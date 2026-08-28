طرابزون سبور يرفض استقالة المدرب تيكي

تقدَّم فاتح تيكي، المدير الفني لطرابزون سبور، باستقالته من منصبه، مساء الخميس، عقب الخسارة الثقيلة أمام فرينتسفاروش المجري برباعية نظيفة، والتي أطاحت بالفريق من الدور الفاصل المؤهل إلى مرحلة الدوري في الدوري الأوروبي، وذلك رغم الصفقة القياسية التي أبرمها النادي التركي عبر ضم النجم المصري محمد صلاح.

وقال تيكي عقب المباراة: «كانت ليلة حزينة للغاية. بالطبع، السبب يعود لي ولفريقي. كانت ليلة حزينة لبلدنا ولنادينا. اعتباراً من الآن، أستقيل من منصبي الذي توليته قبل 18 شهراً. أشعر بأن من حقي أن أفرض على نفسي هذه العقوبة».

لكن طرابزون سبور أعلن لاحقاً، عبر موقعه الرسمي، أن مجلس إدارة النادي رفض استقالة المدرب، موضحاً أن تيكي اتخذ قراره في خضم حالة الانفعال التي سيطرت عليه بعد الهزيمة القاسية.

وأكد طرابزون أن تيكي سوف يواصل قيادة الفريق، وسوف يكون على رأس الجهاز الفني خلال المباراة المقبلة أمام أمد سبور في الدوري التركي، يوم الاثنين المقبل.

وبخروجه من الدوري الأوروبي، سيواصل طرابزون سبور مشواره القاري في مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وتأتي الهزيمة في توقيت بالغ الحساسية للنادي التركي، الذي رفع سقف طموحاته هذا الصيف من خلال مجموعة من الصفقات الكبيرة، وفي مقدمتها التعاقد مع محمد صلاح لمدة عامين مقابل قرابة 36 مليون يورو، بخلاف المكافآت وحقوق الصور.

وخاض صلاح 4 مباريات مع فريقه الجديد حتى الآن، سجَّل خلالها هدفين في مباراتين بالدوري التركي، لكنه لم يسجِّل أو يصنع أي هدف خلال مواجهتَي فرينتسفاروش في الدور الفاصل بالدوري الأوروبي.

وأتمَّ طرابزون سبور، في وقت سابق هذا الأسبوع، صفقة بارزة أخرى، بعدما تعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي فابينيو بعقد يمتد عامين في صفقة انتقال حر عقب رحيله عن اتحاد جدة السعودي.

وتولى تيكي، قائد طرابزون سبور السابق وأحد أبرز رموز النادي، تدريب الفريق في مارس (آذار) 2025، وأسهم في إنقاذه من بداية صعبة وإنهاء موسم 2024 - 2025 في المركز السابع. وفي الموسم التالي، قاد الفريق إلى المركز الثالث في الدوري التركي برصيد 69 نقطة، كما تُوِّج معه بكأس تركيا للمرة العاشرة في تاريخ النادي، منهياً انتظار 5 سنوات للتتويج باللقب.