز، المدير الرياضي لبرشلونة آنذاك، إلى البرازيل لمتابعته عن قرب، في ظل اهتمام عدد من الأندية الأوروبية بالمهاجم الشاب.

وحاول برشلونة في ذلك الوقت الاستفادة من وجود نيمار إلى جانب جيسوس في المنتخب البرازيلي المشارك في دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو. وتحدث نيمار مع مواطنه خلال المعسكر، محاولاً إقناعه باختيار برشلونة.

وقال جيسوس في مقابلة سابقة مع صحيفة «ذا صن» البريطانية إنه كان متردداً بالفعل بعد حديث نيمار معه، موضحاً أن مواطنه تحدث إليه عن برشلونة والمدينة، وأشار إلى أن الطقس فيها يشبه أجواء البرازيل، وهو ما جعله يفكر جدياً في الانتقال إلى النادي الكاتالوني.

لكن جيسوس كان يبحث أيضاً عن فرصة أكبر للعب، وهنا جاء دور غوارديولا. وأوضح المهاجم البرازيلي أن اتصالاً هاتفياً من المدرب الإسباني أقنعه بأن مانشستر سيتي هو الخيار الأنسب لمسيرته.

وقال جيسوس: «رأيت أن مانشستر سيتي مهتم بي فعلاً بعد أن تحدثت مع بيب هاتفياً».

وانتهت تلك المفاوضات بانتقال جيسوس إلى مانشستر سيتي، حيث لعب تحت قيادة غوارديولا، قبل أن ينتقل لاحقاً إلى آرسنال.

وبعد 10 سنوات من محاولة برشلونة ضمه، عاد اسم جيسوس إلى الواجهة في النادي الكاتالوني، لكن هذه المرة لم يعد لاعباً شاباً يبحث عن وجهته الأوروبية الأولى، بل مهاجم سبق له خوض تجارب كبيرة في إنجلترا، ليجد أخيراً طريقه إلى «كامب نو».

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري الإسباني برشلونة إسبانيا