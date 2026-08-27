طريق دوري أبطال أوروبا المثير ينتظر سعود عبد الحميد... من «أنفيلد» إلى مانشستر سيتي

أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد عن مواجهات مثيرة لفريق لانس الفرنسي، الذي يضم في صفوفه النجم السعودي سعود عبد الحميد؛ إذ ينتظر الفريق ثماني مباريات في مرحلة الدوري، بينها مواجهتان من العيار الثقيل أمام ليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزيين.

وسيكون سعود عبد الحميد على موعد مع كتابة صفحة جديدة في تاريخ كرة القدم السعودية حال مشاركته مع لانس في البطولة؛ إذ سيصبح أول لاعب سعودي عبر التاريخ يخوض مباراة في دوري أبطال أوروبا، البطولة الأبرز على مستوى أندية القارة.

ووضعت القرعة لانس أمام اختبار لافت خارج أرضه عندما يحل ضيفاً على ليفربول في ملعب «أنفيلد»، في مواجهة قد تمنح سعود فرصة الظهور على أحد أشهر الملاعب الأوروبية وأمام أحد أبرز أندية القارة.

مواجهات مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا لموسم 2026 - 2027 خلال مراسم القرعة في موناكو (أ.ف.ب)

كما يستضيف الفريق الفرنسي مانشستر سيتي على أرضه في فرنسا، في ثاني مواجهاته أمام الأندية الإنجليزية خلال مرحلة الدوري، فيما يستقبل أيضاً سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

وخارج فرنسا، يحل لانس ضيفاً على كلوب بروج البلجيكي، فيما أوقعته القرعة أمام بودو غليمت النرويجي على أرضه، قبل أن يخوض مواجهتين خارج قواعده أمام لايبزيغ الألماني وكومو الإيطالي.

وفي ثامن مبارياته، يرحل لانس إلى التشيك لمواجهة سلافيا براغ، ليكمل بذلك برنامجاً أوروبياً متنوعاً يضع الفريق أمام مدارس كروية مختلفة خلال مرحلة الدوري.

وتمثل المشاركة في دوري أبطال أوروبا فرصة استثنائية لسعود عبد الحميد لإظهار قدراته على أعلى مستوى في كرة القدم الأوروبية، في بطولة تحظى بمتابعة واسعة من الكشافين والمديرين الرياضيين والمدربين في مختلف أنحاء القارة.

ولا تتوقف أهمية التجربة عند سعود وحده؛ إذ يمكن أن يشكل ظهوره في البطولة خطوة مهمة في مسيرة اللاعب السعودي خارجياً، ونافذة جديدة لإثبات قدرته على المنافسة في أعلى مستويات كرة القدم الأوروبية، خصوصاً إذا نجح سعود في الحصول على دقائق مشاركة وإظهار إمكاناته أمام نخبة أندية القارة.