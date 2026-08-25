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الرياضة رياضة عالمية

فونسيكا ينسحب من «أميركا المفتوحة» بسبب الإصابة

البرازيلي جواو فونسيكا (رويترز)
البرازيلي جواو فونسيكا (رويترز)
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فونسيكا ينسحب من «أميركا المفتوحة» بسبب الإصابة

البرازيلي جواو فونسيكا (رويترز)
البرازيلي جواو فونسيكا (رويترز)

أعلن البرازيلي جواو فونسيكا، المُصنَّف 26 عالمياً، انسحابه من «أميركا المفتوحة للتنس»؛ بسبب إصابة في البطن، لينضم إلى قائمة من الأسماء البارزة التي ستغيب عن منافسات الرجال في آخر البطولات الأربع الكبرى هذا الموسم.

وكان فونسيكا، البالغ من العمر 20 عاماً، من بين أبرز اللاعبين المنتظر تألقهم في «فلاشينغ ميدوز»، بعد مشواره اللافت إلى دور الـ8 في بطولة «فرنسا المفتوحة» هذا العام، الذي شهد تغلبه على الصربي نوفاك ديوكوفيتش، والنرويجي كاسبر رود.

وقال فونسيكا عبر حسابه على «إنستغرام»: «بعد خضوعي للفحوصات وبدء العلاج الخاص بإصابتي في البطن، أصبح واضحاً لي ولفريقي أنني بحاجة إلى مزيد من الوقت للتعافي تماماً حتى أتمكَّن من المنافسة على مستوى عالٍ».

وأضاف: «لم يكن قراراً سهلاً، فهذه البطولة مميزة للغاية بالنسبة لي. سنواصل العمل بجدية حتى أتمكَّن من العودة في أقرب وقت ممكن».

ويأتي انسحاب فونسيكا بعدما أعلن المُصنَّف الأول عالمياً يانيك سينر، والبريطاني جاك دريبر انسحابهما من البطولة الأسبوع الماضي؛ بسبب الإصابة، بينما سيغيب أيضاً الدنماركي هولغر رونه، المُصنَّف الرابع عالمياً سابقاً.

وتنطلق منافسات القرعة الرئيسية لفردي الرجال في بطولة «أميركا المفتوحة»، الأحد المقبل.

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تنس غراند سلام أميركا

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إثيوبيا تقدّم ملف ترشّحها لاستضافة كأس أمم أفريقيا 2028

نسخة من كأس الأمم الأفريقية معروضة على أرض الملعب قبل مباراة مصر والسنغال في نهائي عام 2022 (رويترز)
نسخة من كأس الأمم الأفريقية معروضة على أرض الملعب قبل مباراة مصر والسنغال في نهائي عام 2022 (رويترز)
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إثيوبيا تقدّم ملف ترشّحها لاستضافة كأس أمم أفريقيا 2028

نسخة من كأس الأمم الأفريقية معروضة على أرض الملعب قبل مباراة مصر والسنغال في نهائي عام 2022 (رويترز)
نسخة من كأس الأمم الأفريقية معروضة على أرض الملعب قبل مباراة مصر والسنغال في نهائي عام 2022 (رويترز)

قدمت إثيوبيا رسمياً ملف ترشحها لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 2028 لكرة القدم، في خطوة تسعى من خلالها إلى إعادة البطولة القارية إلى أراضيها للمرة الأولى منذ أكثر من نصف قرن.

وأعلن الاتحاد الإثيوبي لكرة القدم عبر منصة «إكس» أن البلاد تقدمت رسمياً بملفها إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، مؤكداً أن الترشيح يحظى بدعم الحكومة الفيدرالية برئاسة رئيس الوزراء آبي أحمد.

وأوضح الاتحاد أن الملف «يلبي جميع المتطلبات، ويؤكد مجدداً أن البلاد مستعدة تماماً لاستضافة أكبر حدث كروي في أفريقيا».

وتُعدّ إثيوبيا، الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، ثاني أكثر دول القارة سكاناً بنحو 130 مليون نسمة، في حين يحتل منتخبها المركز الـ143 من أصل 211 منتخباً في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ويعود آخر ظهور للمنتخب الإثيوبي في كأس الأمم الأفريقية إلى نسخة 2021 في الكاميرون، عندما ودَّع المنافسات من الدور الأول.

وسبق لإثيوبيا استضافة البطولة القارية، وكانت المرة الأخيرة عام 1976، في النسخة التي شهدت تتويج المنتخب المغربي باللقب.

لكن الملف الإثيوبي يواجه تحديات عدة، من بينها الاضطرابات المستمرة في إقليمي أمهرة وأوروميا، الأكثر كثافة سكانية في البلاد، إلى جانب مخاوف من تجدد النزاع بين الحكومة الفيدرالية وإقليم تيغراي في شمال البلاد.

وتحتضن العاصمة أديس أبابا مقر الاتحاد الأفريقي، وتقع على ارتفاع يزيد على 2300 متر فوق سطح البحر؛ ما يجعلها أعلى عاصمة في أفريقيا وواحدة من أعلى العواصم في العالم.

وأقيمت نسخة 2025 من كأس الأمم الأفريقية في المغرب، في حين تستضيف كينيا وأوغندا وتنزانيا بشكل مشترك نسخة 2027.

ومن المقرر أن تدخل البطولة نظاماً جديداً ابتداءً من نسخة 2028؛ إذ ستقام كل أربعة أعوام بدلاً من كل عامين، في إطار مواءمة جدولها مع المسابقات الأخرى التابعة لـ«فيفا».

وفي الوقت نفسه، أعربت مالي والنيجر وبوركينا فاسو عن رغبتها في تقديم ملف مشترك لاستضافة نسخة 2032، حسب اتحادات كرة القدم في الدول الثلاث.

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كأس الأمم الأفريقية إثيوبيا
الرياضة رياضة عالمية

روجرز بعد بداية مسيرته مع تشيلسي بهدف في فولهام: لديّ الكثير

لاعب تشيلسي مورغان روجرز يحتفل بتسجيل الهدف الثاني لفريقه أمام فولهام (رويترز)
لاعب تشيلسي مورغان روجرز يحتفل بتسجيل الهدف الثاني لفريقه أمام فولهام (رويترز)
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روجرز بعد بداية مسيرته مع تشيلسي بهدف في فولهام: لديّ الكثير

لاعب تشيلسي مورغان روجرز يحتفل بتسجيل الهدف الثاني لفريقه أمام فولهام (رويترز)
لاعب تشيلسي مورغان روجرز يحتفل بتسجيل الهدف الثاني لفريقه أمام فولهام (رويترز)

استهل مورغان روجرز مسيرته الرسمية مع تشيلسي بتسجيل هدف خلال الفوز 3 - 2 على فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الاثنين، لكنه أكد أنه لم يصل بعد إلى أفضل مستوياته مع فريقه الجديد.

ودفع تشيلسي مبلغاً قياسياً في بريطانيا بلغ 117 مليون جنيه إسترليني (159.51 مليون دولار) للتعاقد مع روجرز قادماً من آستون فيلا الشهر الماضي، وسرعان ما بدأ اللاعب إثبات قدراته، بعدما سجل الهدف الثاني لفريقه بتسديدة من داخل منطقة الجزاء على ملعب «كرافن كوتيدج».

وقدم اللاعب، البالغ من العمر 24 عاماً، أداءً لافتاً إلى جانب زميليه في الهجوم كول بالمر وجواو بيدرو، قبل أن يستبدله المدرب تشابي ألونسو قبل نحو 10 دقائق من نهاية المباراة.

وقال روجرز لموقع تشيلسي الرسمي: «لم أشعر بالحدة والفاعلية الكافية في نهاية المباراة. كنت مرهقاً بعض الشيء، ولهذا السبب تم استبدالي في آخر 10 دقائق».

وأضاف: «عندما تنضم إلى فريق جديد، لا تريد أن تبدأ بشكل بطيء أو بأقل من الوتيرة المطلوبة، لذلك حاولت الحفاظ على أفضل لياقة بدنية ممكنة والوصول إلى الإيقاع المطلوب بأسرع ما يمكن».

وأكد روجرز أنه لا يزال يملك مجالاً كبيراً للتطور، وقال: «ما أزال أعتقد أن أدائي يمكن أن يكون أفضل، ويجب أن أحاول الوصول إلى ذلك بأسرع ما يمكن؛ لأن المباريات تتوالى بسرعة وبكثافة».

ويستعد تشيلسي لمواجهة لوتون تاون في «كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة»، الخميس.

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الدوري الإنجليزي بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

دجيكو يتوهج مع شالكه في كأس ألمانيا

لاعب شالكه إدين دجيكو يحتفل مع زملائه بتسجيل الهدف الثاني لفريقه أمام هالشر (د.ب.أ)
لاعب شالكه إدين دجيكو يحتفل مع زملائه بتسجيل الهدف الثاني لفريقه أمام هالشر (د.ب.أ)
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دجيكو يتوهج مع شالكه في كأس ألمانيا

لاعب شالكه إدين دجيكو يحتفل مع زملائه بتسجيل الهدف الثاني لفريقه أمام هالشر (د.ب.أ)
لاعب شالكه إدين دجيكو يحتفل مع زملائه بتسجيل الهدف الثاني لفريقه أمام هالشر (د.ب.أ)

أكد البوسني المخضرم إدين دجيكو، مهاجم شالكه، أن بلوغه 40 عاماً لم يمنعه من مواصلة صناعة الفارق، بعدما قاد فريقه إلى الفوز على هالشر 5-2 بعد التمديد، في الدور الأول من كأس ألمانيا.

واحتاج شالكه إلى وقت إضافي لتجاوز منافسه في مباراة صعبة، تألق خلالها دجيكو بتسجيل هدفين وصناعة آخر، ليؤكد استمرار تأثيره الهجومي رغم تقدمه في السن.

وأشاد ميروسلاف موسليتش، مدرب شالكه، بمهاجمه البوسني قائلاً: «إنه يمنحنا الجودة داخل منطقة الجزاء، ولا يزال يمتلكها رغم سنه. التمركز واللعب الجماعي والحس التهديفي، هذه أمور لا تنساها. سنحتاج إلى إدين».

وكان من المقرر أن يشارك دجيكو 15 دقيقة فقط، بهدف الحفاظ على جاهزيته لمواجهة أوغسبورغ، الأحد المقبل، في افتتاح مشوار شالكه بالدوري الألماني، التي ستشهد عودة الفريق إلى دوري الدرجة الأولى بعد 3 مواسم قضاها في الدرجة الثانية.

لكن دجيكو دخل في الدقيقة 64، واضطر في النهاية إلى خوض نحو ساعة كاملة بعد امتداد المواجهة إلى وقت إضافي.

وقال زميله المخضرم روبن غوسينس، المنضم إلى شالكه هذا الصيف على سبيل الإعارة: «إدين يتمتع بحضور استثنائي. لا يمكنك تعلُّم ذلك، فهو يأتي من سنوات الخبرة الطويلة».

ورفض غوسينس اعتبار شالكه فريقاً يعتمد على دجيكو وحده، مؤكداً أن ذلك لن يكون منصفاً لبقية عناصر الخط الهجومي.

وسجل موسى سيلا وجونيور أدامو أيضاً في المباراة، ولكن هدفيهما جاءا بعد دخول دجيكو، الذي لعب دوراً مؤثراً في صناعة الفرص الهجومية لفريقه.

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