الشكوك تحيط بمشاركة غيمارايش في افتتاح مشوار آرسنال بالدوري

تحوم الشكوك حول مشاركة البرازيلي برونو غيمارايش، الوافد الجديد إلى آرسنال، في مواجهة كوفنتري سيتي، الجمعة، في مستهل رحلة الفريق للدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانضم غيمارايش، البالغ 28 عاماً، إلى آرسنال قادماً من نيوكاسل يونايتد هذا الشهر، في صفقة قدرت وسائل إعلام بريطانية قيمتها بنحو 75 مليون جنيه إسترليني (102 مليون دولار).

وأثار لاعب الوسط البرازيلي القلق بشأن جاهزيته بعدما شوهد يضع أكياس ثلج على ساقه عقب خروجه خلال فوز آرسنال على مانشستر سيتي في مباراة «درع المجتمع» الأحد.

وقال ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، للصحافيين الخميس، بشأن حالة اللاعب: «يتعافى بشكل جيد، لكن دعونا نرَ ما سيحدث».

وتكتسب مسألة الحفاظ على جاهزية اللاعبين أهمية خاصة بالنسبة إلى آرسنال، بعدما أثرت الإصابات على الفريق خلال مشواره نحو اللقب الموسم الماضي، مع غياب عدد من لاعبيه البارزين، بينهم كاي هافرتس ومارتن أوديغارد وغابرييل جيسوس، فترات طويلة.

وأكد أرتيتا ضرورة تحسين جاهزية التشكيلة وتوفير مزيد من الخيارات، في وقت يستعد فيه آرسنال لمحاولة الاحتفاظ باللقب.

وقال المدرب الإسباني إنه يشعر بحماس أكبر قبل انطلاق الموسم الجديد، مضيفاً: «ينتابني شعور جيد ومختلف، وأتمنى أن يكون أفضل. أنا أعلى حماساً وشغفاً من أي وقت مضى».

وفي ملف الانتقالات، أكد أرتيتا أن النادي يعمل على تعزيز خياراته الدفاعية، وسط تقارير عن التوصل إلى اتفاق مع آستون فيلا للتعاقد مع المدافع الإنجليزي إزري كونسا مقابل 51 مليون جنيه إسترليني. وقال أرتيتا: «عندما نكون جاهزين للإعلان عن أي شيء، فسنحيطكم علماً».

وفي المقابل، حسم المدرب مستقبل مايلز لويس سكيلي، مؤكداً أنه «واثق بنسبة 100 في المائة» من بقاء اللاعب البالغ 19 عاماً مع آرسنال. لكن أرتيتا أقر بإمكانية رحيل بعض اللاعبين قبل إغلاق سوق الانتقالات، في ظل التكهنات المحيطة بمستقبل غابرييل مارتينيلي وغابرييل جيسوس وإيثان نوانيري.

ووصف المدرب هذه المرحلة بأنها «لحظة صعبة للغاية»، مؤكداً ضرورة التعامل مع قرارات الرحيل بصدق وشفافية واحترام، رغم صعوبة الخيارات التي يتعين على النادي اتخاذها.