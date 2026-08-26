ديمبلي يغيب عن مواجهة ليل بقرار من باريس سان جيرمان لإراحته

مسؤول أوروبي بارز: إنفانتينو «لا مستقبل له» في رئاسة «فيفا»

شكّك رئيس رابطة مسابقات الدوري الأوروبية لكرة القدم، كلاوديوس شيفر، في قدرة جياني إنفانتينو على الاستمرار في رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، معتبراً أنه «لا مستقبل له» داخل المؤسسة، وداعياً في الوقت نفسه إلى إصلاح هيكل الحوكمة وإعادة النظر في صلاحيات رئيس الاتحاد الدولي.

وقال شيفر، في مقابلة مع موقع «The Athletic» نُشرت الأربعاء، إن الرابطة التي تمثل 53 مسابقة بارزة للرجال والسيدات تشعر بقلق متزايد إزاء أسلوب قيادة إنفانتينو لـ«فيفا».

وأضاف: «نشكك في مدى ملاءمته للاستمرار في منصب الرئيس. ومن واقع قربنا من (فيفا) هنا في سويسرا، يبدو أن نفوذ الرئيس ازداد عاماً بعد عام». وأشار إلى أن قرارات كبرى تُتخذ، حسب رأيه، من دون تشاور فعلي مع الأطراف المعنية والمتأثرة بها.

وتأتي تصريحات شيفر في ظل تصاعد الخلافات بين عدد من الهيئات الكروية و«فيفا»، التي تفاقمت على خلفية مقترح الاتحاد الدولي، الذي جرى التراجع عنه لاحقاً، لبيع جزء من الحقوق التجارية لكأس العالم.

ويواجه إنفانتينو ضغوطاً متزايدة من ثلاثة اتحادات قارية، هي: الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، والاتحاد الآسيوي، واتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، وسط مناقشات بشأن إمكانية طرح تصويت لسحب الثقة من رئيس «فيفا».

وأثار شيفر كذلك تساؤلات بشأن جائزة «فيفا للسلام» التي مُنحت للمرة الأولى إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب في ديسمبر (كانون الأول)، بالإضافة إلى قرار رفع الإيقاف عن المهاجم الأميركي فولارين بالوغون خلال كأس العالم هذا العام، عقب اتصال هاتفي من ترمب.

وقال شيفر إن «فيفا» منظمة تخضع للقانون السويسري، ولديها قواعد واضحة، مشدداً على أن الرئيس وأعضاء المجلس مطالبون بأداء واجباتهم بعناية ومسؤولية، ومعتبراً أن المسألة تتعلق في المقام الأول بالجوانب القانونية.

وأضاف أن منح جائزة السلام من دون إبلاغ مجلس «فيفا»، من وجهة نظره، يمثّل مخالفة للقانون، قبل أن ينتقد ما حدث في قضية البطاقة الحمراء خلال كأس العالم.

ووصف شيفر القضية بأنها «فضيحة حقيقية»، قائلاً إنه لا يتذكر تدخلاً سياسياً مماثلاً في قضية رياضية، ومعتبراً أن مثل هذه التصرفات تثير تساؤلات بشأن نزاهة اللعبة، قبل أن يضيف: «ولهذا أقول إن إنفانتينو لا مستقبل له في (فيفا)». ومن المقرر أن يسعى إنفانتينو للفوز بولاية رابعة العام المقبل، وسط توقعات بمواجهة معارضة قوية، إلا أن شيفر شدد على أن القضية لا تتعلق فقط بتغيير رئيس الاتحاد الدولي، بل بإعادة تعريف صلاحيات المنصب وإصلاح آليات الحوكمة داخل المؤسسة. وقال: «بالنسبة إلينا، تمثّل هذه الإصلاحات الأولوية القصوى، ونعتقد أنها لا يمكن أن تتحقق إلا بوجود رئيس آخر».

ولم يرد «فيفا» على الفور على طلب للتعليق أُرسل عبر البريد الإلكتروني.