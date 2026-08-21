عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:17 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

«كاديلاك» تحسم الجدل: فريق فورمولا 1 ليس للبيع

فريق كاديلاك المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 (رويترز)
فريق كاديلاك المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 (رويترز)
TT
TT

«كاديلاك» تحسم الجدل: فريق فورمولا 1 ليس للبيع

فريق كاديلاك المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 (رويترز)
فريق كاديلاك المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 (رويترز)

أكدت شركة «تي دابليو جي غلوبال» أن فريق كاديلاك المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 ليس للبيع، نافية وجود أي خطط لتغيير ملكية أصولها في رياضة السيارات، وسط تكهنات بشأن الاستثمارات الرياضية للملياردير مارك والتر عقب بيع فريق لوس أنجليس ليكرز.

وجاء موقف الشركة بعدما ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» خلال الأيام الماضية أن والتر يجري أيضاً مفاوضات لبيع حصته في نادي تشيلسي الإنجليزي.

وقالت الشركة، في بيان قدمه متحدث باسم كاديلاك فورمولا 1، للصحافيين على هامش جائزة هولندا الكبرى: «لا تفكر شركة (تي دابليو جي) في بيع فريق كاديلاك أو أي جزء آخر من (تي دابليو جي) لرياضات السيارات».

وتشارك «تي دابليو جي لرياضات السيارات» في ملكية كاديلاك، كما تمتلك فرق «أندريتي غلوبال» في سلسلة «إندي كار» وبطولة العالم لفورمولا إي للسيارات الكهربائية، إلى جانب مشاركات في «ناسكار» وبطولة أستراليا للسيارات الفائقة.

وتشمل استثمارات والتر الرياضية أيضاً لوس أنجليس دودجرز في دوري البيسبول الأميركي للمحترفين، ولوس أنجليس سباركس في دوري كرة السلة الأميركي للسيدات.

وفي سياق آخر، شهد فريق كاديلاك تغييراً في قيادته هذا الشهر، بعدما عيّن مارسين بودكوفسكي رئيساً للفريق خلفاً للمدير المؤسس جرايم لودون، وذلك بعد 11 سباقاً من الموسم.

وقال بودكوفسكي، خلال مؤتمر صحافي في حلبة تساندفورت، إنه لم يطلب ضمانات تتعلق بمستقبل ملكية الفريق قبل توليه منصبه.

من جانبه، اعتبر المكسيكي سيرجيو بيريز، سائق كاديلاك، أن التغيير في قيادة الفريق يعكس طموحه في التطور، رغم عدم نجاحه في تسجيل أي نقطة خلال أول 11 جولة.

وقال بيريز إن لودون لعب دوراً كبيراً في وصول كاديلاك إلى موقعه الحالي، قبل أن يضيف أن وصول قيادة جديدة يمنح الفريق منظوراً مختلفاً، معتبراً أن الخطوة تظهر استعداد كاديلاك لدفع مشروعه في فورمولا 1 إلى الأمام بأسرع ما يمكن.

مواضيع
الفورمولا 1 أميركا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«فورمولا 1»: فرستابن يوقّع عقداً جديداً مع ريد بول حتى 2030

رياضة عالمية فيرستابن (رويترز)

«فورمولا 1»: فرستابن يوقّع عقداً جديداً مع ريد بول حتى 2030

أنهى ماكس فرستابن، بطل العالم 4 مرات، الجدل الدائر حول مستقبله في سباقات «فورمولا 1» للسيارات بعدما وقَّع، اليوم (الخميس)، على تمديد عقده مع رد بول حتى 2030.

«الشرق الأوسط» (باريس)
رياضة عالمية الإسباني كارلوس ساينز (رويترز)
رياضة عالمية

ساينز يمدد عقده مع وليامز لعدة سنوات

أعلن فريق وليامز، المنافس في بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1»، الأربعاء، تمديد عقد سائقه الإسباني كارلوس ساينز لعدة سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية أسطورة سباقات «فورمولا 1» الألماني مايكل شوماخر (رويترز)
رياضة عالمية

«نتفليكس» تعرض فيلماً وثائقياً عن شوماخر في أكتوبر

أعلنت منصة «نتفليكس» عرض فيلم وثائقي جديد عن أسطورة سباقات «فورمولا 1» الألماني مايكل شوماخر.

«الشرق الأوسط» (برلين)
رياضة عالمية إسحاق حجار (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

إصابة في المعصم تهدد مشاركة حجار في جائزة هولندا الكبرى

من المتوقع أن يغيب الفرنسي إسحاق حجار، سائق رد بول، عن سباق جائزة هولندا الكبرى المقرر إقامته مطلع الأسبوع المقبل بعد تعرضه لإصابة في المعصم خلال تدريبات.

«الشرق الأوسط» (أمستردام)
رياضة عالمية السائق التايلاندي أليكس ألبون باقٍ مع فريق وليامز (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

فورمولا 1: ألبون يمدد عقده مع وليامز حتى 2027

مدّد السائق التايلاندي أليكس ألبون عقده مع فريق وليامز المنافس في بطولة العالم للفورمولا 1، حتى الموسم المقبل.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الرياضة رياضة عالمية

ريباكينا تنسحب بسبب «الكاحل».. وشفيونتيك إلى نصف نهائي سينسيناتي

شفيونتيك تتحدث مع الجماهير بعد انسحاب ريباكينا (رويترز)
شفيونتيك تتحدث مع الجماهير بعد انسحاب ريباكينا (رويترز)
TT
TT

ريباكينا تنسحب بسبب «الكاحل».. وشفيونتيك إلى نصف نهائي سينسيناتي

شفيونتيك تتحدث مع الجماهير بعد انسحاب ريباكينا (رويترز)
شفيونتيك تتحدث مع الجماهير بعد انسحاب ريباكينا (رويترز)

اضطرت المصنفة الثانية عالمياً إيلينا ريباكينا إلى الانسحاب من مباراتها في ربع نهائي دورة سينسيناتي للماسترز، بعدما كانت متأخرة أمام إيغا شفيونتيك 1-4 في المجموعة الأولى، الخميس.

وتوقفت الكازاخستانية فجأة عن اللعب، بعدما أصبحت غير قادرة على تحميل وزنها على كعب قدمها اليسرى. وبعد تدخل قصير من مدربها، اضطرت إلى الانسحاب عقب خوض نقطة واحدة إضافية.

وتأتي إصابة ريباكينا قبل 10 أيام من انطلاق بطولة أميركا المفتوحة، فيما منحت شفيونتيك بطاقة العبور إلى نصف نهائي سينسيناتي، حيث ستواجه المصنفة الثالثة جيسيكا بيغولا، التي تغلبت على أماندا أنيسيموفا 6-4 و2-6 و7-6 (7-4).

ولو بلغت ريباكينا، المتوجة بلقبين في البطولات الأربع الكبرى، نهائي سينسيناتي، لكانت قد صعدت إلى صدارة التصنيف العالمي للمرة الأولى في مسيرتها، بعد خروج المتصدرة الحالية أرينا سابالينكا من دور الـ16.

وتعرضت البيلاروسية سابالينكا لمفاجأة أمام التشيكية سارا بيليك، المصنفة 35 عالمياً، في مباراة قوية انتهت في الساعات الأولى من صباح الخميس، لتكون أحدث انتكاسة في سلسلة من النتائج المخيبة للبطلة المتوجة بأربعة ألقاب في البطولات الكبرى.

وقالت شفيونتيك في مقابلة داخل الملعب: «بصراحة، شعرت بالقلق بمجرد رؤيتي لما حدث. أتمنى أن تكون بخير. من الواضح أن البطولة المقبلة هي الأولوية».

وأضافت: «أعرف أن هذه البطولة مهمة أيضاً، لكن أميركا المفتوحة تبقى أميركا المفتوحة، وآمل أن تكون جاهزة لها. كما أنها قريبة جداً من أن تصبح المصنفة الأولى عالمياً، ولذلك من المؤسف ما حدث».

مواضيع
تنس الرياضة أميركا
الرياضة رياضة عالمية

بيغولا تهزم أنيسيموفا بصعوبة وتعبر إلى نصف نهائي سينسيناتي

الأميركية جيسيكا بيغولا خلال مواجهتها مواطنتها أماندا أنيسيموفا (د.ب.أ)
الأميركية جيسيكا بيغولا خلال مواجهتها مواطنتها أماندا أنيسيموفا (د.ب.أ)
TT
TT

بيغولا تهزم أنيسيموفا بصعوبة وتعبر إلى نصف نهائي سينسيناتي

الأميركية جيسيكا بيغولا خلال مواجهتها مواطنتها أماندا أنيسيموفا (د.ب.أ)
الأميركية جيسيكا بيغولا خلال مواجهتها مواطنتها أماندا أنيسيموفا (د.ب.أ)

بلغت الأميركية جيسيكا بيغولا، المصنفة الثالثة عالمياً، الدور نصف النهائي من دورة سينسيناتي للألف نقطة في التنس، بعد فوز صعب على مواطنتها أماندا أنيسيموفا، المصنفة العاشرة، بنتيجة 6 - 4 و2 - 6 و7 - 6 (7 - 4)، الخميس، في مواجهة استمرت ساعتين و15 دقيقة.

وبعدما حسمت بيغولا المجموعة الأولى، ردت أنيسيموفا بقوة في الثانية وفرضت مجموعة ثالثة حاسمة، نجحت خلالها في جر منافستها إلى شوط فاصل، قبل أن تحسمه بيغولا لصالحها وتضمن بطاقة العبور إلى المربع الذهبي.

وواصلت بيغولا تفوقها في المواجهات المباشرة أمام أنيسيموفا، محققة فوزها السادس توالياً عليها في ست مواجهات جمعت بينهما.

الأميركية أماندا أنيسيموفا تبدي ردة فعل بعد إخفاقها في إعادة إحدى الكرات أمام مواطنتها جيسيكا بيغولا (رويترز)

وتعيش بيغولا، البالغة 32 عاماً ووصيفة بطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2024، أحد أفضل مواسم مسيرتها، بعدما أحرزت لقبي دبي وتشارلستون، وبلغت نهائي دورتي برلين وواشنطن، إضافة إلى وصولها إلى نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة.

وتنتظر بيغولا في نصف النهائي الفائزة من مواجهة الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، المصنفة الثانية عالمياً، والبولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة الخامسة والمتوجة حديثاً بلقب دورة تورونتو للألف نقطة.

مواضيع
تنس غراند سلام أميركا
الرياضة رياضة عالمية

ألافيس يخطف التعادل من رايو فاييكانو في الدوري الإسباني

سيرجيو بيريز كاميلو، لاعب رايو فاييكانو، يسجل هدفاً خلال مباراة فريقه أمام ديبورتيفو ألافيس (أ.ب)
سيرجيو بيريز كاميلو، لاعب رايو فاييكانو، يسجل هدفاً خلال مباراة فريقه أمام ديبورتيفو ألافيس (أ.ب)
TT
TT

ألافيس يخطف التعادل من رايو فاييكانو في الدوري الإسباني

سيرجيو بيريز كاميلو، لاعب رايو فاييكانو، يسجل هدفاً خلال مباراة فريقه أمام ديبورتيفو ألافيس (أ.ب)
سيرجيو بيريز كاميلو، لاعب رايو فاييكانو، يسجل هدفاً خلال مباراة فريقه أمام ديبورتيفو ألافيس (أ.ب)

تعادل ديبورتيفو ألافيس مع مضيفه رايو فاييكانو 1-1، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحصد رايو فاييكانو نقطته الأولى في الموسم الجديد، بعدما كان قد استهل مشواره بالخسارة أمام مضيفه إشبيلية 1-2 في الجولة الأولى.

في المقابل، رفع ألافيس رصيده إلى أربع نقاط، بعدما افتتح موسمه بانتصار كبير على ضيفه خيتافي 3-صفر.

وتقدم رايو فاييكانو بهدف سجله سيرجيو بيريز في الدقيقة 48، قبل أن ينجح ألافيس في إدراك التعادل قبل ست دقائق من نهاية الوقت الأصلي، عن طريق ماريانو دياز، ليخرج الفريقان بنقطة لكل منهما.

مواضيع
الدوري الإسباني إسبانيا