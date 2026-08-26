«يويفا» يتجه لإنهاء مقاطعة بطولات «فيفا» بعد ضمانات بشأن خطط كأس العالم

يتجّه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» إلى إنهاء تهديده بمقاطعة بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بعدما تلقّى ضمانات ملزمة بعدم تكرار خطة طرح حصة من حقوق تشغيل كأس العالم أمام مستثمرين، والتي أثارت أزمة بين الطرفين خلال الأسابيع الماضية.
وحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، فإن المنتخبات الأوروبية باتت مرشحة للمشاركة في كأس العالم للسيدات تحت 20 عاماً المقرر إقامته في بولندا، إلى جانب البطولات المقبلة، بعد حصول «يويفا» على تأكيدات من «فيفا» بأن أي خطة مماثلة لمشروع «مؤسسة فيفا المستقبلية» لن تطرح مجدداً.
وكان «يويفا» قد هدد بمقاطعة مسابقات «فيفا» عقب الكشف عن مقترح رئيس الاتحاد الدولي، جياني إنفانتينو، لطرح حصة في كيان جديد يتولّى إدارة العمليات التجارية المرتبطة بكأس العالم، قبل أن يتراجع «فيفا» عن المشروع بعد موجة اعتراضات واسعة.
ورغم إعلان «فيفا» التخلي عن المشروع، تمسك «يويفا» بموقفه، مطالباً بضمانات واضحة تمنع تكرار مثل هذه المحاولات مستقبلاً. وتُشير المعلومات إلى أن الاتحادين خاضا خلال الأسابيع الماضية محادثات خاصة بشأن شروط إنهاء المقاطعة، قبل أن يحصل الجانب الأوروبي على الضمانات التي طالب بها.
وسيتيح إنهاء التهديد لمنتخب إنجلترا تحت 20 عاماً السفر إلى بولندا للمشاركة في البطولة؛ حيث يستهل مشواره أمام كندا في 5 سبتمبر (أيلول).
كما تستعد منتخبات فرنسا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا، إضافة إلى المنتخب البولندي المضيف للمشاركة في البطولة.
ومن المنتظر أن يكون ملف العلاقة مع «فيفا» حاضراً خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لـ«يويفا» ورؤساء الاتحادات الوطنية الأوروبية في إمارة موناكو الخميس؛ حيث سيبحث المسؤولون أيضاً موقفهم من قيادة إنفانتينو.
ورغم التوجه نحو إنهاء المقاطعة، لم يطرأ تغيير على موقف «يويفا» المطالب برحيل إنفانتينو من رئاسة «فيفا»، ما يعني أن الأزمة بين الطرفين لم تنتهِ بالكامل، وإن كانت المشاركة الأوروبية في البطولات الدولية مرشحة للعودة إلى مسارها الطبيعي.
ويرى مراقبون أن تراجع «فيفا» وتقديمه ضمانات خاصة لتفادي المقاطعة يُمثل ضربة جديدة لصورة المؤسسة الدولية، في ظل تصاعد الخلافات حول إدارة كرة القدم العالمية ومستقبل البطولات وحقوقها التجارية.