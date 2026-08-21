«كاديلاك» تحسم الجدل: فريق فورمولا 1 ليس للبيع

أكدت شركة «تي دابليو جي غلوبال» أن فريق كاديلاك المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 ليس للبيع، نافية وجود أي خطط لتغيير ملكية أصولها في رياضة السيارات، وسط تكهنات بشأن الاستثمارات الرياضية للملياردير مارك والتر عقب بيع فريق لوس أنجليس ليكرز.

وجاء موقف الشركة بعدما ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» خلال الأيام الماضية أن والتر يجري أيضاً مفاوضات لبيع حصته في نادي تشيلسي الإنجليزي.

وقالت الشركة، في بيان قدمه متحدث باسم كاديلاك فورمولا 1، للصحافيين على هامش جائزة هولندا الكبرى: «لا تفكر شركة (تي دابليو جي) في بيع فريق كاديلاك أو أي جزء آخر من (تي دابليو جي) لرياضات السيارات».

وتشارك «تي دابليو جي لرياضات السيارات» في ملكية كاديلاك، كما تمتلك فرق «أندريتي غلوبال» في سلسلة «إندي كار» وبطولة العالم لفورمولا إي للسيارات الكهربائية، إلى جانب مشاركات في «ناسكار» وبطولة أستراليا للسيارات الفائقة.

وتشمل استثمارات والتر الرياضية أيضاً لوس أنجليس دودجرز في دوري البيسبول الأميركي للمحترفين، ولوس أنجليس سباركس في دوري كرة السلة الأميركي للسيدات.

وفي سياق آخر، شهد فريق كاديلاك تغييراً في قيادته هذا الشهر، بعدما عيّن مارسين بودكوفسكي رئيساً للفريق خلفاً للمدير المؤسس جرايم لودون، وذلك بعد 11 سباقاً من الموسم.

وقال بودكوفسكي، خلال مؤتمر صحافي في حلبة تساندفورت، إنه لم يطلب ضمانات تتعلق بمستقبل ملكية الفريق قبل توليه منصبه.

من جانبه، اعتبر المكسيكي سيرجيو بيريز، سائق كاديلاك، أن التغيير في قيادة الفريق يعكس طموحه في التطور، رغم عدم نجاحه في تسجيل أي نقطة خلال أول 11 جولة.

وقال بيريز إن لودون لعب دوراً كبيراً في وصول كاديلاك إلى موقعه الحالي، قبل أن يضيف أن وصول قيادة جديدة يمنح الفريق منظوراً مختلفاً، معتبراً أن الخطوة تظهر استعداد كاديلاك لدفع مشروعه في فورمولا 1 إلى الأمام بأسرع ما يمكن.