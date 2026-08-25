فونسيكا ينسحب من «أميركا المفتوحة» بسبب الإصابة

أعلن البرازيلي جواو فونسيكا، المُصنَّف 26 عالمياً، انسحابه من «أميركا المفتوحة للتنس»؛ بسبب إصابة في البطن، لينضم إلى قائمة من الأسماء البارزة التي ستغيب عن منافسات الرجال في آخر البطولات الأربع الكبرى هذا الموسم.

وكان فونسيكا، البالغ من العمر 20 عاماً، من بين أبرز اللاعبين المنتظر تألقهم في «فلاشينغ ميدوز»، بعد مشواره اللافت إلى دور الـ8 في بطولة «فرنسا المفتوحة» هذا العام، الذي شهد تغلبه على الصربي نوفاك ديوكوفيتش، والنرويجي كاسبر رود.

وقال فونسيكا عبر حسابه على «إنستغرام»: «بعد خضوعي للفحوصات وبدء العلاج الخاص بإصابتي في البطن، أصبح واضحاً لي ولفريقي أنني بحاجة إلى مزيد من الوقت للتعافي تماماً حتى أتمكَّن من المنافسة على مستوى عالٍ».

وأضاف: «لم يكن قراراً سهلاً، فهذه البطولة مميزة للغاية بالنسبة لي. سنواصل العمل بجدية حتى أتمكَّن من العودة في أقرب وقت ممكن».

ويأتي انسحاب فونسيكا بعدما أعلن المُصنَّف الأول عالمياً يانيك سينر، والبريطاني جاك دريبر انسحابهما من البطولة الأسبوع الماضي؛ بسبب الإصابة، بينما سيغيب أيضاً الدنماركي هولغر رونه، المُصنَّف الرابع عالمياً سابقاً.

وتنطلق منافسات القرعة الرئيسية لفردي الرجال في بطولة «أميركا المفتوحة»، الأحد المقبل.