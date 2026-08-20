ألونسو يثير الغموض حول مستقبل إنزو فرنانديز مع تشيلسي

تجنب تشابي ألونسو، مدرب تشيلسي، حسم مستقبل لاعب الوسط الأرجنتيني إنزو فرنانديز، في ظل التكهنات المحيطة بإمكانية رحيله عن النادي اللندني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مكتفياً بالتأكيد أن اللاعب يستعد بصورة جيدة لانطلاقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت تقارير إعلامية بريطانية قد ذكرت أن تشيلسي منح مانشستر سيتي مهلة حتى 14 أغسطس (آب) للموافقة على دفع 120 مليون جنيه إسترليني (163.52 مليون دولار) مقابل التعاقد مع فرنانديز.

وانضم الدولي الأرجنتيني إلى تشيلسي قادماً من بنفيكا في يناير (كانون الثاني) 2023، بعقد يمتد لثمانية أعوام ونصف العام، في صفقة بلغت قيمتها 106.8 مليون جنيه إسترليني، وكانت حينها رقماً قياسياً في كرة القدم البريطانية.

وعندما سُئل ألونسو عما إذا كان فرنانديز سيبقى مع تشيلسي بعد إغلاق سوق الانتقالات في الأول من سبتمبر (أيلول) المقبل، قال: «إنزو لاعب في تشيلسي، وهو لاعب من الطراز الأول. يتدرب بصورة جيدة للغاية منذ انضمامه إلى الفريق قبل عشرة أيام، واندمج بشكل رائع. نحن سعداء بوجوده، وهو يستعد لمباراة الاثنين».

لكن المدرب الإسباني تجنب الإجابة بشكل مباشر عندما سُئل عما إذا كان بطل العالم 2022 قد أبلغه برغبته في الاستمرار مع النادي، قائلاً: «يتدرب بشكل جيد للغاية ويتمتع بعقلية إيجابية، وهذا ما نريده. إنه يبذل قصارى جهده للاستعداد لانطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز».

وكان ألونسو قد تولى قيادة تشيلسي بعد رحيله عن ريال مدريد في يناير الماضي، عقب سبعة أشهر فقط من توليه تدريب الفريق الإسباني، ليبدأ مهمة إعادة بناء النادي اللندني بعد موسم مضطرب أنهاه في المركز العاشر بالدوري من دون تحقيق أي لقب.

ويستهل تشيلسي مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز الاثنين المقبل عندما يحل ضيفاً على فولهام، في مواجهة تحمل طابعاً خاصاً لألونسو، إذ يلتقي زميله السابق وصديقه ألفارو أربيلوا، المدرب الجديد لفولهام.

وقال ألونسو عن مواجهة أربيلوا: «قد تجمعنا علاقة خارج الملعب، لكن بمجرد دخولنا إليه لا توجد صداقة، بل 90 دقيقة يقاتل خلالها كل منا من أجل ناديه».