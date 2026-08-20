آرسنال يدشن رحلة الدفاع عن لقب «البريميرليغ» في موسم التغييرات الكبرى

يستهل آرسنال رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الجمعة، باستضافة كوفنتري سيتي العائد إلى دوري الأضواء على «ملعب الإمارات»، في افتتاح موسم يحمل كثيراً من التغييرات على مستوى المدربين واللاعبين في عدد من أبرز أندية المسابقة.

ويدخل فريق المدرب ميكيل أرتيتا الموسم هذه المرة بصفته بطلاً، بعدما اعتاد خلال السنوات الماضية مطاردة الصدارة، ليواجه تحدياً جديداً يتمثل في الحفاظ على اللقب.

وتعود آخر محاولة لآرسنال للدفاع عن لقب الدوري الممتاز إلى موسم 2004 - 2005 عندما أنهى المسابقة في المركز الثاني خلف تشيلسي، فيما لم ينجح النادي في الاحتفاظ بلقب دوري الأضواء منذ سلسلة ألقابه الثلاثة المتتالية التي انتهت عام 1935.

وقال أرتيتا لـ«هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)»: «في النهاية، الهدف الذي نعرفه جميعاً هو الفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب الكبرى، وما علينا فعله هو الحفاظ على الحماس يومياً لدى اللاعبين وأفراد الجهاز الفني لتحقيق ذلك».

وأضاف: «أشعر بالحيوية والطاقة، وأنا مستعد للانطلاق من جديد. الأمر يتعلق ببناء ذلك الدافع الداخلي الذي يجعلك ترغب في خوض التجربة مرة أخرى، وأنت تدرك تماماً ما تتطلبه».

وعزز آرسنال صفوفه بالتعاقد مع قائد نيوكاسل يونايتد برونو غيمارايش، أحد أبرز لاعبي خط الوسط في الدوري؛ ما عزز ترشيحات قدرته على المنافسة بقوة للاحتفاظ باللقب.

ويأتي انطلاق الموسم وسط تغييرات واسعة في الدوري الإنجليزي، مع وجود 9 مدربين جدد ورحيل عدد من النجوم البارزين، يتقدمهم محمد صلاح عن ليفربول ورودري عن مانشستر سيتي.

ويبدأ مانشستر يونايتد موسمه السبت أمام هال سيتي، وسط ارتفاع سقف التوقعات بعد الانتفاضة التي حققها الفريق في الموسم الماضي بقيادة مايكل كاريك، فيما عزز النادي خط وسطه بالتعاقد مع الدولي البلجيكي يوري تيليمانس.

وفي اليوم ذاته، يحل توتنهام هوتسبير ضيفاً على برنتفورد، ساعياً إلى تجاوز آثار موسمه الماضي بعد إنفاقه بسخاء خلال فترة الانتقالات.

أما مانشستر سيتي، فيدشن الأحد حقبة جديدة بعد رحيل بيب غوارديولا، إذ يستقبل بقيادة مدربه الجديد إنزو ماريسكا، بورنموث، في ظل تغييرات كبيرة على تشكيلته بعد رحيل رودري وبرناردو سيلفا وجون ستونز.

ويبدأ ليفربول بدوره مرحلة ما بعد محمد صلاح، وتحت قيادة مدربه الجديد أندوني إيراولا، عندما يحل ضيفاً على نيوكاسل يونايتد، الذي يدخل هو الآخر مرحلة جديدة مع مدربه ماتياس يايسله، بعد رحيل إيدي هاو وعدد من أبرز لاعبيه.

وتُختتم الجولة الافتتاحية الاثنين بمواجهة تشيلسي وفولهام، حيث يبدأ تشيلسي مشروعاً جديداً بقيادة تشابي ألونسو، بعدما واصل النادي استثماراته الكبيرة وضم لاعب الوسط الإنجليزي مورغان روجرز من آستون فيلا مقابل 117 مليون جنيه إسترليني، وفق تقارير إعلامية.

ومع غياب تشيلسي عن المشاركات الأوروبية هذا الموسم، فسيكون الضغط كبيراً على الفريق للعودة إلى المنافسة على المراكز المتقدمة، في موسم يبدو مختلفاً منذ بدايته مع التحولات الكبيرة التي شهدتها أندية القمة.