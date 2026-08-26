95 مليون يورو… المغربي بوعدي يزيح مرموش من صدارة الأغلى عربياً

دخل المغربي أيوب بوعدي تاريخ سوق الانتقالات من أوسع أبوابه، بعدما أصبح أغلى لاعب عربي في انتقال إلى نادٍ أوروبي، إثر انضمامه من ليل الفرنسي إلى مانشستر سيتي مقابل 95 مليون يورو، في صفقة يمكن أن ترتفع قيمتها إلى 100 مليون يورو بإضافة الحوافز.

ولا تقتصر أهمية الصفقة على تصدر بوعدي قائمة أغلى اللاعبين العرب، بل تكشف أيضاً عن حجم القفزة التي حققها لاعب الوسط المغربي في فترة زمنية قصيرة، إذ وصل إلى مانشستر سيتي وهو في الثامنة عشرة من عمره، بعقد يمتد حتى عام 2031، بعد موسم لافت مع ليل وحضور دولي بارز مع المنتخب المغربي.

واتفق مانشستر سيتي وليل على 95 مليون يورو قيمة أساسية، إضافة إلى 5 ملايين يورو حوافز محتملة، ليصبح بوعدي الصفقة العربية الأولى التي يمكن أن تبلغ حاجز 100 مليون يورو.

وتضع القيمة الأساسية للصفقة اللاعب المغربي بفارق 20 مليون يورو عن أقرب ملاحقيه، المصري عمر مرموش، الذي انتقل من آينتراخت فرانكفورت إلى مانشستر سيتي في 2025 مقابل 75 مليون يورو.

عمر مرموش انتقل من آينتراخت فرانكفورت إلى مانشستر سيتي مقابل 75 مليون يورو (رويترز)

ويأتي المغربي أشرف حكيمي ثالثاً في القائمة بصفقة انتقاله من إنتر ميلان إلى باريس سان جيرمان مقابل 68 مليون يورو، بينما يحتل الجزائري رياض محرز المركز الرابع، بعدما دفع مانشستر سيتي 67.8 مليون يورو للتعاقد معه من ليستر سيتي.

انضم أشرف حكيمي من إنتر ميلان إلى باريس سان جيرمان مقابل 68 مليون يورو (أ.ف.ب)

ويظهر الحضور المغربي بقوة أكبر في المركز الخامس مع إسماعيل صيباري الذي انتقل من آيندهوفن إلى بايرن ميونيخ مقابل 50 مليون يورو، وفق الأرقام المعتمدة في القائمة، ليرتفع عدد المغاربة ضمن الخمسة الأوائل إلى ثلاثة لاعبين.

انتقل رياض محرز من ليستر سيتي إلى مانشستر سيتي مقابل 67.8 مليون يورو (رويترز)

ويعود حكيمي للظهور مرة ثانية في قائمة أغلى 10 صفقات عربية، إذ يحتل انتقاله من ريال مدريد إلى إنتر ميلان مقابل 43 مليون يورو المركز السادس، متقدماً على المصري محمد صلاح، الذي كلف انتقاله من روما إلى ليفربول 42 مليون يورو في 2017.

إسماعيل صيباري انتقل من آيندهوفن إلى بايرن ميونيخ مقابل 50 مليون يورو (رويترز)

ويحتل المغربي حكيم زياش المركز الثامن بصفقة انتقاله من أياكس إلى تشيلسي مقابل 40 مليون يورو، يليه مواطنه نايف أكرد، الذي انتقل من رين إلى وست هام مقابل 35 مليون يورو، بينما يكمل الجزائري رياض محرز القائمة بانتقاله من مانشستر سيتي إلى الأهلي السعودي مقابل 35 مليون يورو.

نايف أكرد انتقل من رين إلى وست هام مقابل 35 مليون يورو (رويترز)

وتكشف قائمة العشرة عن هيمنة مغربية واضحة؛ إذ تضم 6 صفقات للاعبين مغاربة، مقابل صفقتين للاعبين مصريين وصفقتين للجزائري رياض محرز. كما يظهر حكيمي ومحرز مرتين لكل منهما بسبب انتقالاتهما المختلفة خلال مسيرتيهما.

وتبلغ القيمة الإجمالية للصفقات العشر الواردة في القائمة نحو 555.8 مليون يورو، يستحوذ بوعدي وحده على أكثر من 17 في المائة منها، من دون احتساب الحوافز التي قد ترفع قيمة انتقاله إلى 100 مليون يورو.

حكيم زياش انتقل من أياكس إلى تشيلسي مقابل 40 مليون يورو (رويترز)

ويبرز مانشستر سيتي بوصفه الوجهة الأكثر حضوراً بين الصفقات الكبرى للاعبين العرب، بعدما تعاقد النادي الإنجليزي مع بوعدي ومرموش ومحرز، بقيمة إجمالية تبلغ 237.8 مليون يورو، بينما يظهر النادي أيضاً في انتقال محرز منه إلى الأهلي.

وجاء انتقال بوعدي بعد بروزه بصورة لافتة مع المغرب في كأس العالم 2026، إذ بدأ خمساً من مباريات المنتخب الست في البطولة، وأسهم في وصوله إلى الدور ربع النهائي، ليقدم نفسه كأحد أبرز اللاعبين الشباب في البطولة.

محمد صلاح انتقل من روما إلى ليفربول مقابل 42 مليون يورو (أ.ف.ب)

ويمتلك لاعب الوسط، البالغ طوله 186 سنتيمتراً، قدرة بارزة على الاحتفاظ بالكرة والخروج من الضغط والمراوغة، إلى جانب قوته في استعادتها وقراءة اللعب. وبلغ متوسط مراوغاته الناجحة مع ليل في الموسم الماضي 1.2 مراوغة في المباراة، وهو خامس أعلى معدل بين لاعبي الوسط الدفاعي في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

ويأتي التعاقد معه ضمن عملية إعادة تشكيل خط وسط مانشستر سيتي بعد رحيل رودري إلى برشلونة، ما يضع اللاعب المغربي الشاب أمام مسؤولية فنية كبيرة منذ موسمه الأول، رغم تأكيده أنه لا يزال في بداية مسيرته ويملك مساحة واسعة للتطور.

وتحمل صفقة بوعدي دلالة أخرى تتجاوز الرقم القياسي؛ فأربعة من أغلى خمسة انتقالات عربية في القائمة حدثت منذ 2025، ما يعكس الارتفاع الكبير في القيمة المالية للاعب العربي داخل سوق الانتقالات الأوروبية.

وبينما احتاج نجوم مثل صلاح ومحرز وحكيمي إلى سنوات من التألق في أعلى المستويات للوصول إلى صفقات تجاوزت 40 و60 مليون يورو، وصل بوعدي إلى قمة القائمة وهو في الثامنة عشرة، وبفارق كبير عن الرقم الذي يليه.

وبـ95 مليون يورو مضمونة و5 ملايين أخرى محتملة، لم يصبح بوعدي أغلى لاعب عربي في القائمة فحسب، بل أصبح أيضاً أول لاعب عربي تصل قيمة صفقة انتقاله إلى مشارف حاجز 100 مليون يورو، فاتحاً مرحلة جديدة في الأرقام المالية لنجوم الكرة العربية في أوروبا.