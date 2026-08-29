مانويل نوير يحقق إنجازاً تاريخياً مع بايرن ميونيخ

حقق مانويل نوير، حارس مرمى وقائد بايرن ميونيخ، إنجازاً تاريخياً بعدما خاض مباراته رقم 600 مع النادي البافاري خلال الفوز الكبير على شتوتغارت 5 /1 مساء الجمعة، في افتتاح منافسات الدوري الألماني لكرة القدم.

وأصبح نوير خامس لاعب في تاريخ بايرن ميونيخ يصل إلى 600 مباراة مع النادي، بعد أساطير الفريق توماس مولر، وسيب ماير، وأوليفر كان، وغيرد مولر.

ونقل الموقع الرسمي لبايرن ميونيخ عن نوير، البالغ من العمر 40 عاماً، قوله عقب المباراة: «أشعر بالتأكيد بحالة جيدة، وأستمتع بالتدريب مع الفريق، وخوض المباريات كل يوم. افتتاح الموسم بهذه الطريقة حلم، وهذه هي النتيجة التي كنا نريدها».

ومنذ انتقاله من شالكه إلى بايرن ميونيخ قبل 15 عاماً، ساهم نوير في كتابة صفحات بارزة من تاريخ النادي، حيث توج معه بـ13 لقباً للدوري الألماني، وسبعة ألقاب لكأس ألمانيا، ولقبين لدوري أبطال أوروبا، إلى جانب العديد من الألقاب الأخرى.

ويملك نوير 269 مباراة حافظ خلالها على نظافة شباكه مع بايرن، كما عزز رقمه القياسي في الدوري الألماني بعدما حقق انتصاره رقم 375 في المسابقة خلال مواجهة شتوتغارت.

وخاض الحارس المخضرم 546 مباراة في الدوري الألماني، واستقبل خلالها 85.‏0 هدف في المباراة الواحدة، وهو معدل لم يقترب منه أي حارس آخر في تاريخ المسابقة ممن خاضوا 100 مباراة على الأقل، فيما يحتل أوليفر كان المركز الثاني بمعدل 04.‏1 هدف في المباراة.

ورغم الفوز الكبير، شعر نوير بالاستياء من اهتزاز شباكه أمام شتوتغارت، ليظل رصيده عند 241 مباراة بشباك نظيفة في الدوري الألماني.

وقال نوير: «استقبال هدف أمر مزعج دائماً، لكن ليس من السهل التعامل مع كل موقف أمام فريق جيد مثل شتوتغارت. سنحاول مواصلة العمل بهذه الطريقة، والقيام بما علينا».