«يويفا» يستعد لتقديم شكوى جنائية ضد إنفانتينو بسبب مشروع بيع حصص في كأس العالم

يستعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لتقديم شكوى بتهمة «سوء الإدارة الجنائي» ضد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، على خلفية خطته لبيع حصص في كأس العالم.

وذكرت صحيفة «التليغراف» البريطانية أن «يويفا» تقدم، الخميس، بطلبات إلى ثلاث محاكم في الولايات المتحدة، سعياً للحصول على أوامر قضائية تُلزم إنفانتينو والمتعاونين معه بالكشف عن جميع المواد والوثائق المتعلقة بالمشروع الذي لم يكتمل.

وجاءت التحركات القضائية بعد ثلاثة أسابيع ونصف الأسبوع من كشف «التليغراف» أن «يويفا» هدد إنفانتينو باتخاذ إجراءات قانونية بسبب خطته السرية لبيع حصص في كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص، كما حذره من إتلاف أي مواد أو وثائق مرتبطة بالمشروع.

وكشفت إحدى المذكرات القضائية، التي اطلعت عليها الصحيفة، أن «يويفا» وأطرافاً أخرى معنية تستعد لتقديم شكاوى جنائية في سويسرا ضد إنفانتينو، وربما ضد مسؤولين ومستشارين آخرين في «فيفا»، بتهمة «سوء الإدارة الجنائي» بموجب المادة 158 من القانون الجنائي السويسري، إلى جانب أي اتهامات إضافية أو بديلة قد تدعمها الوقائع والأدلة التي يتم جمعها.

وبحسب المذكرة، ترتبط الاتهامات المحتملة بما وصفته بـ«الهيكلة السرية والتقييم والتمويل والتسويق» للصفقة، التي تقول إن أضراراً مباشرة وملموسة نتجت عنها على سمعة «فيفا» وسلطته في مجال الحوكمة وعلاقاته التجارية، بما أضر بالاتحاد الدولي واتحاداته الأعضاء الـ211، ومن بينها الاتحادات الـ55 الأعضاء في «يويفا».

كما يسعى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى الحصول على أوامر قضائية تتعلق بشركة «ثرايف كابيتال مانجمنت» التابعة لجوشوا كوشنر، وبنك «جي بي مورغان»، وغريغ مافي، الذين أعلن «فيفا» الشهر الماضي مشاركتهم في مشروع «فيفا فوروارد إنتربرايز».

وكان المشروع يستهدف إدخال مستثمرين من القطاع الخاص في أصول وعمليات تجارية مرتبطة ببطولات «فيفا»، قبل أن يتراجع الاتحاد الدولي عن المضي فيه وسط معارضة واسعة وتحركات من «يويفا» ضد الخطة.