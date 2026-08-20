نيوكاسل يستثمر 260 مليون دولار لإنشاء مجمع تدريبي جديد

يعتزم نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي استثمار 260 مليون دولار لإنشاء مجمع تدريبي جديد، من المقرر أن يحتضن تدريبات الفريق الأول اعتباراً من موسم 2029-2030، في خطوة تعكس التزام ملاك النادي بمشروعه على المدى الطويل.

وتأتي هذه الخطوة في وقت أثيرت فيه تساؤلات بشأن التزام صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي استحوذ على نيوكاسل عام 2021، بعد رحيل عدد من أبرز لاعبي الفريق خلال الفترة الماضية.

وكان المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك قد انتقل إلى ليفربول في الموسم الماضي، فيما غادر برونو غيمارايش وأنتوني غوردون وساندرو تونالي إلى آرسنال وبرشلونة وتوتنهام على الترتيب هذا الصيف، في ظل سعي النادي للامتثال للقواعد المالية الأكثر صرامة في كرة القدم الإنجليزية.

كما فشل نيوكاسل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني عشر بالدوري الإنجليزي الممتاز، ليفقد عوائد مالية مهمة من البطولة القارية، التي حصل منها على جوائز تقدر بنحو 50 مليون جنيه إسترليني (70 مليون دولار) في الموسم السابق.

وأوضح نيوكاسل في بيان أن المشروع يمثل «استثماراً مهماً وطويل الأجل في مستقبل النادي» من جانب مالكيه، صندوق الاستثمارات العامة وشركة «آر بي سبورتس آند ميديا».

ووصف ديفيد هوبكنسون، الرئيس التنفيذي لنيوكاسل، المشروع بأنه «لحظة فارقة للنادي».

ولا يزال المشروع بحاجة إلى الحصول على موافقة التخطيط، على أن يتقدم النادي بالطلب خلال العام المقبل، مستهدفاً انتقال الفريق الأول للرجال إلى المجمع الجديد بحلول موسم 2029-2030.