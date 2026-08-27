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طريق دوري أبطال أوروبا المثير ينتظر سعود عبد الحميد... من «أنفيلد» إلى مانشستر سيتي

المواجهات الكاملة لمرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا لموسم 2026 - 2027 عقب انتهاء مراسم القرعة (إ.ب.أ)
المواجهات الكاملة لمرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا لموسم 2026 - 2027 عقب انتهاء مراسم القرعة (إ.ب.أ)
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طريق دوري أبطال أوروبا المثير ينتظر سعود عبد الحميد... من «أنفيلد» إلى مانشستر سيتي

المواجهات الكاملة لمرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا لموسم 2026 - 2027 عقب انتهاء مراسم القرعة (إ.ب.أ)
المواجهات الكاملة لمرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا لموسم 2026 - 2027 عقب انتهاء مراسم القرعة (إ.ب.أ)

أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد عن مواجهات مثيرة لفريق لانس الفرنسي، الذي يضم في صفوفه النجم السعودي سعود عبد الحميد؛ إذ ينتظر الفريق ثماني مباريات في مرحلة الدوري، بينها مواجهتان من العيار الثقيل أمام ليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزيين.

وسيكون سعود عبد الحميد على موعد مع كتابة صفحة جديدة في تاريخ كرة القدم السعودية حال مشاركته مع لانس في البطولة؛ إذ سيصبح أول لاعب سعودي عبر التاريخ يخوض مباراة في دوري أبطال أوروبا، البطولة الأبرز على مستوى أندية القارة.

ووضعت القرعة لانس أمام اختبار لافت خارج أرضه عندما يحل ضيفاً على ليفربول في ملعب «أنفيلد»، في مواجهة قد تمنح سعود فرصة الظهور على أحد أشهر الملاعب الأوروبية وأمام أحد أبرز أندية القارة.

مواجهات مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا لموسم 2026 - 2027 خلال مراسم القرعة في موناكو (أ.ف.ب)

كما يستضيف الفريق الفرنسي مانشستر سيتي على أرضه في فرنسا، في ثاني مواجهاته أمام الأندية الإنجليزية خلال مرحلة الدوري، فيما يستقبل أيضاً سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

وخارج فرنسا، يحل لانس ضيفاً على كلوب بروج البلجيكي، فيما أوقعته القرعة أمام بودو غليمت النرويجي على أرضه، قبل أن يخوض مواجهتين خارج قواعده أمام لايبزيغ الألماني وكومو الإيطالي.

وفي ثامن مبارياته، يرحل لانس إلى التشيك لمواجهة سلافيا براغ، ليكمل بذلك برنامجاً أوروبياً متنوعاً يضع الفريق أمام مدارس كروية مختلفة خلال مرحلة الدوري.

وتمثل المشاركة في دوري أبطال أوروبا فرصة استثنائية لسعود عبد الحميد لإظهار قدراته على أعلى مستوى في كرة القدم الأوروبية، في بطولة تحظى بمتابعة واسعة من الكشافين والمديرين الرياضيين والمدربين في مختلف أنحاء القارة.

ولا تتوقف أهمية التجربة عند سعود وحده؛ إذ يمكن أن يشكل ظهوره في البطولة خطوة مهمة في مسيرة اللاعب السعودي خارجياً، ونافذة جديدة لإثبات قدرته على المنافسة في أعلى مستويات كرة القدم الأوروبية، خصوصاً إذا نجح سعود في الحصول على دقائق مشاركة وإظهار إمكاناته أمام نخبة أندية القارة.

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الرياضة رياضة عالمية

عمالقة الدوري الإنجليزي يبحثون عن إثبات وجودهم بعد بداية صعبة

براندون توماس أسانتي لاعب كوفنتري سيتي في صراع على الكرة مع لاعبي آرسنال كريستيان موسكيرا وبن وايت (رويترز)
براندون توماس أسانتي لاعب كوفنتري سيتي في صراع على الكرة مع لاعبي آرسنال كريستيان موسكيرا وبن وايت (رويترز)
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عمالقة الدوري الإنجليزي يبحثون عن إثبات وجودهم بعد بداية صعبة

براندون توماس أسانتي لاعب كوفنتري سيتي في صراع على الكرة مع لاعبي آرسنال كريستيان موسكيرا وبن وايت (رويترز)
براندون توماس أسانتي لاعب كوفنتري سيتي في صراع على الكرة مع لاعبي آرسنال كريستيان موسكيرا وبن وايت (رويترز)

إذا كان هناك ما يمكن استخلاصه من الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز، فهو أن آرسنال، حامل اللقب، يبدو الفريق الذي يتعين على الجميع التغلب عليه، بينما يحتاج أبرز منافسيه إلى ترتيب أوراقهم سريعاً.

وعانى مانشستر سيتي وليفربول ومانشستر يونايتد بدرجات متفاوتة في بداية الموسم، وستسعى الأندية الثلاثة إلى الرد في الجولة الثانية، قبل مواجهة آرسنال مع أستون فيلا.

واستهل مانشستر سيتي حقبة ما بعد بيب غوارديولا بفوز صعب 2 - 1 على بورنموث في اللحظات الأخيرة، لكن أداء فريق المدرب إنزو ماريسكا لم يكن مقنعاً، ويواجه اختباراً جديداً أمام كريستال بالاس، الجمعة.

ولم يخسر سيتي في آخر 11 مباراة له في الدوري على ملعب «سيلهرست بارك»، محققاً ثمانية انتصارات وثلاثة تعادلات، بينما لا يزال بالاس يتأقلم مع مرحلة ما بعد رحيل مدربه أوليفر غلاسنر.

وسيكون المغربي أيوب بوعدي متاحاً للمشاركة مع سيتي بعد انضمامه من ليل هذا الأسبوع، في صفقة قدَّرتها وسائل إعلام بنحو 86 مليون جنيه إسترليني (117 مليون دولار).

وقال ماريسكا عن الوافد الجديد: «إنه جاهز، فقد كان يتدرب مع ناديه السابق، وبالتالي هو في حالة بدنية جيدة».

في المقابل، تلقى مانشستر يونايتد صدمة مبكرة بخسارته 0 - 2 أمام هال سيتي الصاعد حديثاً، ليعود الفريق إلى أرض الواقع بعد صيف حمل الكثير من التفاؤل، وسيبحث عن انتصاره الأول عندما يستضيف إبسويتش تاون، الأحد.

أما ليفربول، فاحتاج إلى ركلة جزاء سجلها دومينيك سوبوسلاي في الوقت بدل الضائع للتعادل 2 - 2 مع نيوكاسل في بداية عهد مدربه أندوني إيراولا.

ويستضيف ليفربول نوتنغهام فورست، السبت، بحثاً عن فوزه الأول، في وقت يأمل فيه إيراولا أن ينجح النادي في إتمام صفقة الفرنسي برادلي باركولا.

وقال إيراولا: «صحيح أننا لم نفز وتعادلنا 2 - 2. لا يمكنك تغيير ذلك، لكنني شعرت بأننا قمنا بالكثير من الأمور الجيدة في المباراة الأولى».

وعزز آرسنال موقعه بين أبرز المرشحين للاحتفاظ باللقب بفوزه المريح 3 - 0 على كوفنتري سيتي، بينما قدم تشيلسي أوراق اعتماده منافساً بعد فوزه على فولهام بقيادة كول بالمر.

ويواجه تشيلسي بقيادة مدربه الجديد تشابي ألونسو اختباراً صعباً أمام برايتون، الذي استهل موسمه بانتصار كاسح 4 - 0 على أستون فيلا.

ويعيش أستون فيلا بدوره مرحلة صعبة بعد التغييرات الكبيرة التي طرأت على تشكيلة أوناي إيمري؛ إذ شارك أمام برايتون خمسة لاعبين فقط من التشكيلة الأساسية التي خاضت نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي.

ويأمل إيمري أن تساعد الصفقات الجديدة، ومن بينها يوهان مانزامبي وأليخاندرو غارناتشو، في تغيير الصورة، رغم أن الاختبار المقبل سيكون صعباً أمام آرسنال.

أما توتنهام، فخسر مباراته الافتتاحية 0 - 3 أمام برنتفورد رغم الإنفاق الكبير في سوق الانتقالات، لكنه يأمل استعادة توازنه عندما يستضيف نيوكاسل، الأحد، مع وجود الوافدين الجديدين سافيو وعمر مرموش.

وبعد عودته المخيبة إلى الدوري الممتاز أمام آرسنال، يستعد كوفنتري لخوض أول مباراة على أرضه في المسابقة منذ ربع قرن، عندما يستضيف هال سيتي.

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الدوري الإنجليزي بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

ماروتا: من حق إنتر ميلان أن يحلم بلقب دوري أبطال أوروبا

جوزيبي ماروتا رئيس إنتر ميلان (حساب النادي)
جوزيبي ماروتا رئيس إنتر ميلان (حساب النادي)
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ماروتا: من حق إنتر ميلان أن يحلم بلقب دوري أبطال أوروبا

جوزيبي ماروتا رئيس إنتر ميلان (حساب النادي)
جوزيبي ماروتا رئيس إنتر ميلان (حساب النادي)

أكد جوزيبي ماروتا، رئيس إنتر ميلان، أن فريقه يملك الحق في الحلم بالتتويج بدوري أبطال أوروبا، بعد القرعة التي أوقعته في مواجهات قوية، أبرزها أمام ليفربول وريال مدريد.

وأُجريت قرعة مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027، الخميس، إذ يخوض كل فريق ثماني مباريات، أربع مباريات على أرضه ومثلها خارج ملعبه.

وقال ماروتا لشبكة «سكاي سبورت إيطاليا»: «لطالما كانت هذه مناسبة رائعة. إنه العام التاسع على التوالي الذي يتأهل فيه إنتر إلى دوري أبطال أوروبا، ما يؤكد أن الفريق أصبح حاضراً بقوة في البطولة».

وعزز إنتر صفوفه هذا الصيف بثلاثة لاعبين دوليين إنجليز، هم كورتيس جونز قادماً من ليفربول، وجيد سبنس من توتنهام، وجون ستونز في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي.

وقال ماروتا عن الصفقات: «يعود الفضل إلى تقييم الجهاز الفني، وبييرو أوسيليو وداريو باتشين، وبالطبع كريستيان تشيفو. الأهم هو الألقاب التي يحملها هؤلاء اللاعبون معهم، إلى جانب الجودة والخبرة».

ولم يتوج إنتر بدوري أبطال أوروبا منذ ثلاثيته التاريخية عام 2010، لكنه بلغ النهائي مرتين خلال المواسم الأربعة الماضية.

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الدوري الإيطالي إيطاليا
الرياضة رياضة عالمية

قرعة أميركا المفتوحة تضع ألكاراس وسبالينكا أمام اختبارات صعبة

الصربي نوفاك ديوكوفيتش والبيلاروسية أرينا سبالينكا خلال مباراة الزوجي المختلط في بطولة أميركا المفتوحة للتنس (أ.ف.ب)
الصربي نوفاك ديوكوفيتش والبيلاروسية أرينا سبالينكا خلال مباراة الزوجي المختلط في بطولة أميركا المفتوحة للتنس (أ.ف.ب)
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قرعة أميركا المفتوحة تضع ألكاراس وسبالينكا أمام اختبارات صعبة

الصربي نوفاك ديوكوفيتش والبيلاروسية أرينا سبالينكا خلال مباراة الزوجي المختلط في بطولة أميركا المفتوحة للتنس (أ.ف.ب)
الصربي نوفاك ديوكوفيتش والبيلاروسية أرينا سبالينكا خلال مباراة الزوجي المختلط في بطولة أميركا المفتوحة للتنس (أ.ف.ب)

يواجه الإسباني كارلوس ألكاراس، حامل اللقب، طريقاً مليئاً بالتحديات نحو نهائي بطولة أميركا المفتوحة للتنس، فيما تنتظر البيلاروسية أرينا سبالينكا مواجهات قوية في سعيها للتتويج باللقب للعام الثالث توالياً، وفقاً للقرعة التي سُحبت الخميس.

ويعود ألكاراس إلى منافسات الفردي بعد غياب خمسة أشهر بسبب إصابة في المعصم، ووقع في النصف السفلي القوي من قرعة الرجال إلى جانب أبطال سابقين للبطولة، أبرزهم نوفاك ديوكوفيتش ودانييل ميدفيديف وستان فافرينكا ومارين تشيليتش.

ويستهل المصنف الثاني مشواره أمام رومان سافيولين، وقد يواجه أرتور فيس أو بن شيلتون في ربع النهائي، قبل مواجهة محتملة في نصف النهائي أمام ديوكوفيتش أو ميدفيديف أو فرنسيس تيافو أو براندون ناكاشيما.

أما ديوكوفيتش، المتوج بلقب أميركا المفتوحة أربع مرات والساعي إلى لقبه الـ25 في البطولات الأربع الكبرى، فيبدأ مشواره أمام الأرجنتيني ماريانو نافوني، وقد يلتقي فافرينكا أو ماتيو بيريتيني في الدور الثاني.

الإسباني كارلوس ألكاراس خلال مباراة ربع نهائي الزوجي المختلط في بطولة أميركا المفتوحة للتنس (رويترز)

ويستهل المصنف الأول ألكسندر زفيريف، المتوج بأول ألقابه الكبرى في رولان غاروس هذا العام، مشواره أمام لورينزو سونيغو، وقد يواجه لورينزو موزيتي في الدور الرابع وأليكس دي مينور في ربع النهائي، قبل مواجهة محتملة مع فيليكس أوجيه - ألياسيم في نصف النهائي وألكاراس في النهائي.

وفي منافسات السيدات، تبدأ المصنفة الأولى سبالينكا مشوارها أمام الكولومبية كاميلا أوسوريو، وقد تصطدم بليندا نوسكوفا، بطلة ويمبلدون، في ربع النهائي، ثم الأميركية جيسيكا بيغولا في نصف النهائي.

وقد تواجه سبالينكا أيضاً ريناتا زارازوا في الدور الثاني، ثم باربورا كريتشيكوفا وديانا شنايدر في الأدوار التالية، فيما قد تجمعها المباراة النهائية بإيلينا ريباكينا إذا سارت النتائج وفق التصنيف.

أما الأميركية كوكو غوف، بطلة أميركا المفتوحة سابقاً والمصنفة الرابعة، فتدخل البطولة بعد تتويجها بلقب سينسيناتي، وقد تواجه مواطنتها أماندا أنيسيموفا في ربع النهائي.

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