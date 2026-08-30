«لا ليغا»: رباعية مثالية لريال مدريد في مرمى مالاغا

واصل ريال مدريد بدايته المثالية في الموسم الجديد من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بالفوز 4-صفر، الأحد، على ضيفه مالاغا الصاعد حديثاً للدرجة الأولى؛ إذ تقدم بثلاثة أهداف في غضون 30 دقيقة قبل إضافة هدف رابع متأخر.

وافتتح جود بلينغهام التسجيل في الدقيقة 19 عندما تسلم الكرة وتجاوز ثلاثة مدافعين ثم سددها منخفضة أسفل حارس المرمى ألفونسو هيريرو.

واستقبلت شباك هيريرو هدفاً عكسياً منه بعدها بسبع دقائق إثر تداخل مع زميل له خلال محاولته إبعاد ضربة رأس من بلينغهام، قبل أن يسجل كيليان مبابي هدفاً من تسديدة مباشرة بعد تمريرة عرضية من ترينت ألكسندر-أرنولد في الدقيقة 30.

وفي الشوط الثاني، سدد بلينغهام كرة ارتدت من القائم، قبل أن يسجل التركي البديل أردا غولر الهدف الرابع في الوقت بدل الضائع، إثر تمريرة ساحرة من البرازيلي فينيسيوس جونيور.

ويتصدر فريق المدرب جوزيه مورينيو الترتيب برصيد تسع نقاط من ثلاث مباريات، متقدماً بنقطتين على أتلتيكو مدريد وألافيس، بينما يمتلك برشلونة صاحب المركز الرابع ست نقاط حصدها خلال مباراتين، قبل مواجهته مع رايو فاييكانو، الاثنين.