مانشستر سيتي يسعى إلى مواصلة انتصاراته أمام نوريتش في كأس الرابطة

يبحث فريق مانشستر سيتي عن مواصلة سلسلة انتصاراته عندما يحل ضيفاً على نوريتش سيتي، المنافس في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (تشامبيونشيب)، غداً الخميس، في الدور الثالث من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم.

ويدخل مانشستر سيتي المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق خمسة انتصارات متتالية في جميع المسابقات، كان أحدثها الفوز على جاره مانشستر يونايتد بهدف نظيف في ديربي المدينة يوم الأحد الماضي، بفضل هدف مثير للجدل سجله النرويجي إيرلينغ هالاند.

ويأمل الفريق في إضافة انتصار جديد إلى سلسلة نتائجه الإيجابية، رغم أن مواجهة نوريتش قد تمنح الجهاز الفني فرصة لإراحة عدد من العناصر الأساسية وإجراء تغييرات واسعة على التشكيلة، في ظل ازدحام جدول المباريات المحلية والقارية.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة، بعدما حقق الفوز في مبارياته الأربع الأولى بالمسابقة، كما استهل مشواره في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا بانتصار مريح 2 - صفر على بورتو البرتغالي الأسبوع الماضي.

ويمتلك مانشستر سيتي سجلاً قوياً في كأس الرابطة، بعدما توج باللقب تسع مرات، من بينها النسخة الماضية، كما حسم نهائي الموسم الماضي بالفوز 2 - صفر على آرسنال، ليؤكد تفوقه في المسابقة التي حقق فيها كثيراً من النجاحات خلال السنوات الأخيرة.

مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني في الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة (د.ب.أ)

وعلى الجانب الآخر، يسعى نوريتش سيتي إلى تفجير مفاجأة أمام حامل اللقب، مستفيداً من خوض المباراة على ملعبه، رغم صعوبة المهمة أمام منافس يملك فارقاً كبيراً من حيث الإمكانات والخبرة.

ويدخل نوريتش اللقاء بعد خسارته 3 - 4 أمام ميدلسبره، وهي الهزيمة التي أبقته في المركز الثاني عشر بجدول دوري الدرجة الأولى برصيد تسع نقاط. وحقق الفريق ثلاثة انتصارات مقابل أربع هزائم خلال مبارياته السبع في الدوري هذا الموسم.

وكان نوريتش احتاج إلى تجاوز مباراتين في كأس الرابطة للوصول إلى الدور الثالث، حيث بدأ مشواره بالفوز 4 - 1 على إم كيه دونز، قبل أن يتغلب 2 - 1 على كارديف سيتي في الدور الثاني.

ورغم خسارته الأخيرة، حقق نوريتش أربعة انتصارات في آخر ست مباريات خاضها بمختلف المسابقات، ما يمنحه قدراً من الثقة قبل مواجهة مانشستر سيتي، لكنه يدرك أن الاختبار سيكون مختلفاً تماماً أمام فريق ينافس بقوة على الألقاب المحلية والأوروبية.

وتحمل المواجهة تفوقاً تاريخياً واضحاً لمانشستر سيتي، الذي واجه نوريتش في 72 مباراة سابقة، حقق خلالها 39 انتصاراً مقابل 23 تعادلاً و10 هزائم. كما فاز سيتي في آخر ثلاث مواجهات بين الفريقين، ولم يستقبل أي هدف خلالها، مقابل تسجيل 14 هدفاً.

وكان آخر لقاء بين الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز في فبراير (شباط) 2022، وانتهى بفوز مانشستر سيتي 4 - صفر.

ويفتقد مانشستر سيتي في المباراة جهود فيل فودين بسبب الإيقاف، بعد حصوله على بطاقة حمراء خلال ديربي مانشستر، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة البلجيكي جيريمي دوكو بسبب إصابة في ربلة الساق.

ومن المنتظر أن يجري إنزو ماريسكا عدة تغييرات على التشكيل الأساسي، مع إمكانية منح جيرونيمو رولي وألان إلياس فرصة خوض ظهورهما الأول، إلى جانب الدفع بفيتور ريس وريكو لويس وماتيو كوفاتسيتش وأيوب بوعدي وإليمان ندياي ضمن التشكيل الأساسي.

في المقابل، يعاني نوريتش من غيابات بسبب الإصابات، أبرزها غابرييل فورسيث وميركو توبيتش وعلي أحمد ولوسيان ماهوفو، فيما يتوقع أن يحصل دانييل جريمشو على فرصة المشاركة في حراسة المرمى.

ويبرز محمد توريه بوصفه أحد أهم أسلحة نوريتش الهجومية، بعدما سجل خمسة أهداف خلال سبع مشاركات هذا الموسم، إلا أن مشاركته أساسياً أمام مانشستر سيتي تبقى غير مؤكدة.