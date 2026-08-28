ألكاراس جاهز بنسبة 100 % لـ«فلاشينغ ميدوز»

أكد الإسباني كارلوس ألكاراس، المصنف الثالث عالمياً، الجمعة، بشعوره بأنه «جاهز بنسبة 100 في المائة» قبل بدء حملة الدفاع عن لقبه في بطولة الولايات المتحدة، رابعة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، لكنه أقرَّ بأنه عانى من بعض القلق بعد ابتعاده عن الملاعب لأربعة أشهر بسبب إصابة في المعصم.

وأوضح اللاعب الإسباني أنه استمد الثقة من الحصص التدريبية الشاقة التي خاضها قبل انطلاق البطولة الكبرى، وذلك خلال يوم إعلامي سبق انطلاق المنافسات.

وقال للصحافيين: «كنت بحاجة إلى المجيء إلى هنا والتدرّب مع هؤلاء اللاعبين لأستعيد أجواء المنافسة مجدداً، وهذا اختبار حقيقي بالفعل».

وأضاف: «أشعر بحال رائعة، وقد ساعدني ذلك كثيراً على أن أدرك الآن أن الأمر كله في ذهني».

ويبلغ ألكاراس من العمر 23 عاماً، وأصبح أصغر لاعب يحقق الإنجاز الكبير المتمثل في الفوز بجميع البطولات الأربع الكبرى خلال مسيرته، بعد تتويجه بلقب بطولة أستراليا في يناير (كانون الثاني).

ولم يخض منافسات الفردي منذ 16 أبريل (نيسان)، بعدما انسحب من دورة برشلونة بسبب إصابة في المعصم الأيمن، قبل أن يغيب أيضاً عن بطولتي فرنسا وويمبلدون.

وكان ألكاراس قد شارك إلى جانب الأميركية سيرينا ويليامز في منافسات الزوجي المختلط ببطولة الولايات المتحدة، الثلاثاء.

وقال، الجمعة، إن فريقه التدريبي والمحيطين به يملكون ثقة كاملة بجاهزيته للعودة.