عكس التيار... رئيس اتحاد باراغواي يشيد بدور «فيفا»

أكد روبرت هاريسون، رئيس اتحاد باراغواي لكرة القدم، أن الدعم المستمر من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ولا سيما عبر برنامج «فيفا فوروورد»، أسهم في إحداث تحول كبير في منظومة كرة القدم بالبلاد، من خلال تطوير البنية التحتية وبناء القدرات واكتشاف المواهب.

ونقل الموقع الرسمي لـ«فيفا»، الجمعة، عن هاريسون قوله إن اتحاد كرة القدم في باراغواي يمتلك حالياً مراكز للأداء العالي ومنشآت متطورة لكرة القدم للرجال والسيدات، وهو ما كان يبدو «مجرد حلم قبل بضع سنوات»، مشيراً إلى أن باراغواي وجهت أكثر من عشرة ملايين و500 ألف دولار عبر صناديق التطوير، مع تخصيص أكثر من سبعة ملايين دولار منها لمشروعات البنية التحتية، أسهمت في إنشاء ثلاثة مراكز للأداء العالي و17 ملعباً مجهزاً بالكامل.

وأضاف هاريسون أن خطط تطوير المواهب ساعد الاتحاد الباراغوياني على اعتماد منهجيات متطورة لاكتشاف اللاعبين وتطويرهم، إلى جانب برامج تكوين المدربين والدورات الفنية والتحكيمية، مستشهداً باللاعب خوليو إنسيسو الذي بدأ مع منتخبات الفئات السنية قبل الوصول إلى الدوريات الأوروبية والمشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026.

كما أكد أن عودة باراغواي إلى كأس العالم 2026 بعد غياب 16 عاماً، منذ مشاركتها الأخيرة في مونديال جنوب أفريقيا 2010، تمثل إحدى ثمار هذا التطور، مشدداً في الوقت نفسه على أن أثر التعاون مع «فيفا» تجاوز الجانب الرياضي ليشمل التعليم والإدماج المجتمعي.