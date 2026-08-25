دي زيربي يتطلع للفوز مع توتنهام بكأس الرابطة الإنجليزية

وعد الإيطالي روبرتو دي زيربي مدرب توتنهام الإنجليزي بتغيير عقلية فريقه والتعامل بجدية مع كأس الرابطة هذا الموسم.

تجاوزت ميزانية صفقات توتنهام 300 مليون جنيه إسترليني، الثلاثاء، بانضمام سافينيو لاعب مانشستر سيتي مقابل 85 مليون جنيه إسترليني، لكن الفريق اللندني بقيادة دي زيربي بدأ مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز بخسارة ثقيلة صفر - 3 أمام برينتفورد، السبت.

أنقذ دي زيربي توتنهام من الهبوط للدرجة الأولى في مايو (أيار) الماضي، بعدما كسر سلسلة سلبية من 16 مباراة متتالية دون فوز في الدوري، وقاد الفريق للفوز على إيفرتون في الجولة الأخيرة، لكنه أقر بأن تغيير عقلية فريقه يبقى تحدياً.

وقال قبل مواجهة تشارلتون في الدور الثاني لكأس الرابطة الأربعاء: «بالنسبة لي كأس الرابطة تشبه الدوري الإنجليزي».

أضاف المدرب الإيطالي: «نحن في وضع لا يسمح بإجراء تغييرات، علينا أن نقدم أداء جيداً في المباراة، ونحقق انتصارات متتالية، وليس الفوز في مباراة فقط».

تابع: «علينا تغيير الأجواء في أول مباريات الموسم، وقادرون على ذلك، لأننا فعلناها في الموسم الماضي».

وأشار: «في آخر ست مباريات، حققنا ثلاثة انتصارات وتعادلين مقابل خسارة واحدة أمام تشيلسي، وذلك وسط ما تردد بأننا عاجزون عن الانتصارات، لأن آخر فوز كان في ديسمبر (كانون الأول)».

وختم دي زيربي تصريحاته بالقول: «يجب أن تتغير الأجواء، هذا أمر واجب على اللاعبين، إنه تحد، ويجب أن نكون فريقاً واحداً لتحقيقه».