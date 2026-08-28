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عكس التيار... رئيس اتحاد باراغواي يشيد بدور «فيفا»

روبرت هاريسون رئيس اتحاد باراغواي لكرة القدم (الاتحاد الباراغوياني)
روبرت هاريسون رئيس اتحاد باراغواي لكرة القدم (الاتحاد الباراغوياني)
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عكس التيار... رئيس اتحاد باراغواي يشيد بدور «فيفا»

روبرت هاريسون رئيس اتحاد باراغواي لكرة القدم (الاتحاد الباراغوياني)
روبرت هاريسون رئيس اتحاد باراغواي لكرة القدم (الاتحاد الباراغوياني)

أكد روبرت هاريسون، رئيس اتحاد باراغواي لكرة القدم، أن الدعم المستمر من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ولا سيما عبر برنامج «فيفا فوروورد»، أسهم في إحداث تحول كبير في منظومة كرة القدم بالبلاد، من خلال تطوير البنية التحتية وبناء القدرات واكتشاف المواهب.

ونقل الموقع الرسمي لـ«فيفا»، الجمعة، عن هاريسون قوله إن اتحاد كرة القدم في باراغواي يمتلك حالياً مراكز للأداء العالي ومنشآت متطورة لكرة القدم للرجال والسيدات، وهو ما كان يبدو «مجرد حلم قبل بضع سنوات»، مشيراً إلى أن باراغواي وجهت أكثر من عشرة ملايين و500 ألف دولار عبر صناديق التطوير، مع تخصيص أكثر من سبعة ملايين دولار منها لمشروعات البنية التحتية، أسهمت في إنشاء ثلاثة مراكز للأداء العالي و17 ملعباً مجهزاً بالكامل.

وأضاف هاريسون أن خطط تطوير المواهب ساعد الاتحاد الباراغوياني على اعتماد منهجيات متطورة لاكتشاف اللاعبين وتطويرهم، إلى جانب برامج تكوين المدربين والدورات الفنية والتحكيمية، مستشهداً باللاعب خوليو إنسيسو الذي بدأ مع منتخبات الفئات السنية قبل الوصول إلى الدوريات الأوروبية والمشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026.

كما أكد أن عودة باراغواي إلى كأس العالم 2026 بعد غياب 16 عاماً، منذ مشاركتها الأخيرة في مونديال جنوب أفريقيا 2010، تمثل إحدى ثمار هذا التطور، مشدداً في الوقت نفسه على أن أثر التعاون مع «فيفا» تجاوز الجانب الرياضي ليشمل التعليم والإدماج المجتمعي.

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الرياضة رياضة عالمية

البرتغالي لياو يفضل الانتقال لـ«أستون فيلا»

المهاجم البرتغالي رافائيل لياو على رادار الفيلانز (د.ب.أ)
المهاجم البرتغالي رافائيل لياو على رادار الفيلانز (د.ب.أ)
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البرتغالي لياو يفضل الانتقال لـ«أستون فيلا»

المهاجم البرتغالي رافائيل لياو على رادار الفيلانز (د.ب.أ)
المهاجم البرتغالي رافائيل لياو على رادار الفيلانز (د.ب.أ)

ذكر تقرير إخباري أن المهاجم البرتغالي رافائيل لياو، نجم ميلان الإيطالي، يفضل الانتقال إلى أستون فيلا الإنجليزي، وليس لغلاطة سراي التركي.

وأوضحت التقارير أن النادي الإنجليزي لم يقدم عرضاً يتفق مع شروط النادي الإيطالي لرحيل لياو، هذا الصيف.

وظهر أستون فيلا وغلاطة سراي بصفتهما مرشحيْن لضم اللاعب، حيث تنافسا على توقيعه.

وذكرت تقارير صحافية في إيطاليا أن لياو يفضل اللعب في أستون فيلا و«الدوري الإنجليزي»، رغم أن غلاطة سراي مستعد لتقديم عرض أفضل.

ووفقاً لما ذكرته قناة «سكاي سبورت إيطاليا»، فإن أستون فيلا عرَض على لياو راتباً سنوياً قدره 7.5 مليون يورو في الموسم.

كما ذكرت تقارير أخرى أن غلاطة سراي عرَض على اللاعب راتباً يتراوح بين 10 و12 مليون يورو.

ورغم رغبة لياو في الانتقال إلى أستون فيلا، لم يقدم النادي الإنجليزي العرض المناسب لميلان حتى الآن.

وكان ميلان يأمل في بيع اللاعب، هذا الصيف، مقابل 50 مليون يورو.

وأوضحت التقارير أن أستون فيلا عرَض على ميلان الحصول على لياو بنظام الإعارة مقابل 8 ملايين يورو، مع خيار الشراء مقابل 42 مليون يورو للوصول إلى المبلغ المطلوب.

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الرياضة كرة القدم الدوري الإيطالي ميلان الدوري الإنجليزي إيطاليا
الرياضة رياضة عالمية

فرحة لم تكتمل... «مان يونايتد» سيفتقد خدمات باليبا «المنتقل حديثاً»

كارلوس باليبا يغيب للإصابة بعد انتقاله من برايتون إلى مان يونايتد (أ.ب)
كارلوس باليبا يغيب للإصابة بعد انتقاله من برايتون إلى مان يونايتد (أ.ب)
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فرحة لم تكتمل... «مان يونايتد» سيفتقد خدمات باليبا «المنتقل حديثاً»

كارلوس باليبا يغيب للإصابة بعد انتقاله من برايتون إلى مان يونايتد (أ.ب)
كارلوس باليبا يغيب للإصابة بعد انتقاله من برايتون إلى مان يونايتد (أ.ب)

توقّع مايكل كاريك، مدرب مانشستر يونايتد، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، غياب الوافد الجديد كارلوس باليبا عن الملاعب لمدة تصل إلى 3 أسابيع بسبب إصابة في الكاحل، لكنه شدد على أن عدم مشاركته لا يشكل قلقاً كبيراً قبل مواجهة إبسويتش تاون، الأحد.

كان يونايتد قد أتم، هذا الأسبوع، التعاقد مع لاعب الوسط، البالغ من العمر 22 عاماً، قادماً من برايتون في صفقة تبلغ قيمتها نحو 60 مليون جنيه إسترليني (81.48 مليون دولار)، إضافة إلى مكافآت، لكن اللاعب الدولي الكاميروني سيضطر إلى الانتظار قبل أن يخوض مباراته الأولى مع الفريق.

وقال كاريك، للصحافيين، الجمعة: «يعاني مشكلة بسيطة في الكاحل، لذا قد يستغرق الأمر أسبوعين أو نحو ذلك، وربما 3 أسابيع، لكننا كنا نعلم ذلك مسبقاً، لذا فهي ليست مشكلة كبيرة، سيكون من الرائع أن ينضم إلينا عندما يصبح جاهزاً».

وردّاً على سؤال حول ما إذا كان باليبا سيتمكن من العودة قبل فترة التوقف الدولي، أضاف كاريك: «سننتظر ونرى، نحن متفائلون، لكنني لا أريد تحديد أي مواعيد في الوقت الحالي».

وقال كاريك إن لاعب الوسط ميسون ماونت عاد إلى التدريبات بعد أن اضطر إلى الخروج من الملعب، خلال التعادل 1-1 مع باريس سان جيرمان في فترة الإعداد للموسم.

ومع ذلك لا يزال أماد ديالو غير جاهز بعد تعرضه لإصابة أثناء التدريبات. وقال كاريك: «لن يشارك أماد، هذا الأسبوع، سيغيب لفترة أطول قليلاً».

وسيسعى مانشستر يونايتد إلى العودة إلى المسار الصحيح في مباراته الأولى على أرضه في «الدوري» بعد خسارته 2-0 أمام هال سيتي، الصاعد في المباراة الافتتاحية للموسم.

وتابع كاريك: «نتطلع إلى أول مباراة على أرضنا، هذا الموسم. نحن نتطلع بشدة إلى هذه المباراة. لقد تعرضنا لانتكاسة الجولة الماضية، ونريد استعادة الأداء الجيد والفوز بالمباريات».

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الرياضة كرة القدم الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

أخيراً... تشيلسي يظفر براعٍ رئيسي جديد لواجهة قميصه

تشيلسي يوقّع شراكة مع مجموعة «سيركل إنترنت جروب» (نادي تشيلسي)
تشيلسي يوقّع شراكة مع مجموعة «سيركل إنترنت جروب» (نادي تشيلسي)
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أخيراً... تشيلسي يظفر براعٍ رئيسي جديد لواجهة قميصه

تشيلسي يوقّع شراكة مع مجموعة «سيركل إنترنت جروب» (نادي تشيلسي)
تشيلسي يوقّع شراكة مع مجموعة «سيركل إنترنت جروب» (نادي تشيلسي)

أعلن تشيلسي، الجمعة، توقيع شراكة مع مجموعة (سيركل إنترنت جروب)، المتخصصة في الخدمات المالية الرقمية، لتتولى رعاية واجهة قميص الفريق الأول خلال الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز، في أحدث صفقات الرعاية التي يبرمها النادي اللندني.

وأوضح تشيلسي أن علامتي (سيركل) و(يو. إس. دي. سي) ستظهران على الجزء الأمامي من قمصان فرق الرجال والسيدات والأكاديمية.

كما ستظهر العلامات التجارية على قمصان تشيلسي لأول مرة عندما يستضيف الفريق منافسه برايتون يوم الأحد.

ولم يحظ تشيلسي براع رئيسي على واجهة قميصه طوال موسم كامل منذ ثلاثة أعوام، وفي الموسم الماضي، أعلنت شركة الذكاء الاصطناعي (آي. إف. إس) رعايتها للجزء الأمامي للقميص في فبراير (شباط) حتى نهاية الموسم.

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