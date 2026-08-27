كأس الرابطة: سافيو يسجل في ظهوره الأول ويقود توتنهام لمواجهة ليفربول

سجَّل البرازيلي سافيو هدفاً في ظهوره الأول بقميص توتنهام، ليسهم في فوز فريقه على تشارلتون 5-1، الأربعاء، والتأهل إلى الدور الثالث من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، حيث يواجه ليفربول.

ونجح توتنهام في تجاوز آثار خسارته أمام برنتفورد 0-3 في افتتاح مشواره بالدوري الإنجليزي، وفرض سيطرته على المباراة بهدفين في غضون أربع دقائق أواخر الشوط الأول، سجلهما مايكي مور ودومينيك سولانكي.

وأضاف النمساوي كيفن دانسو الهدف الثالث في الدقيقة 67 من أول لمسة له بعد دخوله بديلاً، قبل أن يأتي دور سافيو، المنضم حديثاً من مانشستر سيتي مقابل نحو 75 مليون جنيه إسترليني (102 مليون دولار).

ودخل الجناح البرازيلي بديلاً، وسجَّل هدفه الأول مع توتنهام في الدقيقة 82، بعدما توغَّل داخل منطقة الجزاء وتجاوز مدافعين قبل أن يسدد في الشباك عند القائم القريب.

وبعد ثلاث دقائق، أسهم سافيو في الهدف الخامس، بعدما ارتطمت تسديدته بزميله بن ديفيس واستقرت في المرمى.

وأشاد الإيطالي روبرتو دي تزيربي، مدرب توتنهام، ببداية لاعبه الجديد، قائلاً: «إنه يوم مثالي بالنسبة له»، كاشفاً أنه وضع أمام سافيو تحدياً بتسجيل ما بين 10 أهداف و12 هدفاً هذا الموسم، في ظل حاجة الفريق إلى مساهمة أكبر من الأجنحة تهديفياً.

وأسفرت قرعة الدور الثالث عن مواجهة قوية يحل فيها توتنهام ضيفاً على ليفربول في أنفيلد، في مباراة ستشهد عودة سريعة للاسكوتلندي أندي روبرتسون إلى ملعب فريقه السابق، بعد انتقاله إلى النادي اللندني هذا الصيف.

وفي أبرز المواجهات الأخرى، يلتقي مانشستر يونايتد مع برايتون، بينما قد يواجه تشيلسي ليدز يونايتد في حال تخطي لوتون، ويحل آرسنال ضيفاً على إيبسويتش، بينما يستضيف مانشستر سيتي حامل اللقب نورويتش سيتي.

وتُقام مباريات الدور الثالث خلال الأسبوعين اللذين يبدآن في 7 و14 سبتمبر (أيلول).