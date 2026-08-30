«الدوري الإيطالي»: إنتر ميلان يكتفي بهدف في كالياري... ولاتسيو يهزم جنوا

فاز إنتر ميلان على مضيفه كالياري 1/صفر، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع إنتر ميلان، الذي اكتسح مونزا برباعية في الجولة الأولى، رصيده إلى ست نقاط ليتصدر الترتيب بفارق الأهداف عن غريمه التقليدي ميلان صاحب المركز الثاني ويوفنتوس صاحب المركز الثالث.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد كالياري عند ثلاث نقاط في المركز العاشر.

وسجل إنتر ميلان هدف المباراة الوحيد عن طريق هاكان شالهان أوغلو في الدقيقة التاسعة.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، حقق لاتسيو فوزه الثاني على التوالي في المسابقة، هذه المرة على حساب جنوا بهدف نظيف.

وسجل لاتسيو هدفه الوحيد عن طريق ديفيد فراتيسي في الدقيقة 25.

ورفع لاتسيو رصيده إلى ست نقاط في المركز الرابع، بفارق الأهداف خلف إنتر ميلان وميلان ويوفنتوس، وكان قد فاز في الجولة الأولى بنفس النتيجة على بولونيا.

على الجانب الآخر، يحتل جنوا المركز السادس عشر بدون رصيد من النقاط.

ودخل إنتر ميلان المباراة بكل قوة محاولا تهديد منافسه، الذي بدأ المباراة بأداء حذر خشية تلقي هدف مبكر في شباكه من حامل اللقب.

لكن ما كان يخشاه كالياري تحقق في الدقيقة التاسعة، حيث سجل هاكان شالهان أوغلو هدف المباراة الوحيد لإنتر ميلان.

وتلقى اللاعب الدولي التركي تمريرة من الجهة اليمنى من زميله نيكولو باريلا، ليسدد كرة أرضية ذكية خدعت حارس كالياري وسكنت شباكه معلنا تقدم فريقه.

وشهدت المباراة إهدار إنتر ميلان لأكثر من فرصة مع تألق حارس كالياري، إيليا كابريلي، الذي تصدى للعديد من المحاولات الخطيرة في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني لم تتغير الأمور كثيرا، وواصل إنتر ميلان سعيه لتسجيل هدف ثان في شباك كالياري الذي لم يستسلم على المستوى الدفاعي وحاول من وقت إلى آخر تهديد مرمى جوسيب مارتينيز، حارس إنتر ميلان.

وتألق الحارس الإسباني في إبعاد الهجمات الخطيرة عن مرمى فريقه، كما بادله كابريلي حارس كالياري التألق دون أن ينجح فريقه في إدراك التعادل.

ونجح إنتر ميلان في تسيير ما تبقى من المباراة لصالحه، لينهيها بفوزه 1/صفر.