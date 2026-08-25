«دوري أبطال أوروبا»: في غياب هيثم حسن... سيلتيك ينهار أمام لاسك ويودّع

فجّر فريق لاسك النمساوي مفاجأة مدوية بإقصاء سيليتك الاسكوتلندي من دوري أبطال أوروبا بعد ريمونتادا مثيرة، مساء الثلاثاء.

دخل سيليتك المواجهة متسلحا بتفوقه ذهابا على أرضه بثلاثية دون رد.

بل عزز الفريق الاسكوتلندي تفوقه بالتقدم إيابا بهدف كالوم ماكريغور في الدقيقة 21.

لكن الفريق النمساوي لم يستسلم وأدرك التعادل بهدف موريس أسور في الدقيقة 32، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 / 1.

وفي الشوط الثاني، سجل لاسك ثلاثة أهداف عبر روبرت ليوبيسيتش وصامويل أدينيران وفلوريان فليكر في الدقائق 48 و58 و91، ليمتد اللقاء لشوطين إضافيين بعد التعادل 4 / 4 في مجموع المباراتين.

واصل أصحاب الأرض تفوقهم في الشوط الإضافي حيث سجل أدينيران الهدف الثاني له، ليتقدم لاسك بنتيجة 5 / 1 في الدقيقة 109.

وأهدر أدينيران فرصة تسجيل الهاتريك عندما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 115 تصدى لها حارس مرمى سيلتيك قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية معلنا تأهل لاسك بعد ريمونتادا مثيرة انتهت بفوزه 6 / 5 في مجموع المباراتين.

وجلس الدولي المصري هيثم حسن، المنضم حديثا لسيلتيك، على مقاعد البدلاء ولم يشارك باللقاء.

ولحق لاسك بركب الفرق المتأهلة لمرحلة الدوري المكونة من 36 فريقا، حيث ستقام قرعة هذا الدور مساء الخميس في موناكو.