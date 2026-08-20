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الرياضة رياضة عالمية

بعمر 46 عاماً... رونالدينيو لا يستبعد العودة إلى الملاعب مع رافينا

رونالدينيو ينضم إلى نادي رافينا المنافس في دوري الدرجة الثالثة (رويترز)
رونالدينيو ينضم إلى نادي رافينا المنافس في دوري الدرجة الثالثة (رويترز)
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بعمر 46 عاماً... رونالدينيو لا يستبعد العودة إلى الملاعب مع رافينا

رونالدينيو ينضم إلى نادي رافينا المنافس في دوري الدرجة الثالثة (رويترز)
رونالدينيو ينضم إلى نادي رافينا المنافس في دوري الدرجة الثالثة (رويترز)

وصل الأسطورة البرازيلي رونالدينيو إلى إيطاليا، الخميس، بعد انضمامه إلى نادي رافينا المنافس في دوري الدرجة الثالثة، وسط غموض بشأن إمكانية عودته إلى الملاعب وخوض مباراة رسمية بعد أكثر من عقد على ظهوره الأخير.

واستحوذ رونالدينيو، البالغ 46 عاماً، أيضاً على حصة في النادي الإيطالي، لكنه لم يحسم إمكانية ارتداء قميص الفريق والسعي لتسجيل الهدف رقم 300 في مسيرته.

ووصل بطل العالم مع البرازيل عام 2002، والنجم السابق لباريس سان جيرمان وبرشلونة وميلان، إلى مطار فورلي ظهراً، قبل تقديم تشكيلة الفريق في وقت لاحق الخميس.

وكان رافينا قد أعلن في يونيو (حزيران) الماضي انضمام رونالدينيو إلى النادي، الذي يملكه صديقه إيناتسيو تشيبرياني، الساعي إلى قيادة الفريق نحو دوري الدرجة الأولى الإيطالي للمرة الأولى في تاريخه.

وقال تشيبرياني إن الخطوة تهدف إلى تقريب المدينة بأكملها من الفريق، وخلق قاعدة جماهيرية تضيف مزيداً من الحماس للموسم الجديد.

وأكد رئيس النادي أن رونالدينيو لن يشارك في المباراة الافتتاحية لرافينا أمام ريجانا، الاثنين، لكنه لم يستبعد ظهوره داخل الملعب في مرحلة لاحقة.

وعندما سُئل رونالدينيو عما إذا كان يتوقع ارتداء قميص رافينا وتسجيل هدفه رقم 300، أجاب مبتسماً: «إذا حدث ذلك، فسيكون الأمر أجمل».

وأضاف الفائز بالكرة الذهبية عام 2005: «لا أعلم، الأمر يتوقف على رئيس النادي والمدرب. جئت إلى هنا بسبب الصداقة التي تجمعنا. سننتظر تقديم الفريق لنتائج جيدة، وأنا هنا لتقديم المساعدة».

وكان رونالدينيو قد خاض آخر مباراة رسمية في مسيرته مع فلومينينسي البرازيلي عام 2015.

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الرياضة رياضة عالمية

ألافيس يخطف التعادل من رايو فاييكانو في الدوري الإسباني

سيرجيو بيريز كاميلو، لاعب رايو فاييكانو، يسجل هدفاً خلال مباراة فريقه أمام ديبورتيفو ألافيس (أ.ب)
سيرجيو بيريز كاميلو، لاعب رايو فاييكانو، يسجل هدفاً خلال مباراة فريقه أمام ديبورتيفو ألافيس (أ.ب)
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ألافيس يخطف التعادل من رايو فاييكانو في الدوري الإسباني

سيرجيو بيريز كاميلو، لاعب رايو فاييكانو، يسجل هدفاً خلال مباراة فريقه أمام ديبورتيفو ألافيس (أ.ب)
سيرجيو بيريز كاميلو، لاعب رايو فاييكانو، يسجل هدفاً خلال مباراة فريقه أمام ديبورتيفو ألافيس (أ.ب)

تعادل ديبورتيفو ألافيس مع مضيفه رايو فاييكانو 1-1، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحصد رايو فاييكانو نقطته الأولى في الموسم الجديد، بعدما كان قد استهل مشواره بالخسارة أمام مضيفه إشبيلية 1-2 في الجولة الأولى.

في المقابل، رفع ألافيس رصيده إلى أربع نقاط، بعدما افتتح موسمه بانتصار كبير على ضيفه خيتافي 3-صفر.

وتقدم رايو فاييكانو بهدف سجله سيرجيو بيريز في الدقيقة 48، قبل أن ينجح ألافيس في إدراك التعادل قبل ست دقائق من نهاية الوقت الأصلي، عن طريق ماريانو دياز، ليخرج الفريقان بنقطة لكل منهما.

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الدوري الإسباني إسبانيا
الرياضة رياضة عالمية

طرابزون سبور يسقط أمام فرينكفاروش في تصفيات الدوري الأوروبي

محمد صلاح لاعب طرابزون سبور خلال المباراة (رويترز)
محمد صلاح لاعب طرابزون سبور خلال المباراة (رويترز)
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طرابزون سبور يسقط أمام فرينكفاروش في تصفيات الدوري الأوروبي

محمد صلاح لاعب طرابزون سبور خلال المباراة (رويترز)
محمد صلاح لاعب طرابزون سبور خلال المباراة (رويترز)

خسر طرابزون سبور التركي على أرضه أمام ضيفه فرينكفاروش المجري صفر-1، الخميس، في ذهاب الدور المؤهل إلى مرحلة الدوري من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وسجل كريستوفر زاكارياسين هدف المباراة الوحيد للفريق المجري في الدقيقة 17، فيما أكمل طرابزون سبور اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد شيوكي نوايو في الدقائق الأخيرة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وشهدت المباراة الظهور الأول لصلاح بقميص طرابزون سبور على ملعب فريقه منذ انضمامه إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما شارك بديلاً في التعادل خارج الأرض أمام قاسم باشا في الجولة الأولى من الدوري التركي.

وفي مباراة أخرى، حقق بشكتاش التركي فوزاً كبيراً على ضيفه سبيريس كاوناس الليتواني بثلاثية نظيفة.

وافتتح أوه هيون جيو التسجيل في الدقيقة السادسة، وأضاف مايكل موريلو الهدف الثاني في الدقيقة 12، قبل أن يختتم أوركون كوكو الثلاثية من ركلة جزاء في الدقيقة 59.

وفي بقية مباريات الذهاب، تغلب أندرلخت البلجيكي على كايرات ألماتي الكازاخي 3-صفر، واكتسح ياجيلونيا البولندي ضيفه سابورتالو الجورجي 4-صفر، وفاز ريد بول سالزبورغ النمساوي على ميالبي السويدي 1-صفر، فيما حقق ليش بوزنان البولندي فوزاً عريضاً على ثون السويسري 7-صفر.

وتقام مواجهات الإياب الخميس المقبل لحسم المتأهلين إلى مرحلة الدوري.

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الدوري الأوروبي تركيا
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وفاة مشجع لسيلتيك بعد وعكة صحية في مباراة دوري الأبطال

سيلتيك ضد لاسك النمساوي في اسكوتلندا (رويترز)
سيلتيك ضد لاسك النمساوي في اسكوتلندا (رويترز)
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وفاة مشجع لسيلتيك بعد وعكة صحية في مباراة دوري الأبطال

سيلتيك ضد لاسك النمساوي في اسكوتلندا (رويترز)
سيلتيك ضد لاسك النمساوي في اسكوتلندا (رويترز)

أعلن نادي سيلتيك الاسكوتلندي، الخميس، وفاة أحد مشجعيه بعد تعرضه لوعكة صحية أثناء حضوره مباراة الفريق أمام لاسك النمساوي، الأربعاء، ضمن الدور الفاصل المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال النادي في بيان: «ببالغ الحزن والأسى نعلن وفاة أحد مشجعينا بعد تعرضه لوعكة صحية خلال مباراة الفريق أمس في ملعب سيلتيك بارك. ورغم جهود الطاقم الطبي، توفي في وقت لاحق في المستشفى».

ووجه سيلتيك الشكر إلى فرق الطوارئ وجميع المشجعين الذين ساهموا في التعامل مع الحادث، مشيداً بالجهود التي بُذلت لمحاولة إنقاذ المشجع.

وأكد النادي في ختام بيانه عدم وجود أي شبهة جنائية مرتبطة بالوفاة.

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