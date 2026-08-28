«دوري المؤتمر الأوروبي»: فرايبورغ يواجه موناكو... وصلاح يحل ضيفاً على ريد ستار

سيخوض فرايبورغ الألماني مواجهتين قويتين أمام موناكو الفرنسي وباناثينايكوس اليوناني في مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم هذا الموسم، كما ينتظره لقاء خارج ملعبه أمام طرابزون سبور التركي، الذي يضم النجم المصري محمد صلاح.

ويستضيف فرايبورغ، وصيف الدوري الأوروبي الموسم الماضي، فريق تفينتي أنشيده الهولندي ويابلونيتس التشيكي ضمن مبارياته الست في مرحلة الدوري، فيما يحل ضيفاً على كاوناس زالغريس الليتواني، بحسب القرعة التي جرت الجمعة في موناكو، على أن يعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في وقت لاحق مواعيد وترتيب المباريات.

ويبدأ فرايبورغ مشواره بمواجهة موناكو خارج ملعبه، قبل أن يستضيف باناثينايكوس، فيما ستكون مواجهة طرابزون سبور من أبرز مباريات الفريق الألماني في مرحلة الدوري.

وسيواجه طرابزون، إلى جانب مواجهة فرايبورغ، مواجهتين صعبتين خارج ملعبه ضد كل من ريد ستار بلغراد الصربي وسيسكا صوفيا البلغاري.

وأسفرت قرعة مرحلة الدوري عن مواجهات بارزة أخرى، حيث يستضيف أياكس أمستردام الهولندي، الفائز بكأس أوروبا أربع مرات، أتالانتا الإيطالي، بطل الدوري الأوروبي عام 2024.

ويخوض برايتون الإنجليزي مشاركته في دوري المؤتمر الأوروبي للمرة الأولى بمواجهات صعبة، حيث يستضيف موناكو، بينما يحل ضيفاً على باناثينايكوس وخيتافي الإسباني.

وبات إنتر إسكالديس أول فريق من أندورا يتأهل إلى منافسات البطولات الأوروبية هذا الموسم، وجاءت مكافأته في مرحلة الدوري بمواجهة كوبنهاغن الدنماركي على ملعبه، وريد ستار بلغراد الصربي خارج أرضه، إلى جانب زيارة خيتافي في مدريد.

وتقام الجولة الأولى من مرحلة الدوري في 15 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، فيما تقام المباراة النهائية يوم 2 يونيو (حزيران) المقبل على ملعب بشكتاش في إسطنبول، وهو الملعب ذاته الذي خسر فيه فرايبورغ نهائي الدوري الأوروبي أمام أستون فيلا هذا العام.