أرتيتا يؤكد رغبة آرسنال في الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي

أكد الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال، أن فريقه يدخل الموسم الجديد بطموح الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، مشدداً على أنه يفضل أن يكون في الصدارة وتطارده بقية الفرق بدلاً من انتظار نتائج المنافسين.

ويستهل آرسنال حملة الدفاع عن لقبه، الجمعة، عندما يستضيف كوفنتري سيتي على ملعب الإمارات، بعد 94 يوماً من تعادل مانشستر سيتي مع بورنموث، وهي النتيجة التي منحت الفريق اللندني لقب الدوري للمرة الأولى منذ 22 عاماً.

وعزز آرسنال صفوفه خلال فترة الانتقالات بالتعاقد مع البرازيلي برونو غيمارايش واليوناني كريستوس تزوليس، فيما اقترب المدافع الإنجليزي الدولي إزري كونسا من الانضمام إلى الفريق قادماً من أستون فيلا.

ويدخل فريق أرتيتا الموسم بين أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب مجدداً، وسط تطلعات لمواصلة النجاح الذي حققه في الموسم الماضي.

وعن دخول آرسنال الموسم باعتباره الفريق الذي تسعى بقية الأندية لإسقاطه، قال أرتيتا في مؤتمر صحافي الخميس: «اليوم لا أعتقد ذلك، لأننا سنبدأ من الصفر، وسنحاول إثبات أننا نستحق تلك المكانة مرة أخرى».

وأضاف: «نريد إظهار رغبتنا وطموحنا في أن نكون أفضل من الموسم الماضي، وأفضل مما كنا عليه قبل شهر أو حتى قبل أسبوع».

وأشار أرتيتا إلى أن آرسنال اختبر خلال المواسم الثلاثة الماضية وضعي الصدارة والمطاردة، قائلاً: «في مرحلة ما كنا نتصدر الترتيب، وفي مرحلة أخرى كنا نطارد الصدارة، ولا يمكنك أبداً معرفة ما هو الأفضل».

واختتم: «لكن إذا منحتني الخيار، فأنا أريد دائماً أن أكون في المركز الأول، وأن أكون هدفاً للمنافسين، وأن نتمسك بموقعنا بدلاً من الاعتماد على نتائج الآخرين».