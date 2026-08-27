ماتيوس ينتقد كلوب بسبب توقيت إعلان قائمته الأولى مع ألمانيا

انتقد لوثار ماتيوس، أسطورة كرة القدم الألمانية، يورغن كلوب، المدير الفني الجديد لمنتخب ألمانيا، بسبب توقيت الإعلان عن قائمته الأولى، الخميس، قبل ساعات من خوض عدد من اللاعبين مباريات حاسمة مع أنديتهم في الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر.

ويستعد كلوب لاختيار قائمته الأولى لخوض أربع مباريات في دوري الأمم الأوروبية، تبدأ بمواجهة هولندا في 17 سبتمبر (أيلول) المقبل.

ورأى ماتيوس أنه كان من الأفضل الانتظار حتى الجمعة للإعلان عن القائمة، لتجنب تشتيت تركيز اللاعبين قبل مبارياتهم الأوروبية.

وكتب ماتيوس في مقال عبر «سكاي»: «حتى إذا تواصل مدرب المنتخب مع اللاعبين وأبلغهم مسبقاً بقراره، فمن الوارد أن يتشتت تركيزهم، لأن مثل هذه الأسئلة قبل مباراة مهمة تؤثر على الحالة الذهنية للاعبين».

وأضاف: «أتمنى أن يعلن كلوب مستقبلاً قائمته يوم الجمعة، صباحاً أو ظهراً».

وأشار ماتيوس إلى فائدة أخرى لتأجيل الإعلان، موضحاً أنه في حال تعرض أحد اللاعبين لإصابة خلال مباريات الخميس الأوروبية، سيكون بإمكان كلوب اختيار لاعب آخر مباشرة ضمن القائمة بدلاً من استدعاء بديل بعد إعلانها.